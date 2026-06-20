දූෂණ චෝදනා මත හිටපු රාජ්ය අමාත්ය ශෂීන්ද්ර රාජපක්ෂට කොළඹ මහාධිකරණයේ දී විත්ති පත්ර ගොනු කෙරේ
හිටපු රාජ්ය අමාත්ය ශෂීන්ද්ර රාජපක්ෂට සහ සම-විත්තිකරුවන් දෙදෙනෙකුට එරෙහිව දූෂණ සම්බන්ධ චෝදනා යටතේ කොළඹ මහාධිකරණයේ දී විත්ති පත්ර ගොනු කිරීමට අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් විධිමත් පියවර ගෙන ඇත.
කොළඹ මහාධිකරණයේ දී ගොනු කළ විත්ති පත්ර
මෙම විත්ති පත්ර ගොනු කිරීම 19 වැනි දා බදාදා සිදු කරන ලද අතර, හිටපු රාජ්ය අමාත්යවරයා සම්බන්ධ දිගින් දිගටම ක්රියාත්මක වන දූෂණ විරෝධී නඩු කටයුතුවල වැදගත් ඉදිරි පියවරක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ. ශ්රී ලංකාවේ අල්ලස් හා දූෂණ වැරදි විමර්ශනය කොට නඩු පැවරීම සඳහා නියෝජිත ප්රධාන ආයතනය වන CIABOC, කොළඹ මහාධිකරණය ඉදිරියේ චෝදනා ඉදිරිපත් කිරීමෙන් විධිමත් නෛතික ක්රියාවලිය ආරම්භ කළේය.
කීර්තිමත් රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුලේ සාමාජිකයෙකු වන ශෂීන්ද්ර රාජපක්ෂ, මෙම නඩුවේ ප්රධාන විත්තිකරු ලෙස නම් කර ඇත. තවත් පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු ද විත්තිකරුවන් ලෙස විත්ති පත්රයේ නම් කර ඇති නමුත්, ඔවුන්ගේ අනන්යතාව සහ චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වභාවය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු නඩු කටයුතු ඉදිරියට යත්ම හෙළිදරව් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
නඩුවේ දී CIABOC හි කාර්යභාරය
රාජ්ය නිලධාරීන් සහ අනෙකුත් පුද්ගලයන් සම්බන්ධ අල්ලස් හා දූෂණ චෝදනා විමර්ශනය කිරීමට CIABOC ව්යවස්ථාදායකව බලය පවරා ඇත. මහාධිකරණය ඉදිරියේ විධිමත් විත්ති පත්ර ගොනු කිරීම, නම් කරන ලද පුද්ගලයන්ට එරෙහිව සම්පූර්ණ නඩු විභාගයක් ගෙන යාමට පොදු ආයතනය සතු ප්රමාණවත් සාක්ෂි රාශියක් ඇති බවට සංඥාවකි.
ප්රධාන විත්තිකරුගේ දේශපාලන ප්රමිතිය සහ මෑත වසරවල ශ්රී ලංකාවේ ව්යාප්ත වී ඇති වගවීමේ පුළුල් සාමාජීය වාතාවරණය හේතුවෙන් මෙම නඩුව සැලකිය යුතු මහජන අවධානයට ලක්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
නඩුව අධිකරණ ක්රියාවලිය ඔස්සේ ඉදිරියට ගෙන යත්ම, තවදුරටත් අධිකරණ කටයුතු ඇරඹෙනු ඇතැයි අනුමාන කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.