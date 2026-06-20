Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeGeneralBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩාගාරය ඉලක්ක කරගත් මිලියන 2.5ක සයිබර් මංකොල්ලය පිළිබඳ විගණනyeleri පරීක්ෂණයක් ආරම්භ වෙයි

20 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ භාණ්ඩාගාරය ඉලක්ක කරගත් මිලියන 2.5ක සයිබර් මංකොල්ලය පිළිබඳ විගණනyeleri පරීක්ෂණයක් ආරම්භ වෙයි

රටේ රාජ්‍ය මූල්‍ය පද්ධතිවල ආරක්ෂාව පිළිබඳ නැවුම් කනස්සල්ලක් මතු කරමින්, බලධාරීන් බරපතල සයිබර් අපරාධ සිදුවීමක් ලෙස සලකන ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩාගාරයෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5කට ආසන්න මුදලක් සොරකම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විගණනයක් ආරම්භ කර ඇත.

නිලධාරීන් පිළිතුරු සොයන අතරේ විගණනය ක්‍රියාත්මකයි

රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයෙන් මෙම මුදල් කෙසේ빼돌려졌는지 හොඳාකාර සොරාගෙන යන ලද්දේද යන්න සොයාගැනීමට සහ ඊට වගකිව යුතු අය හඳුනාගැනීමට, විමර්ශකයන් සහ විගණකයන් මෙම කඩකිරීම සමීක්ෂණය කිරීමට착수 කර ඇත. සොරකම සිදු කරන ලද ආකාරය පිළිබඳ පැහැදිලි චිත්‍රයක් ගොඩනගා ගැනීම සඳහා, භාණ්ඩාගාරය තුළ ගනුදෙනු වාර්තා, ඩිජිටල් ප්‍රවේශ ලඝු-සටහන් සහ අභ්‍යන්තර පාලන යාන්ත්‍රණ පරීක්ෂා කිරීමට විගණනය අපේක්ෂා කෙරේ.

රාජ්‍ය සංවේදී ගිණුම් සහ ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් ආරක්ෂා කිරීමට පවතින සයිබර් ආරක්ෂණ ප්‍රොටොකෝල යථෝචිත ලෙස ප්‍රමාණවත් වූයේදැයි යන ප්‍රශ්න මතු කරමින්, මෙම සිදුවීම ශ්‍රී ලංකාවේ මූල්‍ය පරිපාලනය පුරා කම්පනයක් ඇති කර ඇත.

රාජ්‍ය මූල්‍ය ආරක්ෂාව පිළිබඳ කනස්සල්ල

මූල්‍ය කටයුතු ක්‍රමයෙන් ඩිජිටල්කරණය වෙමින් යාමත් සමඟ කලාපය පුරා රාජ්‍ය ආයතන මුහුණ දෙන වර්ධනශීලී අවදානමක් මෙම සොරකම ඉස්මතු කරයි. වැඩිදුර මෙවැනි සිදුවීම් වැළැක්වීම සඳහා රාජ්‍ය ආයතනවල සයිබර් ආරක්ෂාව හදිසියේ ශක්තිමත් කළ යුතු බව විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවයි.

  • ශ්‍රී ලංකා භාණ්ඩාගාරයෙන් ඩොලර් මිලියන 2.5කට ආසන්න මුදලක් සොරකම් කර ඇති බව වාර්තා වේ
  • කඩකිරීම විමර්ශනය කිරීමට විධිමත් විගණනයක් ආරම්භ කර ඇත
  • අභ්‍යන්තර ආරක්ෂක පාලනයන් සම්මුතියට ලක් වූ ආකාරය බලධාරීන් විසින් පරීක්ෂා කරනු ලැබේ
  • රාජ්‍ය ආයතන තුළ සයිබර් ආරක්ෂා සූදානම පිළිබඳ පුළුල් ප්‍රශ්නයක් මෙම සිදුවීම මතු කරයි

වගවීම සහ ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා ඉල්ලීම්

රාජ්‍ය මූල්‍ය පද්ධති සඳහා ශක්තිමත් ආරක්ෂාමාර්ග හඳුන්වා දෙන ලෙස අදාළ බලධාරීන් වෙත පීඩනය තීව්‍ර කිරීමට මෙම හෙළිදරව්ව ඉඩ ඇත. විගණන ක්‍රියාවලියේ සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක් ඇතිකළ යුතු බවත්, සයිබර් සොරකම සඳහා වගකිව යුතු බව සොයාගනු ලබන අය වෙත ඉක්මන් ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු බවත් නිරීක්ෂකයන් 촉구 කරති.

සැලකිය යුතු රාජ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණයක් සම්බන්ධ වී ඇති බැවින්, ප්‍රාප්ත ගවේෂණ ගැන මහජනතාව දැනුවත් කෙරෙන ලෙස නිලධාරීන්ට බල කරනු ලබන අතර, විගණනය ඉදිරියට ගෙන යෑමත් සමඟ වැඩිදුර විස්තර ජනතාව ඉදිරියට ඒමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සිසුන් 225,000කට අධික පිරිසක් 2025 සා/පෙළ විභාගයෙන් සමත්ව උ/පෙළ අධ්‍යාපනයට සුදුසුකම් ලබයි Sinhala

සිසුන් 225,000කට අධික පිරිසක් 2025 සා/පෙළ විභාගයෙන් සමත්ව උ/පෙළ අධ්‍යාපනයට සුදුසුකම් ලබයි

2025 අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන් 225,748 දෙනෙකු අ.පො.ස. උසස් පෙළට පෙනී සිටීමේ සුදුසුකම් ලබා ගැනීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන දිනදර්ශනයේ…

20 Jun 2026 Discuss
රුමේෂ් පතිරාජ දෝහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරඟාවලියේ පිරිමි ජැව්ලින් ශූරතාව දිනා ගනී Sinhala

රුමේෂ් පතිරාජ දෝහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරඟාවලියේ පිරිමි ජැව්ලින් ශූරතාව දිනා ගනී

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩක රුමේෂ් තරංග පතිරාජ, කීර්තිමත් දෝහා ඩයමන්ඩ් ලීග් තරඟාවලියේ පිරිමි ජැව්ලින් විසි කිරීමේ 종목යේ ජයග්‍රහණය හිමි කර ගනිමින් ජාත්‍යන්තර රඟදැල්ලේ…

20 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: මෙම වර්ෂයේ මෙතෙක් සිදු වූ 44,000කට අධික ආසාදන සහ මරණ 28ක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි: මෙම වර්ෂයේ මෙතෙක් සිදු වූ 44,000කට අධික ආසාදන සහ මරණ 28ක්

ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු උණ වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙම වර්ෂය තුළ දිවයිනේ ජීවිත 28ක් අහිමි වී ඇති අතර 44,000කට අධික පිරිසක් ආසාදනයට ලක් වී ඇත. මෙය…

20 Jun 2026 Discuss