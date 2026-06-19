Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඓතිහාසික සාම ගිවිසුමකින් පසු එක්සත් ජනපදය ඉරානය වටා පැවැති නාවික අවහිරය ඉවත් කරයි

19 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඓතිහාසික සාම ගිවිසුමකින් පසු එක්සත් ජනපදය ඉරානය වටා පැවැති නාවික අවහිරය ඉවත් කරයි

මැදපෙරදිග ගැටුමට අවසානයක් ගෙන ඒම අරමුණු කරගත් සන්ධිස්ථානීය ගිවිසුමකට දෙරට එළඹීමත් සමග එක්සත් ජනපදය ඉරානය මත පැනවී තිබූ නාවික අවහිරය ඉවත් කර තිබේ. දශක ගණනාවක් තිස්සේ ගැඹුරින් මුල් බැස ගත් ප්‍රාදේශීය භූ දේශපාලන ගැටුමක නව පිළිවෙළකට මෙය සම්මුඛ වන ඓතිහාසික වෙනසක් ලෙස සැලකේ.

එක්සත් ජනපද මධ්‍යම අණ මූලස්ථානය නාවික අවහිරය ඉවත් කිරීම නිල වශයෙන් තහවුරු කළ අතර, මෙම පියවර ජනාධිපතිවරයාගේ උපදෙස් පරිදි ගනු ලැබූ බව සදහන් කළේය. අවහිරය ඉවත් කළ ද, ඇමෙරිකානු නාවික යාත්‍රා පුළුල් කලාපය තුළ රැඳී සිටිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ජයග්‍රහණය ලැබුණද වොෂිංටනය කලාපීය ගමන් මගෙහි තතු දෙස සීරුවෙන් ඇස් යොමා සිටීමට අදහස් කරන බව ඉන් ඉඟි කෙරේ.

උත්තරීතර නායකයාගේ තීක්ෂ්ණ අදහස්

ගිවිසුම妥结ළ ද, ඉරානයේ උත්තරීතර නායකවරයා ඉතා ඉක්මනින් ගිවිසුම පිළිබඳ තෙරපුණු අදහස් ඉදිරිපත් කළ අතර, සැබෑ හොඳ හිතකින් නොව, අසරණභාවයෙන් පෙළෙන එක්සත් ජනපදය සාකච්ඡාවලට පිවිසි බව ඇඟවීය. ගිවිසුමේ නියමයන් යටතේ දෙපිළෙහිම ඉදිරියට ගමන් කරන මොහොතේ පවා තෙහෙරාන් සහ වොෂිංටන් අතර ගැඹුරු අවිශ්වාසය තවමත් රැඳී ඇති බව ඒ ප්‍රකාශ මනාව ඉස්මතු කළේය.

ප්‍රවේශමෙන් තබන ඓතිහාසික පියවරක්

දශක ගණනාවක් පුරා සතුරුකම්, සම්බාධක සහ මැදපෙරදිග හරහා ව්‍යාජ ගැටුම් වලින් සනිටුහන් වූ එක්සත් ජනපද-ඉරාන සබඳතාවල සැලකිය යුතු転换 ලක්ෂ්‍යයක් ලෙස මෙම ගිවිසුම සැලකේ. මෙම ගිවිසුම ස්ථාවරව පවතිනු ඇත් ද යන්නත්, කලාපයේ බල ගතිකයන්හි පුළුල් නැවත සකස්වීමක් ඇඟවෙනු ඇත් ද යන්නත් විශ්ලේෂකයෝ දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරති.

මැදපෙරදිග හරහා වෙළඳ හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා පවත්වාගෙන යන, ඉන්ධන ආනයනය හා සංක්‍රමණික කම්කරුවන්ගේ ප්‍රේෂණ සඳහා ගැඹුරු ලෙස කලාපය මත රඳා පවතින ශ්‍රී ලංකාවට, ආතතීන් ස්ථාවර ලෙස අඩු වීම සැලකිය යුතු ආර්ථික ඇඟවුම් රාශියක් ගෙනදේ. වඩාත් ස්ථාවර මැදපෙරදිගක් ගෝලීය තෙල් මිල ගණන් මත පැවති බරට සහනයක් ලබාදිය හැකි අතර, පර්සියානු බොක්ක සහ පුළුල් කලාපය පුරා සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන්ට වැඩි ආරක්ෂාවක් සලසාදිය හැකිය.

ගිවිසුමේ නිශ්චිත කොන්දේසි සහ සත්‍යාපන යාන්ත්‍රණ ඇතුළු වැඩිදුර විස්තර ඉදිරි දිනවල හෙළිදරව් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඉදිරි ගමන් මග පිළිබඳ දෙරටෙහිම රජයන් ස්වකීය ගොනු ධාරකයන් දැනුවත් කිරීමට නියමිතය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අවුරුදු අටක් ජර්මනියේ ජීවත් වූ ශ්‍රී ලාංකික පවුලක් නෙරපා හැරීමේ තර්ජනයට මුහුණ දේ Sinhala

අවුරුදු අටක් ජර්මනියේ ජීවත් වූ ශ්‍රී ලාංකික පවුලක් නෙරපා හැරීමේ තර්ජනයට මුහුණ දේ

විදේශයේ නව ජීවිතයක් ගොඩනගා ගත් පවුල දැන් බලහත්කාරයෙන් ආපසු යැවීමේ අවදානමට ලක්වේ අවුරුදු අටක් ජර්මනියේ ජීවත් වූ ශ්‍රී ලාංකික පවුලක් දැන් නෙරපා හැරීමේ ඉතා සැබෑ…

19 Jun 2026 Discuss
ගෙදර යන්න" පිළිබඳ ආරවුල: ශ්‍රී ලංකා A හා ඉන්දියා A අතර මතභේදාත්මක ක්‍රිකට් ගැටුමේදී සැබවින්ම සිදු වූයේ කුමක්ද? Sinhala

ගෙදර යන්න" පිළිබඳ ආරවුල: ශ්‍රී ලංකා A හා ඉන්දියා A අතර මතභේදාත්මක ක්‍රිකට් ගැටුමේදී සැබවින්ම සිදු වූයේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකා A හා ඉන්දියා A අතර මෑතකදී පැවති ක්‍රිකට් තරග මාලාවෙන් රහසිගත මතභේදයක් මතුව ඇති අතර, එය කේන්ද්‍ර වී ඇත්තේ ඉන්දීය නව යොවුන් පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශීව…

19 Jun 2026 Discuss
මතක චිප් පිරිවැය ඉහළ යාම මධ්‍යේ Apple නිෂ්පාදන මිල ඉහළ නැංවීමට සූදානම් — ටිම් කුක් තහවුරු කරයි Sinhala

මතක චිප් පිරිවැය ඉහළ යාම මධ්‍යේ Apple නිෂ්පාදන මිල ඉහළ නැංවීමට සූදානම් — ටිම් කුක් තහවුරු කරයි

මතක චිප් හිඟයක් හා සම්බන්ධ පිරිවැය ඉහළ යාමේ අභියෝගයට මුහුණ දෙන තාක්ෂණ දැවැන්තයා වන Apple, තම නිෂ්පාදන කිහිපයක මිල ඉහළ නැංවීමට සූදානම් වන බව ප්‍රධාන විධායක…

19 Jun 2026 Discuss