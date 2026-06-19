පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරය පිළිබඳ FBI සොයාගැනීම් රජය විසින් ලබාගෙන තිබේද යන්න පිළිබඳව UNP පිළිතුරු ඉල්ලයි
2019 වර්ෂයේ විනාශකාරී පාස්කු ඉරිදා ත්රස්තවාදී ප්රහාරය සම්බන්ධයෙන් පවත්වන ලද විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් විමර්ශන කාර්යාංශය (FBI) විසින් එකතු කරන ලද සාක්ෂි හා ලේඛන ලබාගැනීම සඳහා රජය කිසියම් පියවරක් ගෙන ඇත්ද යන්න හෙළිදරව් කරන ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂය (එජාප) රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.
පක්ෂය වගවීම පිළිබඳ ප්රශ්න මතු කරයි
ඊයේ නිකුත් කරන ලද නිල නිවේදනයක දී, 2019 අප්රේල් 21 වැනිදා පාස්කු ඉරිදා ශ්රී ලංකාව පුරා පල්ලි සහ ප්රධාන හෝටල් ඉලක්ක කරගනිමින් සිදු කරන ලද සම්බන්ධිත බෝම්බ ප්රහාරයන්හිදී දිවි 260කට අධික ප්රමාණයක් බිලිගත් ඒ ප්රහාර සම්බන්ධයෙන් ඇමරිකාව විසින් පවත්වන ලද විමර්ශනය හරහා ලබාගත් සොයාගැනීම් ප්රවේශ කරගැනීම සම්බන්ධ තම ස්ථාවරය පැහැදිලි කරන ලෙස එජාපය රජයෙන් 촉구 කළේය.
විමර්ශනය සම්බන්ධයෙන් එක්සත් ජනපද බලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධ වීම සඳහා හිටපු අග්රාමාත්ය රනිල් වික්රමසිංහ මහතා පෙර දී පියවර ගෙන ඇති බව පක්ෂය මහජනතාවට සිහිපත් කළ අතර, FBI ස්වකීය විමර්ශනය අතරතුර එකතු කර ගෙන ඇති ඕනෑම බුද්ධි හා අධිකරණ වෛද්ය ද්රව්යවල වැදගත්කම ද අවධාරණය කළේය.
විදේශ බුද්ධි තොරතුරු පිළිබඳ විනිවිදභාවය ඉල්ලා සිටී
එජාපයේ ඉල්ලීම, ප්රහාර සම්බන්ධව විදේශ විමර්ශන ආයතන ලබාගත් සොයාගැනීම්වල සම්පූර්ණ විෂය පථය ශ්රී ලංකා බලධාරීන්ට ප්රමාණවත් ලෙස ලබා දී නොමැති බවටත් මහජනතාවට හෙළිදරව් කර නොමැති බවටත් විපක්ෂ පක්ෂ හා සිවිල් සමාජය අතර වර්ධනය වන සැලකිල්ල පිළිබිඹු කරයි.
සැකසහිත ජාත්යන්තර සම්බන්ධතා සහිත දේශීය ඉස්ලාමීය අන්තවාදීන් විසින් සිදු කරන ලද පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරය, ශ්රී ලංකාවේ නූතන ඉතිහාසයේ මාරාන්තිකම ත්රස්ත සිදුවීම්වලින් එකක් ලෙස අද දක්වා සැලකේ. දේශීය විමර්ශන කිහිපයක් සහ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිෂන් සභාවක් පැවතියද, බුද්ධි අකාර්යක්ෂමතාවල සම්පූර්ණ දාමය හා බාහිර සම්බන්ධතා සම්බන්ධ ප්රශ්න තවමත් නොවිසඳී පවතී.
රජය කෙරෙහි පීඩනය තීව්ර වේ
මෙම ප්රශ්නය දැන් මතු කිරීමෙන් එජාපය, වින්දිතයන්ට හා ඔවුන්ගේ පවුල්වලට යුක්තිය ඉටු කිරීම සඳහා ලබා ගත හැකි සියලු මාර්ග ක්රියාශීලීව අනුගමනය කරන බව ප්රදර්ශනය කරන ලෙස වත්මන් රජය කෙරෙහි පීඩනය තීව්ර කරයි. විදේශ විමර්ශන ආයතන සතු ඕනෑම සාක්ෂියක් නිල වශයෙන් ඉල්ලා සිට පවත්නා වගවීම් ක්රියාවලීන් සඳහා ඇතුළත් කළ යුතු බව පක්ෂය අවධාරණය කර ඇත.
එජාපයේ ඉල්ලීමට රජය තවම නිල ප්රතිචාරයක් නිකුත් කර නොමැත. ප්රහාරයෙන් රළු ගාලු ගිය වින්දිතයන්ගේ පවුල්, ජාත්යන්තර හවුල්කරුවන් සමඟ සම්පූර්ණ සහයෝගිතාව ඇතුළුව කිසිවක් නොසැලකූ, සිදු කෙරෙන සළකා බලා ගැනීමකින් යුත් සම්පූර්ණ හා විනිවිද ගත හැකි විමර්ශනයක් සඳහා දිගු කලක් තිස්සේ ඉල්ලා සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.