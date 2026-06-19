භාණ්ඩාගාර සොරකමේ ණය හිමියාට මිලියන 2.5ක් ගෙවා — විමර්ශන ප්රශ්න එල්ලව තිබියදීම
ප්රසිද්ධ භාණ්ඩාගාර වංචා නඩුවක කේන්ද්රීය චරිතය වූ ණය හිමියෙකුට මුදල් අමාත්යාංශයේ උපදෙස් මත එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.5ක් — රුපියල් බිලියනයකට ආසන්න මුදලක් — සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවා ඇති අතර, රාජ්ය අරමුදල්වලින් සිදු වූ මුල් සොරකම නිසිලෙස විමර්ශනය කරන ලදද යන්න පිළිබඳ ප්රශ්න මතුව ඇත.
විසඳා නොගත් විමර්ශනයක් මධ්යයේ ගෙවීම
නිල විමසීම් මගින් තහවුරු වූ මෙම තොරතුරු අනුව, නීත්යානුකූල ණය හිමියාට අදාළ ගෙවීම් සිදු කරන ලෙස මුදල් අමාත්යාංශය විසින් නියෝග කර ඇත. මෙම පියවර හේතුවෙන් ශ්රී ලාංකික බදු ගෙවන ජනතාව, කිසිදා සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙනු ලබන ආකාරයෙන් විමර්ශනය නොකළ බව විචාරකයෝ පෙන්වා දෙන වංචාවක මූල්ය බර දරා සිටිති.
වත්මන් විනිමය අනුපාතිකයන්ට අනුව රුපියල් බිලියනයකට ආසන්න මෙම සොරකම් කළ මුදල් මුලින් රාජ්ය භාණ්ඩාගාරයෙන්빼ගෙන ගොස් ඇති අතර, රාජ්ය මුදල් ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්රධාන රාජ්ය මූල්ය ආයතනවල වගවීමේ යාන්ත්රණයන් පිළිබඳ බරපතල ගැටළු මතු කර ඇත.
වගවීම සඳහා ඉල්ලීම් තීව්ර වෙයි
අරමුදල් සොරකම් කළ ආකාරය පිළිබඳ විමර්ශනය ප්රමාණවත් නොවූ බවත්, විනිවිදභාවයෙන් රහිත වූ බවත් විපක්ෂ නියෝජිතයන්, සිවිල් සමාජ නියෝජිතයන් සහ මූල්ය නිරීක්ෂකයන් අතර චෝදනා එල්ල වෙමින් පවතී. වංචාව පිළිබඳ අවසන් තීරණයකට නොපැමිණ ගෙවීම සිදු කිරීම ශ්රී ලංකාවේ ආයතනික වගවීම සම්බන්ධයෙන් කරදරකාරී පණිවිඩයක් යවන බව විචාරකයෝ තර්ක කරති.
- භාණ්ඩාගාරයෙන් ඩොලර් මිලියන 2.5ක් (රු. බිලියනයකට ආසන්නව) සොරකම් කෙරිණ
- නීත්යානුකූල ණය හිමියාට සම්පූර්ණ ගෙවීම සිදු කරන ලෙස මුදල් අමාත්යාංශය නියෝග කළේය
- ශ්රී ලාංකික ජනතාව ඵලදායී ලෙස මූල්ය පාඩුව දරයි
- මුල් සොරකම පිළිබඳ විමර්ශනය තවමත් මතභේදයට විෂය වෙමින් පවතී
රාජ්ය අරමුදල් අවදානමේ
ශ්රී ලංකාව සිය අසාමාන්ය ණය අර්බුදයෙන් අනතුරුව අභියෝගාත්මක ආර්ථික යථා තත්ත්වයකට පත්වීමේ මාර්ගයේ ගමන් කරන මෙම කාලයේ, රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණ පද්ධතිවල, විශේෂයෙන් භාණ්ඩාගාරය තුළ පවතින දුර්වලතා කෙරෙහි මෙම නඩුව නැවත අවධානය යොමු කර ඇත. එවැනි සොරකම් සිදු කළ අය නඩු නොගැසීම රාජ්ය ආයතන කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය බිඳ දමන අතර භයානක පූර්වාදර්ශයක් ඇති කරන බව විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.
මුල් සොරකමට වගකිව යුත්තේ කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳ පැහැදිලි විසඳුමකින් තොරව රාජ්ය භාණ්ඩාගාරයෙන් රුපියල් බිලියනයකට ආසන්න මුදලක් ගෙවීම, ශ්රී ලංකාවේ යුක්තිය සහ මූල්ය පාලනය පිළිබඳ මූලික ප්රශ්න මතු කරයි.
ගෙවීම සිදු කිරීමේ යුක්තිසහගත බව පිළිබඳ විස්තරාත්මක පොදු ප්රකාශයක් හෝ සොරකම පිළිබඳ දිගටම සිදුවෙමින් පවතින විමර්ශනයේ තත්ත්වය පිළිබඳ යාවත්කාලීන තොරතුරක් හෝ මුදල් අමාත්යාංශය තවමත් නිකුත් කර නොමැත. නඩුවේ තවදුරටත් වර්ධනයන් පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණ කාරක සභා සහ දූෂණ විරෝධී ආයතනවලින් සැලකිය යුතු විමර්ශනයකට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.