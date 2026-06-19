Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

භාණ්ඩාගාර සොරකමේ ණය හිමියාට මිලියන 2.5ක් ගෙවා — විමර්ශන ප්‍රශ්න එල්ලව තිබියදීම

19 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
භාණ්ඩාගාර සොරකමේ ණය හිමියාට මිලියන 2.5ක් ගෙවා — විමර්ශන ප්‍රශ්න එල්ලව තිබියදීම

ප්‍රසිද්ධ භාණ්ඩාගාර වංචා නඩුවක කේන්ද්‍රීය චරිතය වූ ණය හිමියෙකුට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් මත එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.5ක් — රුපියල් බිලියනයකට ආසන්න මුදලක් — සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙවා ඇති අතර, රාජ්‍ය අරමුදල්වලින් සිදු වූ මුල් සොරකම නිසිලෙස විමර්ශනය කරන ලදද යන්න පිළිබඳ ප්‍රශ්න මතුව ඇත.

විසඳා නොගත් විමර්ශනයක් මධ්‍යයේ ගෙවීම

නිල විමසීම් මගින් තහවුරු වූ මෙම තොරතුරු අනුව, නීත්‍යානුකූල ණය හිමියාට අදාළ ගෙවීම් සිදු කරන ලෙස මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් නියෝග කර ඇත. මෙම පියවර හේතුවෙන් ශ්‍රී ලාංකික බදු ගෙවන ජනතාව, කිසිදා සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙනු ලබන ආකාරයෙන් විමර්ශනය නොකළ බව විචාරකයෝ පෙන්වා දෙන වංචාවක මූල්‍ය බර දරා සිටිති.

වත්මන් විනිමය අනුපාතිකයන්ට අනුව රුපියල් බිලියනයකට ආසන්න මෙම සොරකම් කළ මුදල් මුලින් රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයෙන්빼ගෙන ගොස් ඇති අතර, රාජ්‍ය මුදල් ආරක්ෂා කිරීම සහ ප්‍රධාන රාජ්‍ය මූල්‍ය ආයතනවල වගවීමේ යාන්ත්‍රණයන් පිළිබඳ බරපතල ගැටළු මතු කර ඇත.

වගවීම සඳහා ඉල්ලීම් තීව්‍ර වෙයි

අරමුදල් සොරකම් කළ ආකාරය පිළිබඳ විමර්ශනය ප්‍රමාණවත් නොවූ බවත්, විනිවිදභාවයෙන් රහිත වූ බවත් විපක්ෂ නියෝජිතයන්, සිවිල් සමාජ නියෝජිතයන් සහ මූල්‍ය නිරීක්ෂකයන් අතර චෝදනා එල්ල වෙමින් පවතී. වංචාව පිළිබඳ අවසන් තීරණයකට නොපැමිණ ගෙවීම සිදු කිරීම ශ්‍රී ලංකාවේ ආයතනික වගවීම සම්බන්ධයෙන් කරදරකාරී පණිවිඩයක් යවන බව විචාරකයෝ තර්ක කරති.

  • භාණ්ඩාගාරයෙන් ඩොලර් මිලියන 2.5ක් (රු. බිලියනයකට ආසන්නව) සොරකම් කෙරිණ
  • නීත්‍යානුකූල ණය හිමියාට සම්පූර්ණ ගෙවීම සිදු කරන ලෙස මුදල් අමාත්‍යාංශය නියෝග කළේය
  • ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව ඵලදායී ලෙස මූල්‍ය පාඩුව දරයි
  • මුල් සොරකම පිළිබඳ විමර්ශනය තවමත් මතභේදයට විෂය වෙමින් පවතී

රාජ්‍ය අරමුදල් අවදානමේ

ශ්‍රී ලංකාව සිය අසාමාන්‍ය ණය අර්බුදයෙන් අනතුරුව අභියෝගාත්මක ආර්ථික යථා තත්ත්වයකට පත්වීමේ මාර්ගයේ ගමන් කරන මෙම කාලයේ, රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණ පද්ධතිවල, විශේෂයෙන් භාණ්ඩාගාරය තුළ පවතින දුර්වලතා කෙරෙහි මෙම නඩුව නැවත අවධානය යොමු කර ඇත. එවැනි සොරකම් සිදු කළ අය නඩු නොගැසීම රාජ්‍ය ආයතන කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය බිඳ දමන අතර භයානක පූර්වාදර්ශයක් ඇති කරන බව විශ්ලේෂකයෝ අනතුරු අඟවති.

මුල් සොරකමට වගකිව යුත්තේ කවුරුන්ද යන්න පිළිබඳ පැහැදිලි විසඳුමකින් තොරව රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයෙන් රුපියල් බිලියනයකට ආසන්න මුදලක් ගෙවීම, ශ්‍රී ලංකාවේ යුක්තිය සහ මූල්‍ය පාලනය පිළිබඳ මූලික ප්‍රශ්න මතු කරයි.

ගෙවීම සිදු කිරීමේ යුක්තිසහගත බව පිළිබඳ විස්තරාත්මක පොදු ප්‍රකාශයක් හෝ සොරකම පිළිබඳ දිගටම සිදුවෙමින් පවතින විමර්ශනයේ තත්ත්වය පිළිබඳ යාවත්කාලීන තොරතුරක් හෝ මුදල් අමාත්‍යාංශය තවමත් නිකුත් කර නොමැත. නඩුවේ තවදුරටත් වර්ධනයන් පාර්ලිමේන්තු අධීක්ෂණ කාරක සභා සහ දූෂණ විරෝධී ආයතනවලින් සැලකිය යුතු විමර්ශනයකට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නව ජනතා පෙරමුණේ නායකයා දෙගුණ වැටුප් වංචා චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට Sinhala

නව ජනතා පෙරමුණේ නායකයා දෙගුණ වැටුප් වංචා චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට

රජයේ වැටුප් දෙකක් එකවර ලබා ගැනීම සම්බන්ධ කරුණු පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් අනුගමනය කරමින් පොලිස් මධ්‍යම අපරාධ විමර්ශන කාර්යාංශය (CCIB) නව ජනතා පෙරමුණේ නායක සුගීශ්වර…

19 Jun 2026 Discuss
අවුරුදු අටක් ජර්මනියේ ජීවත් වූ ශ්‍රී ලාංකික පවුලක් නෙරපා හැරීමේ තර්ජනයට මුහුණ දේ Sinhala

අවුරුදු අටක් ජර්මනියේ ජීවත් වූ ශ්‍රී ලාංකික පවුලක් නෙරපා හැරීමේ තර්ජනයට මුහුණ දේ

විදේශයේ නව ජීවිතයක් ගොඩනගා ගත් පවුල දැන් බලහත්කාරයෙන් ආපසු යැවීමේ අවදානමට ලක්වේ අවුරුදු අටක් ජර්මනියේ ජීවත් වූ ශ්‍රී ලාංකික පවුලක් දැන් නෙරපා හැරීමේ ඉතා සැබෑ…

19 Jun 2026 Discuss
ගෙදර යන්න" පිළිබඳ ආරවුල: ශ්‍රී ලංකා A හා ඉන්දියා A අතර මතභේදාත්මක ක්‍රිකට් ගැටුමේදී සැබවින්ම සිදු වූයේ කුමක්ද? Sinhala

ගෙදර යන්න" පිළිබඳ ආරවුල: ශ්‍රී ලංකා A හා ඉන්දියා A අතර මතභේදාත්මක ක්‍රිකට් ගැටුමේදී සැබවින්ම සිදු වූයේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකා A හා ඉන්දියා A අතර මෑතකදී පැවති ක්‍රිකට් තරග මාලාවෙන් රහසිගත මතභේදයක් මතුව ඇති අතර, එය කේන්ද්‍ර වී ඇත්තේ ඉන්දීය නව යොවුන් පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශීව…

19 Jun 2026 Discuss