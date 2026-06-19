Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් රාජධානියේ සත්වෝද්යානයක කිඹුල් වළට අවුරුදු තුනේ පිරිමි ළමයෙකු විසිකිරීමේ භයානක සිද්ධියකින් මිනීමැරීමේ උත්සාහ චෝදනාව

19 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් රාජධානියේ සත්වෝද්යානයක කිඹුල් වළට අවුරුදු තුනේ පිරිමි ළමයෙකු විසිකිරීමේ භයානක සිද්ධියකින් මිනීමැරීමේ උත්සාහ චෝදනාව

එක්සත් රාජධානියේ සත්වෝද්යානයක කිඹුල් කූඩුවකට අවුරුදු තුනේ පිරිමි ළමයෙකු විසිකළ බවට වාර්තා වීමත් සමඟ, මිනීමැරීමේ උත්සාහයක් සම්බන්ධ සැකකරුවෙකු බ්‍රිතාන්‍ය පොලීසිය අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙම සිද්ධිය රට පුරා මෙන්ම ජාත්‍යන්තරව ද දැඩි කම්පනයක් ඇති කර තිබේ.

සත්වෝද්යානයේ කූඩුව තුළ සිදුවූ භීතිජනක සිද්ධිය

කිඹුල් වාසස්ථානය තුළ දී කුඩා දරුවා සොයාගැනීමත් සමඟ, සත්වෝද්යාන කාර්යමණ්ඩලය සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් විසින් ක්ෂණිකව හදිසි ප්‍රතිචාර දැක්වීය. ඉතා කලකිරවන මෙම සිද්ධිය සිදුවූ වහාම, දරුවාට හදිසි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාදීම සහතික කරමින් ස්ථානය සුරක්ෂිත කිරීමට බලධාරීන් ඉක්මනින් කටයුතු කළේය.

පොලීසිය තහවුරු කළ පරිදි, මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පිරිමි සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු බ්‍රිතාන්‍ය අපරාධ නීතිය යටතේ ඉතාමත් බරපතළ චෝදනාවක් වන මිනීමැරීමේ උත්සාහය සම්බන්ධ සැකය මත රඳවා ගෙන ඇත.

විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ

සිද්ධිය වටා පවතින තත්ත්වයන් සොයා බැලීම සඳහා බලධාරීන් සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. නඩුව තවමත් මූලික අවස්ථාවේ පවතින බැවින් විස්තර සීමිත වී ඇතත්, සිදු කරන ලද අත්අඩංගුවෙන් ගම්‍ය වන්නේ පොලීසිය මෙම කාරණය ඉතාම බැරෑරුම් ලෙස සලකන බවකි.

එක්සත් රාජධානියේ අඩු වයස්කාර දරුවන් සම්බන්ධ නඩු වල සම්මත පිළිවෙතට අනුව, සැකකරුගේ සහ දරුවාගේ අනන්‍යතාව ප්‍රසිද්ධියේ හෙළිදරව් කර නොමැත.

මහජන කම්පනය සහ ප්‍රතිචාර

මෙම සිද්ධියේ පුවත් මහජනයා අතර පුළුල් භීතියක් ඇති කළ අතර, කුඩා දරුවෙකු එවැනි මාරාන්තික අන්තරායකට ලක් කළ හැකි බව විශ්වාස කළ නොහැකි බව බොහෝ දෙනා ප්‍රකාශ කළේය. කිඹුලන් ගැබ් කිරීමේ දී ඉතාම භයානක සතුන් ලෙස පොදුවේ සැලකෙන අතර, ඔවුන්ට ක්ෂණිකව මාරාන්තික තුවාල සිදු කිරීමේ හැකියාව ඇත.

දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සහ යහසිරිත සෑම මිලකටත් රැකගත යුතු අතර, මෙවැනි සිද්ධීන් සෑම ශිෂ්ට සමාජයකටම කැළලක් වේ.

සත්වෝද්යාන බලධාරීන් පවතින පොලිස් විමර්ශනයට පූර්ණ සහයෝගය ලබාදීමට අපේක්ෂා කෙරේ. නඩුව එක්සත් රාජධානියේ නීති පද්ධතිය හරහා ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට, සිද්ධියෙන් අනතුරුව අවුරුදු තුනේ පිරිමි ළමයාගේ තත්ත්වය නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

FCCISL සහ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය ඩිජිටල් ආර්ථිකය සහ කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණව්‍යාපාර වර්ධනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ශක්තිමත් වෙළඳ සබඳතා ගොඩනඟයි Sinhala

FCCISL සහ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය ඩිජිටල් ආර්ථිකය සහ කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණව්‍යාපාර වර්ධනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ශක්තිමත් වෙළඳ සබඳතා ගොඩනඟයි

ශ්‍රී ලංකා වාණිජ හා කාර්මික මණ්ඩල සම්මේලනය (FCCISL) ඉන්දියාව සමඟ ආර්ථික සබඳතා ගාඪ කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් ගෙන ඇති අතර, එහි සභාපති සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ශ්‍රී…

19 Jun 2026 Discuss
වාණිජ බැංකුවල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව රුපියල තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

වාණිජ බැංකුවල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව රුපියල තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙයි

රට පුරා වාණිජ බැංකුවල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා රුපියල තවදුරටත් ඉහළ අගයක් සටහන් කර ඇති අතර, දේශීය මුදල් ඒකකය සඳහා ධනාත්මක ප්‍රවණතාවක් අඛණ්ඩව දිගු…

19 Jun 2026 Discuss
කැරම් බෝඩ් නඩුවේ දෙවරක් නඩු නොකළ යුතුය යන ආරක්ෂාව හිටපු අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු ඉදිරිපත් කරයි Sinhala

කැරම් බෝඩ් නඩුවේ දෙවරක් නඩු නොකළ යුතුය යන ආරක්ෂාව හිටපු අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු ඉදිරිපත් කරයි

බහුලව සාකච්ඡාවට ලක් වූ 'කැරම් බෝඩ්' නඩුව සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා විසින් තමාට එරෙහිව ගොනු කරන ලද නඩු විභාගය ඉවත දැමීම ඉල්ලා හිටපු අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු…

19 Jun 2026 Discuss