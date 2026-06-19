එක්සත් රාජධානියේ සත්වෝද්යානයක කිඹුල් වළට අවුරුදු තුනේ පිරිමි ළමයෙකු විසිකිරීමේ භයානක සිද්ධියකින් මිනීමැරීමේ උත්සාහ චෝදනාව
එක්සත් රාජධානියේ සත්වෝද්යානයක කිඹුල් කූඩුවකට අවුරුදු තුනේ පිරිමි ළමයෙකු විසිකළ බවට වාර්තා වීමත් සමඟ, මිනීමැරීමේ උත්සාහයක් සම්බන්ධ සැකකරුවෙකු බ්රිතාන්ය පොලීසිය අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, මෙම සිද්ධිය රට පුරා මෙන්ම ජාත්යන්තරව ද දැඩි කම්පනයක් ඇති කර තිබේ.
සත්වෝද්යානයේ කූඩුව තුළ සිදුවූ භීතිජනක සිද්ධිය
කිඹුල් වාසස්ථානය තුළ දී කුඩා දරුවා සොයාගැනීමත් සමඟ, සත්වෝද්යාන කාර්යමණ්ඩලය සහ නීතිය ක්රියාත්මක කරන බලධාරීන් විසින් ක්ෂණිකව හදිසි ප්රතිචාර දැක්වීය. ඉතා කලකිරවන මෙම සිද්ධිය සිදුවූ වහාම, දරුවාට හදිසි වෛද්ය ප්රතිකාර ලබාදීම සහතික කරමින් ස්ථානය සුරක්ෂිත කිරීමට බලධාරීන් ඉක්මනින් කටයුතු කළේය.
පොලීසිය තහවුරු කළ පරිදි, මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පිරිමි සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති අතර, ඔහු බ්රිතාන්ය අපරාධ නීතිය යටතේ ඉතාමත් බරපතළ චෝදනාවක් වන මිනීමැරීමේ උත්සාහය සම්බන්ධ සැකය මත රඳවා ගෙන ඇත.
විමර්ශන කටයුතු ආරම්භ
සිද්ධිය වටා පවතින තත්ත්වයන් සොයා බැලීම සඳහා බලධාරීන් සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත. නඩුව තවමත් මූලික අවස්ථාවේ පවතින බැවින් විස්තර සීමිත වී ඇතත්, සිදු කරන ලද අත්අඩංගුවෙන් ගම්ය වන්නේ පොලීසිය මෙම කාරණය ඉතාම බැරෑරුම් ලෙස සලකන බවකි.
එක්සත් රාජධානියේ අඩු වයස්කාර දරුවන් සම්බන්ධ නඩු වල සම්මත පිළිවෙතට අනුව, සැකකරුගේ සහ දරුවාගේ අනන්යතාව ප්රසිද්ධියේ හෙළිදරව් කර නොමැත.
මහජන කම්පනය සහ ප්රතිචාර
මෙම සිද්ධියේ පුවත් මහජනයා අතර පුළුල් භීතියක් ඇති කළ අතර, කුඩා දරුවෙකු එවැනි මාරාන්තික අන්තරායකට ලක් කළ හැකි බව විශ්වාස කළ නොහැකි බව බොහෝ දෙනා ප්රකාශ කළේය. කිඹුලන් ගැබ් කිරීමේ දී ඉතාම භයානක සතුන් ලෙස පොදුවේ සැලකෙන අතර, ඔවුන්ට ක්ෂණිකව මාරාන්තික තුවාල සිදු කිරීමේ හැකියාව ඇත.
දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සහ යහසිරිත සෑම මිලකටත් රැකගත යුතු අතර, මෙවැනි සිද්ධීන් සෑම ශිෂ්ට සමාජයකටම කැළලක් වේ.
සත්වෝද්යාන බලධාරීන් පවතින පොලිස් විමර්ශනයට පූර්ණ සහයෝගය ලබාදීමට අපේක්ෂා කෙරේ. නඩුව එක්සත් රාජධානියේ නීති පද්ධතිය හරහා ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
වාර්තා කරන අවස්ථාව වන විට, සිද්ධියෙන් අනතුරුව අවුරුදු තුනේ පිරිමි ළමයාගේ තත්ත්වය නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.