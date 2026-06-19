තෙල්දෙණිය රෝහල් මෝටර් රථ සොයාගැනීම: රථය තුළින් හමුවූ මියගිය කාන්තාව පිළිබඳ පොලිසිය නව තොරතුරු අනාවරණ කරයි
තෙල්දෙණිය රෝහල අසල නවතා තිබූ මෝටර් රථයක් තුළින් කාන්තාවකගේ මෘතදේහයක් හමුවීමේ කම්පනකාරී සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා පොලිසිය අමතර තොරතුරු අනාවරණය කරමින්, මෙම නඩුවේ තත්ත්වයන් පිළිබඳ නව ආලෝකයක් විහිදුවා ඇත.
රෝහල් භූමිය අසළින් මෘතදේහය සොයාගනී
තෙල්දෙණිය රෝහලට ඉතා ආසන්නව නවතා තිබූ මෝටර් රථයක් තුළ මියගිය කාන්තාව සොයාගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. මෙම සොයාගැනීම හේතුවෙන් පොලිසිය වහාම ක්රියාත්මක වූ අතර, විමර්ශකයන් වින්දිතයාගේ අනන්යතාව සහ ඇයගේ මරණයට හේතු වූ සිදුවීම් හඳුනාගැනීම සඳහා ඉක්මන් පියවර ගත්හ.
විමර්ශනය ආරම්භ වේ
පොලිසිය මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් නිල විමර්ශනයක් දියත් කර ඇති අතර, තෙල්දෙණිය ප්රදේශයේ නිලධාරීන් නඩුවේ විස්තර අනාවරණ කරගැනීම සඳහා කටයුතු කරමින් සිටිති. විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම, වැඩිදුර තොරතුරු මහජනතාවට ලබාදෙනු ඇතැයි බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.
තෙල්දෙණිය පොලිසිය මෙම කාරණය ඉතා හදිසි ලෙස සලකමින් කටයුතු කරන අතර, තීරණාත්මක සාක්ෂි රැස්කරගැනීම සඳහා වේදිකාව සහ මෝටර් රථය පරීක්ෂා කිරීමෙහිලා අධිකරණ වෛද්ය කණ්ඩායම් දැනටමත් සම්බන්ධ කරගෙන ඇත.
මහජනතාවගෙන් සහයෝගය ඉල්ලයි
කාන්තාවගේ මරණය වටා ඇති සම්පූර්ණ තත්ත්වයන් තීරණය කිරීමෙහිලා විමර්ශකයන්ට සහාය විය හැකි ඕනෑම තොරතුරක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස තෙල්දෙණිය ප්රදේශයේ සහ ඒ අවටින් පදිංචි වැසියන් දැනුවත් කර ඇත.
විමර්ශනය දිගටම ප්රගතිශීලීව ඉදිරියට යත්ම, පොලිස් බලධාරීන් විසින් වැඩිදුර යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබාදෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.