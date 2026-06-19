Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තෙල්දෙණිය රෝහල් මෝටර් රථ සොයාගැනීම: රථය තුළින් හමුවූ මියගිය කාන්තාව පිළිබඳ පොලිසිය නව තොරතුරු අනාවරණ කරයි

19 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තෙල්දෙණිය රෝහල් මෝටර් රථ සොයාගැනීම: රථය තුළින් හමුවූ මියගිය කාන්තාව පිළිබඳ පොලිසිය නව තොරතුරු අනාවරණ කරයි

තෙල්දෙණිය රෝහල අසල නවතා තිබූ මෝටර් රථයක් තුළින් කාන්තාවකගේ මෘතදේහයක් හමුවීමේ කම්පනකාරී සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය අමතර තොරතුරු අනාවරණය කරමින්, මෙම නඩුවේ තත්ත්වයන් පිළිබඳ නව ආලෝකයක් විහිදුවා ඇත.

රෝහල් භූමිය අසළින් මෘතදේහය සොයාගනී

තෙල්දෙණිය රෝහලට ඉතා ආසන්නව නවතා තිබූ මෝටර් රථයක් තුළ මියගිය කාන්තාව සොයාගත් බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය. මෙම සොයාගැනීම හේතුවෙන් පොලිසිය වහාම ක්‍රියාත්මක වූ අතර, විමර්ශකයන් වින්දිතයාගේ අනන්‍යතාව සහ ඇයගේ මරණයට හේතු වූ සිදුවීම් හඳුනාගැනීම සඳහා ඉක්මන් පියවර ගත්හ.

විමර්ශනය ආරම්භ වේ

පොලිසිය මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් නිල විමර්ශනයක් දියත් කර ඇති අතර, තෙල්දෙණිය ප්‍රදේශයේ නිලධාරීන් නඩුවේ විස්තර අනාවරණ කරගැනීම සඳහා කටයුතු කරමින් සිටිති. විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම, වැඩිදුර තොරතුරු මහජනතාවට ලබාදෙනු ඇතැයි බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.

තෙල්දෙණිය පොලිසිය මෙම කාරණය ඉතා හදිසි ලෙස සලකමින් කටයුතු කරන අතර, තීරණාත්මක සාක්ෂි රැස්කරගැනීම සඳහා වේදිකාව සහ මෝටර් රථය පරීක්ෂා කිරීමෙහිලා අධිකරණ වෛද්‍ය කණ්ඩායම් දැනටමත් සම්බන්ධ කරගෙන ඇත.

මහජනතාවගෙන් සහයෝගය ඉල්ලයි

කාන්තාවගේ මරණය වටා ඇති සම්පූර්ණ තත්ත්වයන් තීරණය කිරීමෙහිලා විමර්ශකයන්ට සහාය විය හැකි ඕනෑම තොරතුරක් ඉදිරිපත් කරන ලෙස තෙල්දෙණිය ප්‍රදේශයේ සහ ඒ අවටින් පදිංචි වැසියන් දැනුවත් කර ඇත.

විමර්ශනය දිගටම ප්‍රගතිශීලීව ඉදිරියට යත්ම, පොලිස් බලධාරීන් විසින් වැඩිදුර යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබාදෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

FCCISL සහ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය ඩිජිටල් ආර්ථිකය සහ කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණව්‍යාපාර වර්ධනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ශක්තිමත් වෙළඳ සබඳතා ගොඩනඟයි Sinhala

FCCISL සහ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය ඩිජිටල් ආර්ථිකය සහ කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණව්‍යාපාර වර්ධනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ශක්තිමත් වෙළඳ සබඳතා ගොඩනඟයි

ශ්‍රී ලංකා වාණිජ හා කාර්මික මණ්ඩල සම්මේලනය (FCCISL) ඉන්දියාව සමඟ ආර්ථික සබඳතා ගාඪ කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් ගෙන ඇති අතර, එහි සභාපති සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ශ්‍රී…

19 Jun 2026 Discuss
වාණිජ බැංකුවල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව රුපියල තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

වාණිජ බැංකුවල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව රුපියල තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙයි

රට පුරා වාණිජ බැංකුවල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා රුපියල තවදුරටත් ඉහළ අගයක් සටහන් කර ඇති අතර, දේශීය මුදල් ඒකකය සඳහා ධනාත්මක ප්‍රවණතාවක් අඛණ්ඩව දිගු…

19 Jun 2026 Discuss
කැරම් බෝඩ් නඩුවේ දෙවරක් නඩු නොකළ යුතුය යන ආරක්ෂාව හිටපු අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු ඉදිරිපත් කරයි Sinhala

කැරම් බෝඩ් නඩුවේ දෙවරක් නඩු නොකළ යුතුය යන ආරක්ෂාව හිටපු අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු ඉදිරිපත් කරයි

බහුලව සාකච්ඡාවට ලක් වූ 'කැරම් බෝඩ්' නඩුව සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා විසින් තමාට එරෙහිව ගොනු කරන ලද නඩු විභාගය ඉවත දැමීම ඉල්ලා හිටපු අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු…

19 Jun 2026 Discuss