ශ්රී ලංකාව නව ගැසට් නිවේදන මගින් ආනයන ගෙවීම් නිති රාමුව තවත් තදබල කරයි
1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් අනුව, ආනයනයන් සම්බන්ධ ගෙවීම් කෙරෙහි වඩාත් දැඩි පාලනයන් පනවා ගැනීමට ශ්රී ලංකාව ක්රියාමාර්ග ගෙන ඇත.
නව නියාමන රාමුව
අලුතින් හඳුන්වා දෙන ලද මෙම රෙගුලාසි, රටේ ආනයන ගෙවීම් පාලනය කෙරෙන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු වෙනසක් ඇති කරන අතර, ශ්රී ලංකාවේ ආනයන වෙළඳ ක්රියාවලීන් කෙරෙහි වඩාත් විනිවිද බලන සූදානමක් හා ශිෂ්ඨාචාරගත ප්රවේශයක් ගෙන ඒමට රජය අදහස් කරන බව මෙයින් පැහැදිලි වේ.
මෙම අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය, දශක ගණනාවක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ වෙළඳ නියාමන රාමුවේ礎ාදශිලාවක් ලෙස සේවය කර ඇති ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනතෙන් අධිකාරය ලබාගනිමින්, මෙම දැඩි කළ පාලනයන් සඳහා නීතිමය පදනම ශාස්ත්රීයව ස්ථාපිත කරයි.
ආනයනකරුවන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද
ශ්රී ලංකාවට භාණ්ඩ ආනයනය කිරීමේ යෙදෙන ව්යාපාරිකයන් හා වෙළෙන්දන් මෙම නව නීතිරීතිවලට සෘජුවම මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. විදේශ විනිමය ගනුදෙනු හා දේශසීමා හරහා ඇති වෙළඳ ප්රවාහයන් හි අක්රමිකතා ඇතිවීමේ අවදානම අවම කරමින්, ආනයන ගෙවීම් නිශ්චිත ක්රියාපටිපාටිවලට අනුකූල වන බව සහතික කිරීම සඳහා මෙම රෙගුලාසි සකස් කර ඇත.
- ආනයන ගෙවීම් සඳහා වඩාත් දැඩි ලේඛන සහ අනුකූලතා අවශ්යතා
- ආනයනයන් හා සම්බන්ධ විදේශ විනිමය ගනුදෙනු කෙරෙහි වැඩිදුර නියාමන සූක්ෂ්ම පරීක්ෂාවක්
- ගැසට් නිවේදනයේ දක්වා ඇති යාවත්කාලීන ක්රියාපටිපාටිවලට අනිවාර්ය අනුකූලතාව
පුළුල් ආර්ථික සන්දර්භය
ශ්රී ලංකාව තම ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ ගමන් මඟ දිගින් දිගටම ගෙන යන මෙම අවස්ථාවේ, විදේශ විනිමය සංචිත කළමනාකරණය හා ගෙවීම් තුලනය ස්ථාවර කිරීම කෙරෙහි ධිෂ්ඨානශීලීව අවධානය යොමු කරමින් මෙම පියවර ගෙන ඇත. ආනයන ගෙවීම් පාලනයන් තදබල කිරීම, ප්රාග්ධන ගලා යාම වළක්වා ගැනීමට හා මූල්ය විනය පවත්වා ගැනීමට ගෙන ඇති පුළුල් උත්සාහයන්හි කොටසක් ලෙස බහුලව සලකා බලනු ලැබේ.
1969 අංක 1 දරන ආනයන හා අපනයන (පාලන) පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය, අලුතින් බලාත්මක කරන ලද ආනයන ගෙවීම් රෙගුලාසි සඳහා නීතිමය රාමුව සපයයි.
කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් හා ආනයනකරුවන්, යාවත්කාලීන අවශ්යතාවලට සම්පූර්ණ අනුකූලතාව සහතික කර ගැනීම සඳහා ගැසට් නිවේදනයේ සම්පූර්ණ විධිවිධාන සමාලෝචනය කරන ලෙස උපදෙස් දෙන අතර, අනුකූල නොවීම පනත යටතේ නියාමන දඬුවම්වලට හේතු විය හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.