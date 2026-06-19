ඇමෙරිකාවේ 12.5% තීරු බද්දෙන් මිදීමට ශ්රී ලංකාව රේගු හා කම්කරු නීති ප්රතිසංස්කරණයට සූදානම් වෙයි
එක්සත් ජනපදය විසින් පනවා ඇති සියයට 12.5ක තීරු බද්දට ලක් නොවීම සඳහා ගනු ලබන උපායමාර්ගික පියවරක් ලෙස, ශ්රී ලංකාව තම රේගු ක්රියාපටිපාටි සහ කම්කරු රෙගුලාසි පිළිබඳ විස්තීර්ණ ප්රතිසංස්කරණ හඳුන්වා දීමට සූදානම් වන බව නිලධාරීහු පෙන්වා දී ඇත.
වෙළඳ බාධක මධ්යේ තරඟයක්
මෙම යෝජිත වෙනස්කම් මතු වී ඇත්තේ ශ්රී ලාංකික අපනයනකරුවන්, විශේෂයෙන් ඇඟලුම් හා නිෂ්පාදන අංශවල නියැලෙන්නන් කෙරෙහි වැඩෙන පීඩනය මධ්යයේය. තීරු බදු සම්පූර්ණයෙන් ක්රියාත්මක වීමට ඉඩ හළේ නම්, ඔවුන්ට ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළේ සැලකිය යුතු පසුබෑමකට මුහුණ දීමට සිදු වනු ඇත. දිවයිනේ ආර්ථික යළි නැගිටීමේදී එක්සත් ජනපදය බලා අපනයනය ඉටු කරන ප්රමුඛ භූමිකාව හඳුනා ගනිමින්, රජය මෙම කාරණය හදිසි ආකාරයෙන් සළකා බලන බවට සංඥා කර ඇත.
ශ්රී ලංකාව දැනට එක්සත් ජනපදය තම වැදගත්ම වෙළඳ හවුල්කරුවන් අතර ගණනය කරන අතර, ඇඟලුම් අපනයනය එම වෙළඳ සම්බන්ධතාවයේ කොඳු නාරටිය ලෙස කටයුතු කරයි. මෙම මට්ටමේ ස්ථිරසාර තීරු වැඩිවීමක් නිසා, අඩු පිරිවැයෙන් නිෂ්පාදනය කරන අනෙකුත් ජාතීන්ට සාපේක්ෂව ශ්රී ලාංකික භාණ්ඩවල මිල තරඟකාරීත්වය පිරිහෙන්නට ඉඩ ඇත.
ප්රතිසංස්කරණවලට ඇතුළත් වන්නේ කුමක්ද?
වොෂිංටනය සහාය දක්වන බව වටහා ගනු ලබන ජාත්යන්තර ප්රමිතීන්ට අනුකූලතාව ඔප්පු කිරීමට සහ වෙළඳ ක්රියාවලීන් සරල කිරීමට රේගු රාමු නවීකරණය කිරීම පිළිබඳව බලධාරීහු සළකා බලමින් සිටිති. කම්කරු ක්ෂේත්රයෙන්, ඇමෙරිකාවේ වෙළඳ අවශ්යතා සපුරාලිය හැකි මිණුම් දණ්ඩකට ශ්රී ලංකාවේ ශ්රම බලකා රෙගුලාසි වඩාත් සමීපව සම්බන්ධ කිරීම සඳහා යෝජිත රීති වෙනස්කම් ඉලක්ක කර ගෙන ඇත.
- විනිවිදභාවය හා කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීමට රේගු ක්රියාපටිපාටි සංශෝධනය කිරීම
- ජාත්යන්තරව පිළිගත් කම්කරු ආරක්ෂණ ප්රමිතීන් සපුරාලීමට කම්කරු නීති යාවත්කාලීන කිරීම
- එක්සත් ජනපදය සමඟ ශ්රී ලංකාවේ සාකච්ඡා තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීමට අදහස් කරන ගෙවිය හැකි පරිදි සකසන ලද පුළුල් වෙළඳ පහසුකම් සැලසීමේ පියවර
ආර්ථික අවදානම ඉහළය
දශක ගණනාවක් තුළ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු තවමත් යථා තත්ත්වයට පත් වෙමින් සිටින රටකට, මෙම යෝජිත තීරු බදු ගෙනා අවස්ථාව ඊට වඩා අසාධාරණ විය නොහැකිය. රට පුරා ව්යාප්ත දුෂ්කරතා ඇති කළ 2022 අර්බුදයෙන් පසු, ශ්රී ලංකාව තම මූල්ය ස්ථාවරත්වය ගොඩ නැගීමට, විදේශ සංචිත ප්රතිනිර්මාණය කිරීමට සහ ආයෝජක විශ්වාසය යළි ගොඩ නැගීමට කටයුතු කරමින් සිටී.
එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළේ වරණීය ප්රවේශය නැති වීම හෝ දඬුවම් සහිත තීරු බදු වලට මුහුණ දීම, ශ්රී ලාංකිකයන් ලක්ෂ ගණනක් — ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු ඇඟලුම් කර්මාන්තයේ කාන්තාවන් — රැකියාවල නිරත කරවන අපනයන අංශයට දරුණු පහරක් එල්ල කරනු ඇත.
ශ්රී ලංකාව ඇමෙරිකාවේ වෙනස් වන වෙළඳ ප්රතිපත්තියට ප්රතිචාර දැක්වීමට හදිසි ලෙස කටයුතු කරන එකම රට නොවන බව, ආසියාවේ ආර්ථිකයන් කිහිපයක් ද ඒ හා සමාන පීඩනවලට මුහුණ දෙන බව වෙළඳ විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කර ඇත. කෙසේ වෙතත්, ශ්රී ලංකාවේ සාපේක්ෂව කුඩා හා අවදානම් සහිත ආර්ථිකය හේතුවෙන්, ක්රියාමාර්ග නොගැනීමේ ප්රතිඵල විශේෂයෙන් දැඩිය.
ඉක්මනින් ක්රියා කිරීමට රජයට පීඩනය
ප්රතිසංස්කරණ පැකේජය අවසන් කිරීමට නිලධාරීහු කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන්, වෘත්තීය සමිති සහ අදාළ රජයේ අමාත්යාංශ සමඟ සාකච්ඡා ඉක්මන් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්රී ලාංකික භාණ්ඩ ඇමෙරිකාවට ඇතුළු වීමේදී වඩාත් හිතකර වෙළඳ කොන්දේසි සුරක්ෂිත කිරීම ඉලක්ක කර ගත් වොෂි
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.