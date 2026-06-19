Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2021 බඳවාගැනීමේ කාන්තා පොලිස් බලකාය බඳවාගැනීම් අපේක්ෂිකාවන් වසර පහක් රැකියා අහිමිව ඇති බව සජිත් ප්‍රේමදාස පෙන්වා දෙයි

19 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2021 බඳවාගැනීමේ කාන්තා පොලිස් බලකාය බඳවාගැනීම් අපේක්ෂිකාවන් වසර පහක් රැකියා අහිමිව ඇති බව සජිත් ප්‍රේමදාස පෙන්වා දෙයි

2021 බඳවාගැනීමේ ක්‍රියාවලිය යටතේ පොලිස් කොන්ස්ටේබල් තනතුරු සඳහා සාර්ථකව සුදුසුකම් ලැබූ නමුත් නිල පත්වීම් නොලැබ වසර පහකට ආසන්න කාලයක් බලා සිටින කාන්තා කණ්ඩායමක ව්‍යසනය කෙරෙහි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස ජාතික අවධානය යොමු කර ඇත.

දීර්ඝ ප්‍රමාදය හේතුවෙන් තමන්ගේ රැකීරක්ෂා සහ ජීවනෝපාය අවිනිශ්චිතතාවයට ලක්ව ඇති බව ගැඹුරු කලකිරීමකින් පළ කළ පීඩිත කාන්තාවන් හමු වීමෙන් පසු ප්‍රේමදාස මෙම කරුණ ප්‍රසිද්ධියේ මතු කළේය. අවශ්‍ය විභාග හා තේරීම් නිර්ණායක සපුරාලූ බඳවාගැනීම් අපේක්ෂිකාවන් පවසන්නේ, සියලු අවශ්‍ය කොන්දේසි ඉෂ්ට කළද, තමන් කිසිදා නිල වශයෙන් පොලිස් සේවයට ඇතුළත් නොකළ බවයි.

තමන්ගේම බඳවාගත් අය අසාර්ථක කළ ක්‍රමවේදයක්

නිල අවශ්‍යතා සපුරාලීමට කාලය හා ශ්‍රමය ආයෝජනය කළ සුදුසුකම් ලත් පුද්ගලයින්ට රජයෙන් ඉක්මන් හා සාධාරණ සැලකීමක් ලැබිය යුතු බව අවධාරණය කරමින්, විපක්ෂ නායකවරයා මෙම තත්ත්වය රාජ්‍ය පරිපාලනයේ බරපතල අසාර්ථකත්වයක් ලෙස විස්තර කළේය.

2021 බඳවාගැනීම යටතේ සුදුසුකම් ලැබූ කාන්තාවන් ඉතා දීර්ඝ කාලයක් අවිනිශ්චිතතාවය මධ්‍යයේ තැබී ඇත. මෙය නිතිපතා ප්‍රමාදයක් පමණක් නොව, තවදුරටත් කල්නොදමා නිවැරදි කළ යුතු අසාධාරණයකි.

ප්‍රේමදාස, රජය සහ අදාළ බලධාරීන් පත්වීම් අවසානය නිරාකරණය කිරීමට ආරම්භික පියවර ගන්නා ලෙස 촉구 කළ අතර, අඛණ්ඩ නිෂ්ක්‍රියතාව රාජ්‍ය ආයතන කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය ඛාදනය කරන බව අවධාරණය කළේය.

රාජ්‍ය අංශ බඳවාගැනීම් පිළිබඳ පුළුල් අවධානය

ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය අංශ බඳවාගැනීම්වල කාර්යක්ෂමතාව හා විනිවිදභාවය පිළිබඳ පුළුල් සැලකිල්ල මෙම සිදුවීම නැවත අවදි කර ඇති අතර, විවිධ රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු හරහා සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයින් දහස් ගණනකට ඓතිහාසිකව පත්වීම් ප්‍රමාද වී ඇත.

සිවිල් සමාජ නිරීක්ෂකයින් පෙන්වා දෙන්නේ, ග්‍රාමීය හා අඩු ආදායම් පසුබිම් ඇති තරුණ කාන්තාවන්ට එවැනි ප්‍රමාද අසාමාන්‍ය ලෙස බලපාන බවයි; ඔවුන් බොහෝ විට ස්ථාවර රාජ්‍ය රැකියාව තමන්ගේ පවුල්වලට ප්‍රාථමික ආදායම් මූලාශ්‍රය ලෙස රඳා සිටිය.

පීඩිත බඳවාගැනීම් අපේක්ෂිකාවන් රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, තවදුරටත් ප්‍රමාද නොකර තම පත්වීම් ලිපි නිකුත් කිරීමෙන් ස්වකීය වගකීම් ඉෂ්ට කරන ලෙසයි. කරුණ නිරාකරණය නොවුවහොත් ප්‍රතිරෝධය තීව්‍ර කිරීමට සිදු වන බවද ඔවුහු අනතුරු ඇඟවූහ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ICC සහ BCCI නිලධාරීන් කොළඹදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිවර්තන කමිටුව සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි Sinhala

ICC සහ BCCI නිලධාරීන් කොළඹදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිවර්තන කමිටුව සමඟ ඉහළ මට්ටමේ සාකච්ඡා පවත්වයි

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ සහ ඉන්දීය ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ ජ්‍යේෂ්ඨ ක්‍රිකට් නිලධාරීන් කොළඹදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිවර්තන කමිටුව සමඟ වැදගත් සාකච්ඡාවක්…

19 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උවදුර බරපතල වෙයි — මෙ වසරේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු උවදුර බරපතල වෙයි — මෙ වසරේ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 44,000 ඉක්මවයි

දිවයිනේ ඩෙංගු ආසාදන ශීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යෑමත් සමඟ රට අර්බුදයකට මුහුණ දෙයි ශ්‍රී ලංකාව දැඩි මහජන සෞඛ්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මෙ වසරේ ඩෙංගු රෝගීන්…

19 Jun 2026 Discuss
අම්බානිගේ ජියෝ ප්ලැට්ෆෝම්ස් සමාගම ඉන්දියාවේ ඉතිහාසයේ විශාලතම IPO එක දියත් කිරීමට සූදානම් Sinhala

අම්බානිගේ ජියෝ ප්ලැට්ෆෝම්ස් සමාගම ඉන්දියාවේ ඉතිහාසයේ විශාලතම IPO එක දියත් කිරීමට සූදානම්

ආසියාවේ ධනවත්ම පුද්ගලයා වන මුකේෂ් අම්බානි විසින් පාලනය කරනු ලබන රිලයන්ස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් සමූහයේ විදුලිසංදේශ අංශය වන ජියෝ ප්ලැට්ෆෝම්ස් සමාගම, විශ්ලේෂකයන් විසින්…

19 Jun 2026 Discuss