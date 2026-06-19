Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

සජිත් ජනමතය විමසීමට පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමට 촉구කරයි

19 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
සජිත් ජනමතය විමසීමට පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමට 촉구කරයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, රජයට පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමට ඉල්ලීමක් කරමින්, එවැනි මැතිවරණයක් රට පුරා ජනමතය මැනීමේ තීරණාත්මක මිනුම් දණ්ඩක් ලෙස ක්‍රියා කරනු ඇතැයි තර්ක කළේය.

සමගි ජන බලවේගයේ නායකත්වය දරන ප්‍රේමදාස මහතා, දිගු කලක් තිස්සේ අඩාල වී ඇති පළාත් මට්ටමේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රියාවලිය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සඳහා පාලන රජය කෙරෙහි දේශපාලන පීඩනය ක්‍රමයෙන් වැඩිවෙමින් පවතින අවස්ථාවක මෙම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කළේය.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී හිඩැසක්

ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් සභාවල වසර ගණනාවක් තිස්සේ තේරී පත් වූ නියෝජිතයන් නොමැතිව පවතින අතර, ඒ හේතුවෙන් සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්, විපක්ෂ පක්ෂ සහ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා විශේෂඥයන් අතර මූලික ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය ඛාදනය වෙමින් ඇති බවට පුළුල් සැලකිල්ල ඇතිව තිබේ.

විපක්ෂ නායකගේ ඉල්ලීම, පළාත්වල පුරවැසියන්ට තමන්ගේම නියෝජිතයන් තෝරා ගැනීමේ සහ ඔවුන් වගකිවයුතු කිරීමේ මූලික අයිතිය අහිමි වෙමින් ඇති බවට ඇති පුළුල් කලකිරීමක් පිළිබිඹු කරයි.

ජනමතය මැනීම

ප්‍රේමදාස මහතා මෙම මැතිවරණ, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාමය බැඳීමක් පමණක් ලෙස නොව, රජයට ශ්‍රී ලංකාවේ ජනතාව ප්‍රධාන ජාතික ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් කොතැනක සිටිනවාද යන්න සැබෑ ලෙස අවබෝධ කර ගැනීමේ අවස්ථාවක් ලෙස ද ඉදිරිපත් කළේය.

පළාත් සභා මැතිවරණ, රජයේ ප්‍රතිපත්ති සහ කාර්යසාධනය පිළිබඳව ජනතාව සැබවින්ම සිතන්නේ කුමක්දැයි රජයට පැහැදිලි හා අවංක චිත්‍රයක් ලබා දෙනු ඇත.

නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම මූල්‍ය අර්බුදයෙන් පසු රට අසීරු ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීමක් හරහා ගමන් කරන මෙවේලෙහි, රජයේ සෑම මට්ටමකම මැතිවරණ වගවීම ඉතා වැදගත් බව විපක්ෂ නායකයන් වැඩි වැඩියෙන් තර්ක කරමින් සිටිති.

රජය තවමත් ප්‍රතිචාර නොදක්වා

ප්‍රේමදාස මහතාගේ මෑත ඉල්ලීමට රජය තවමත් නිල ප්‍රතිචාරයක් ලබා දී නොමැත. පාලක පක්ෂය, රජය කෙරෙහි ජනවිශ්වාසය අස්ථිර ව පවතින මේ අවස්ථාවේ දී සිදු විය හැකි මැතිවරණ පසුබෑමකින් වැළකී සිටීම සඳහා හිතාමතාම පළාත් සභා මැතිවරණ ප්‍රමාද කරමින් සිටී බව විවේචකයන් දිගු කලක් තිස්සේ චෝදනා කරමින් සිටිති.

ඉදිරියේ ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත වෙනත් මැතිවරණ තරඟ සම්බන්ධයෙන් සිදු කෙරෙන ඕනෑම නිවේදනයකට සැලකිය යුතු බරක් ඇති බව දේශපාලන නිරීක්ෂකයෝ සඳහන් කරති.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අයිසීසී සභාපති ජේ ෂා, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අර්බුදය මධ්‍යයේ ජනාධිපති දිසානායක සමග උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවකට සූදානම් Sinhala

අයිසීසී සභාපති ජේ ෂා, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අර්බුදය මධ්‍යයේ ජනාධිපති දිසානායක සමග උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවකට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (එස්එල්සී) පාලනය සහ රටේ අතුරු කමිටු ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරු වෙමින් පවතින කනස්සල්ල විසඳීම සඳහා, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ…

19 Jun 2026 Discuss
ලංකා සෝල්ට් සමාගමේ මහා කළමනාකාර අල්ලස් කොමිසම විසින් අත්අඩංගුවට Sinhala

ලංකා සෝල්ට් සමාගමේ මහා කළමනාකාර අල්ලස් කොමිසම විසින් අත්අඩංගුවට

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් ලංකා සෝල්ට් සමාගමේ මහා කළමනාකාර රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ගුණරත්න, දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් බදාදා (19) දින…

19 Jun 2026 Discuss
වයිභව් සූර්යවංශී සිදුවීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට විනය පියවර Sinhala

වයිභව් සූර්යවංශී සිදුවීමෙන් පසු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට විනය පියවර

මෑතකාලීන වාර්තාවලට අනුව, ඉන්දීය යෞවන ක්‍රිකට් ශූරයෙකු වන වයිභව් සූර්යවංශී සම්බන්ධ සිදුවීමක් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය තම ක්‍රීඩකයන් ගණනාවකට එරෙහිව…

19 Jun 2026 Discuss