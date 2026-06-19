වාණිජ බැංකුවල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව රුපියල තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙයි
රට පුරා වාණිජ බැංකුවල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව ශ්රී ලංකා රුපියල තවදුරටත් ඉහළ අගයක් සටහන් කර ඇති අතර, දේශීය මුදල් ඒකකය සඳහා ධනාත්මක ප්රවණතාවක් අඛණ්ඩව දිගු වෙමින් පවතී.
අද දින වන විට ඩොලරයේ විකුණුම් අනුපාතිකය රු. 338 දක්වා පහත වැටී ඇති අතර, එය ශ්රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය වෙළඳපොළේ වර්ධනය වන ස්ථාවරත්වය පිළිබිඹු කරයි. මෑත කාලීන වෙළඳ සැසිවාරයන්හදී සසඳා බලන කල, මෙය කැපී පෙනෙන ප්රගතියක් නියෝජනය කරන අතර, ඩොලර් මත රඳා පවතින ගනුදෙනු සිදු කරන ව්යාපාරිකයන්ට සහ පාරිභෝගිකයන්ට යම් සහනයක් ලබා දෙයි.
ශ්රී ලාංකිකයන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
රුපියල ශක්තිමත් වීම සාමාන්යයෙන් ආනයනකරුවන්ගේ පිරිවැය අඩු කිරීමට හේතු වන අතර, විදේශ මුදල් වලින් මිලදී ගනු ලබන අත්යවශ්ය භාණ්ඩ, ඉන්ධන සහ ඖෂධ මිල ගණන් මත පවතින පීඩනය සමනය කිරීමට ඉඩ ඇත. ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී අත්විඳි ආර්ථික කැළඹිලිවලට අනුව ආයෝජකයන්ගේ විශ්වාසය ඉහළ යෑම සහ වඩාත් ස්ථාවර සාර්ව ආර්ථික පරිසරයක් ඇති වීමේ ලකුණක් ලෙස ද මෙය සැලකිය හැකිය.
රුපියලේ ක්රමානුකූල අගය ඉහළ යෑම, IMF සහාය ඇතිව ක්රියාත්මක ස්ථාවරකරණ වැඩසටහන යටතේ රටේ අඛණ්ඩ ආර්ථික ය立直ිනිමාවේ දර්ශකයක් ලෙස ආර්ථික විශේෂඥයන්, ව්යාපාරිකයන් සහ ප්රතිපත්ති立ිනිකරුවන් විසින් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ලබයි.
වාණිජ බැංකුවල විනිමය අනුපාතිකය
තනි තනි වාණිජ බැංකු අතර අනුපාතිකයන් සුළු වශයෙන් වෙනස් විය හැකිය. විදේශ විනිමය ගනුදෙනු සිදු කිරීමට පෙර, යාවත්කාලීනම ගැනුම් සහ විකුණුම් අනුපාතිකයන් සඳහා තම තමන්ගේ බැංකු සමඟ පරීක්ෂා කර ගන්නා ලෙස මහජනතාවට උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
ශ්රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය සංචිත ක්රමානුකූලව නැවත ගොඩනැඟෙමින් පවතින අතර, එය මෑත මාසවලදී රුපියලේ වැඩිදියුණු වූ කාර්යසාධනයට දායක වී ඇතැයි විශ්ලේෂකයෝ පවසති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.