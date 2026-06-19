ශාසන උත්සුකතා සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා රජය වගකිව යුතු කරන ලෙස විපක්ෂය IMF හට ඉල්ලීමක් කරයි
ජනතා එක්සත් විපක්ෂය, ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදල වෙත සෘජු ආයාචනයක් සිදු කරමින්, ශ්රී ලංකා රජය තුළ බරපතල පාලනමය අඩුපාඩු ලෙස හඳුන්වන ගැටලු විසඳීම සඳහා ගෝලීය ණය දෙන ආයතනය ප්රායෝගික පියවර ගන්නා ලෙස 촉구 කර සිටී.
මෙම ඉල්ලීම ඊයේ කොළඹදී විපක්ෂ කණ්ඩායම සහ රටේ නිල සංචාරයේ යෙදී සිටින IMF මෙහෙයුම් කණ්ඩායම අතර පැවති හමුවීමකින් අනතුරුව ඉදිරිපත් කෙරිණි. සාකච්ඡා නිමා වූ පසු, විපක්ෂය තම අදහස් සහ අපේක්ෂාවන් දක්වමින් නිල නිවේදනයක් නිකුත් කළේය.
විපක්ෂය IMF හට දැඩි පණිවිඩයක් ලබා දෙයි
එම නිවේදනයෙහිදී, ජනතා එක්සත් විපක්ෂය සමන්විත විවිධ කණ්ඩායම්වල නායකයන් සහ නියෝජිතයන්, IMF ආයතනය වාචික ප්රකාශවලින් ඔබ්බට ගොස් රජය වෙතින් වගවීම සහතික කිරීම සඳහා මැනිය හැකි ක්රියාමාර්ග ගැනීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කළහ. පරිපාලනයේ ඉහළම මට්ටමේ විනිවිදභාවය සහ නිසි පාලනය හිඟ බව යැයි ඔවුන් සිතන දෙය පිළිබඳ විපක්ෂ නියෝජිතයන් අතර ක්රමයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින කලකිරීම මෙම ආයාචනයෙන් ප්රතිබිම්බිත වේ.
2022 වර්ෂයේ විනාශකාරී මූල්ය අර්බුදයෙන් පසු ශ්රී ලංකාව IMF ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහනේ කොන්දේසි යටතේ නාජූක ආර්ථික සුවය ලැබීමේ ගමනක නිරතව සිටින හෙයින්, මෙම හමුවීමේ කාලය විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි.
විවාදයේ හදවතේ ශාසනය
විපක්ෂ නියෝජිතයන් තර්ක කළේ, යටින් පවතින පාලනමය ගැටලු විසඳීමකින් තොරව අර්ථවත් ආර්ථික සුවයක් ළඟා කර ගත නොහැකි බවත්, ශ්රී ලංකාවේ සුව ලැබීමේ ක්රියාවලියේ ප්රධාන පාර්ශ්වකරුවෙකු ලෙස IMF ආයතනයට අවශ්ය තැන්වලදී පීඩනය යෙදීමේ බලයද වගකීමද දෙකම ඇති බවත්ය.
රට දිගු කාලීන අරමුදල් පහසුකම් කළමනාකරණ ගිවිසුමට අනුබද්ධ කොන්දේසි සපුරාලීමට කටයුතු කරන විට, ශ්රී ලංකාවේ IMF සබඳතා වටා ගොඩනැගෙන කතිකාවත හැඩගැස්වීමෙහිලා විපක්ෂය ක්රමයෙන් වඩාත්声 ශ්රවණීය භූමිකාවක් ඉටු කරන බව මෙම ආයාචනය අවධාරණය කරයි.
ප්රකාශනය සිදු කරන විට IMF මෙහෙයුම් කණ්ඩායමෙන් හෝ රජයෙන් කිසිදු ක්ෂණික ප්රතිචාරයක් ලබා ගැනීමට නොහැකි විය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.