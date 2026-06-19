නව ජනතා පෙරමුණේ නායකයා දෙගුණ වැටුප් වංචා චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට
රජයේ වැටුප් දෙකක් එකවර ලබා ගැනීම සම්බන්ධ කරුණු පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් අනුගමනය කරමින් පොලිස් මධ්යම අපරාධ විමර්ශන කාර්යාංශය (CCIB) නව ජනතා පෙරමුණේ නායක සුගීශ්වර බණ්ඩාර අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.
හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයා ලෙස කලකට ඉහත සේවය කළ බණ්ඩාර, රාජ්ය මූල්ය රෙගුලාසිවලට බරපතල ලෙස පටහැනිව, රජයේ වැටුප් දෙකක් එකවර නීති විරෝධී ලෙස ලබා ගත් බවට චෝදනා එල්ල වී ඇත.
වැටුප් අක්රමිකතා සම්බන්ධ අත්අඩංගුවට ගැනීම
සංකීර්ණ අපරාධ කරුණු විමර්ශනය කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකා පොලිසිය යටතේ ක්රියාත්මක වන විශේෂ ඒකකයක් වන CCIB හි විමර්ශකයින්, ඔහුට එරෙහිව ඇති චෝදනා සනාථ කිරීමට ප්රමාණවත් සාක්ෂි රැස් කිරීමෙන් අනතුරුව බණ්ඩාර අත්අඩංගුවට ගැනීමට පියවර ගත්හ. රාජ්ය ව්යුහය තුළ විශ්වාසනීය තනතුරු දැරූ පුද්ගලයින් සම්බන්ධ මූල්ය වංචා පිළිබඳ පවතින සැලකිල්ල මෙම නඩුව ඉස්මතු කරයි.
හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ හිටපු සමීප සහායකයෙකු ලෙස, බණ්ඩාර පෙර රජයේ කැපී පෙනෙන භූමිකාවක් ඉටු කළේය. ඔහුගේ දේශපාලන තත්ත්වය සහ ඉන් අනතුරුව නව ජනතා පෙරමුණ පක්ෂයේ නායකත්වය ලබා ගැනීම හේතුවෙන් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
විමර්ශනය අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක වෙමින් පවතී
විමර්ශනය ක්රියාත්මකව පවතින බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, නඩුව නීතිමය ක්රියාවලිය හරහා ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර ප්රකාශයට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. කියනු ලබන අක්රමිකතාවලට සම්බන්ධ වූ බවට සැකයට ලක් විය හැකි අනෙකුත් පුද්ගලයින් සිටිනවාද යන්න තවම පැහැදිලි නැත.
රාජ්ය නිලධාරීන් මූල්ය වංචා සහ රාජ්ය සම්පත් අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු බවට ශ්රී ලංකා නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන කෙරෙහි පීඩනය වැඩිවෙමින් පවතින වකවානුවක මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වී තිබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.