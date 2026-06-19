Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නව ජනතා පෙරමුණේ නායකයා දෙගුණ වැටුප් වංචා චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට

19 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නව ජනතා පෙරමුණේ නායකයා දෙගුණ වැටුප් වංචා චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට

රජයේ වැටුප් දෙකක් එකවර ලබා ගැනීම සම්බන්ධ කරුණු පිළිබඳ පරීක්ෂණයක් අනුගමනය කරමින් පොලිස් මධ්‍යම අපරාධ විමර්ශන කාර්යාංශය (CCIB) නව ජනතා පෙරමුණේ නායක සුගීශ්වර බණ්ඩාර අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ පෞද්ගලික ලේකම්වරයා ලෙස කලකට ඉහත සේවය කළ බණ්ඩාර, රාජ්‍ය මූල්‍ය රෙගුලාසිවලට බරපතල ලෙස පටහැනිව, රජයේ වැටුප් දෙකක් එකවර නීති විරෝධී ලෙස ලබා ගත් බවට චෝදනා එල්ල වී ඇත.

වැටුප් අක්‍රමිකතා සම්බන්ධ අත්අඩංගුවට ගැනීම

සංකීර්ණ අපරාධ කරුණු විමර්ශනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන විශේෂ ඒකකයක් වන CCIB හි විමර්ශකයින්, ඔහුට එරෙහිව ඇති චෝදනා සනාථ කිරීමට ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි රැස් කිරීමෙන් අනතුරුව බණ්ඩාර අත්අඩංගුවට ගැනීමට පියවර ගත්හ. රාජ්‍ය ව්‍යුහය තුළ විශ්වාසනීය තනතුරු දැරූ පුද්ගලයින් සම්බන්ධ මූල්‍ය වංචා පිළිබඳ පවතින සැලකිල්ල මෙම නඩුව ඉස්මතු කරයි.

හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ හිටපු සමීප සහායකයෙකු ලෙස, බණ්ඩාර පෙර රජයේ කැපී පෙනෙන භූමිකාවක් ඉටු කළේය. ඔහුගේ දේශපාලන තත්ත්වය සහ ඉන් අනතුරුව නව ජනතා පෙරමුණ පක්ෂයේ නායකත්වය ලබා ගැනීම හේතුවෙන් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

විමර්ශනය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී

විමර්ශනය ක්‍රියාත්මකව පවතින බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, නඩුව නීතිමය ක්‍රියාවලිය හරහා ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර ප්‍රකාශයට පත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. කියනු ලබන අක්‍රමිකතාවලට සම්බන්ධ වූ බවට සැකයට ලක් විය හැකි අනෙකුත් පුද්ගලයින් සිටිනවාද යන්න තවම පැහැදිලි නැත.

රාජ්‍ය නිලධාරීන් මූල්‍ය වංචා සහ රාජ්‍ය සම්පත් අවභාවිතය සම්බන්ධයෙන් වගකිව යුතු බවට ශ්‍රී ලංකා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන කෙරෙහි පීඩනය වැඩිවෙමින් පවතින වකවානුවක මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වී තිබේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

භාණ්ඩාගාර සොරකමේ ණය හිමියාට මිලියන 2.5ක් ගෙවා — විමර්ශන ප්‍රශ්න එල්ලව තිබියදීම Sinhala

භාණ්ඩාගාර සොරකමේ ණය හිමියාට මිලියන 2.5ක් ගෙවා — විමර්ශන ප්‍රශ්න එල්ලව තිබියදීම

ප්‍රසිද්ධ භාණ්ඩාගාර වංචා නඩුවක කේන්ද්‍රීය චරිතය වූ ණය හිමියෙකුට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් මත එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 2.5ක් — රුපියල් බිලියනයකට ආසන්න මුදලක් —…

19 Jun 2026 Discuss
අවුරුදු අටක් ජර්මනියේ ජීවත් වූ ශ්‍රී ලාංකික පවුලක් නෙරපා හැරීමේ තර්ජනයට මුහුණ දේ Sinhala

අවුරුදු අටක් ජර්මනියේ ජීවත් වූ ශ්‍රී ලාංකික පවුලක් නෙරපා හැරීමේ තර්ජනයට මුහුණ දේ

විදේශයේ නව ජීවිතයක් ගොඩනගා ගත් පවුල දැන් බලහත්කාරයෙන් ආපසු යැවීමේ අවදානමට ලක්වේ අවුරුදු අටක් ජර්මනියේ ජීවත් වූ ශ්‍රී ලාංකික පවුලක් දැන් නෙරපා හැරීමේ ඉතා සැබෑ…

19 Jun 2026 Discuss
ගෙදර යන්න" පිළිබඳ ආරවුල: ශ්‍රී ලංකා A හා ඉන්දියා A අතර මතභේදාත්මක ක්‍රිකට් ගැටුමේදී සැබවින්ම සිදු වූයේ කුමක්ද? Sinhala

ගෙදර යන්න" පිළිබඳ ආරවුල: ශ්‍රී ලංකා A හා ඉන්දියා A අතර මතභේදාත්මක ක්‍රිකට් ගැටුමේදී සැබවින්ම සිදු වූයේ කුමක්ද?

ශ්‍රී ලංකා A හා ඉන්දියා A අතර මෑතකදී පැවති ක්‍රිකට් තරග මාලාවෙන් රහසිගත මතභේදයක් මතුව ඇති අතර, එය කේන්ද්‍ර වී ඇත්තේ ඉන්දීය නව යොවුන් පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශීව…

19 Jun 2026 Discuss