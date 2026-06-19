ලංකා සෝල්ට් සමාගමේ මහා කළමනාකාර අල්ලස් කොමිසම විසින් අත්අඩංගුවට
අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් ලංකා සෝල්ට් සමාගමේ මහා කළමනාකාර රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ගුණරත්න, දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් බදාදා (19) දින අත්අඩංගුවට ගත් බව නිලධාරීන් තහවුරු කළහ.
දූෂණ චෝදනා මත ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට
රාජ්ය සමාගමක් වන ලංකා සෝල්ට් සමාගමේ මහා කළමනාකාර ධුරය දරන ගුණරත්න, එම ආයතනයේ තම භූමිකාව හා සම්බන්ධ බවට කියැවෙන දූෂිත හැසිරීම් පිළිබඳ පවත්වාගෙන යනු ලබන විමර්ශනයක කොටසක් ලෙස අල්ලස් කොමිසමේ නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.
රාජ්ය ව්යවසායන්හි ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් වගකීමට ලක් කිරීම සඳහා ශ්රී ලංකාවේ දූෂණ විරෝධී බලධාරීන් ගන්නා ක්රියාමාර්ගවල තවත් වැදගත් පියවරක් ලෙස මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකේ.
රාජ්ය අංශයේ වගවීම පිළිබඳ පීඩනය තීව්ර වෙයි
මෑත මාසවලදී අල්ලස් කොමිසම වඩාත් ක්රියාශීලී ලෙස කටයුතු කරමින්, පෞද්ගලික ලාභය සඳහා තම තනතුරු අනිසි ලෙස භාවිත කළ බවට චෝදනා එල්ල වූ රාජ්ය නිලධාරීන් ඉලක්ක කර ගෙන ඇත. රාජ්යට අයත් සමාගමක මහා කළමනාකාර මට්ටමේ නිලධාරියෙකු රඳවා ගැනීම, රාජ්ය අංශය තුළ දූෂණයට එරෙහිව සටන් කිරීමට බලධාරීන් දක්වන කැපවීම සම්බන්ධයෙන් තීව්ර පණිවිඩයක් යැවීමට බලාපොරොත්තු වේ.
රජයේ හිමිකාරිත්වය යටතේ ක්රියාත්මක වන ලංකා සෝල්ට් සමාගම, ශ්රී ලංකාව පුරා ලුණු නිෂ්පාදනය හා බෙදාහැරීමේ දී ප්රධාන භූමිකාවක් ඉටු කරයි. ගුණරත්නට එරෙහිව ඇති චෝදනාවල නිශ්චිත ස්වරූපය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
මෙම නඩුව දැනට අල්ලස් කොමිසම විසින් ක්රියාකාරීව විමර්ශනය කරනු ලබන අතර, මෙම අවස්ථාව වන විට තවත් නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.