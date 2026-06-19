Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන් යවන මුදල්වලින් කුවේට් රට සෑම රටකටම ඉදිරියෙන්

19 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන් යවන මුදල්වලින් කුවේට් රට සෑම රටකටම ඉදිරියෙන්

විදේශයන්හි සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන් විසින් ශ්‍රී ලංකාවට යොමු කරනු ලබන විදේශ ප්‍රේෂණවල තනිකඩ විශාලතම මූලාශ්‍රය ලෙස කුවේට් ඉහළම ස්ථානයට පත්ව ඇති බව නවතම දත්ත අනුව හෙළිවේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන ස්තම්භයක්

විදේශගත ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරුවන් ගෙදරට යවන ප්‍රේෂණ, රටේ විදේශ විනිමය සංචිත පවත්වා ගැනීමට සහ දිවයිනේ පුරා පවුල්වල ආදායම් සහාය කිරීමට තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කරමින් සිටී. ගල්ෆ් සහයෝගිතා කවුන්සිල රටවල් දිගු කලක් තිස්සේ සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා දී ඇති නමුත්, ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල ඉතාමත් ඉහළ ස්ථානයට කුවේට් නැගී සිටීම එම රටේ ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන්ගේ වර්ධනය වන පැවැත්ම තහවුරු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව ඓතිහාසිකව, විශේෂයෙන් මැදපෙරදිග රැකියා කරන විශාල විදේශ කම්කරු පිරිසක් හරහා ස්ථාවර විදේශ මුදල් ප්‍රවාහයක් ජනනය කිරීමට රඳා පැවතී ඇත. දරුණු මූල්‍ය අර්බුදයකට මුහුණ දුන් රට ස්ථාවර කිරීමට ක්‍රියා කරන මෑත වසරවලදී ये ප්‍රේෂණ විශේෂයෙන්ම තීරණාත්මක වී ඇත.

මැදපෙරදිග ආධිපත්‍යය දිගටම පවතී

ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන ප්‍රේෂණවලින් බහුතරය මැදපෙරදිග කලාපයෙන් ලැබෙන අතර, ගෘහ සේවය, ඉදිකිරීම්, සෞඛ්‍ය සේවය සහ ආගන්තුක සත්කාරය ඇතුළු විවිධ අංශවල ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලක්ෂ ගණනක් එම කලාපයේ සේවය කරමින් සිටිති.

කුවේට්හි ප්‍රමුඛ ස්ථානය, එහි සිටින ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවන්ගේ සංඛ්‍යාව සහ අනෙකුත් ශ්‍රම ගමනාන්ත සමඟ සසඳන කල, එරට ලබාගත හැකි සාපේක්ෂ ව ඉහළ වැටුප් යන දෙකම පිළිබිඹු කරයි. කුවේට්හි ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවෝ පුළුල් ආර්ථික ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක රැකියා කරන අතර, ඔවුන්ගේ ගෙදර සිටින පවුලට ස්ථිර හා සාරවත් මුදල් හුවමාරු අඛණ්ඩව කිරීමට දායක වෙති.

ආර්ථික ය立直‍立直ගැනීමේ වැදගත්කම

දශකවලින් දශකවල දරුණුතම ආර්ථික පසුබෑමෙන් සහන ලබා ගැනීමේ මාවතේ තවමත් ගමන් කරන රටකට, ප්‍රේෂණ ආර්ථික ප්‍රවාහ විදේශ විනිමයෙහි වඩාත්ම විශ්වාසදායී හා ක්ෂණික මූලාශ්‍රයන්ගෙන් එකක් නිරූපණය කරයි. සැලකිය යුතු ලෙස උච්ච-නිම්නවලට ලක්විය හැකි අපනයන ආදායම් හෝ සංචාරක ආදායම් මෙන් නොව, කම්කරු ප්‍රේෂණ සාපේක්ෂ ව ස්ථාවරව පවතින අතර, දේශීය දුෂ්කරතා සහිත කාලවලදී විදේශ ගත පවුලේ සාමාජිකයන් වැඩි සහාය ගෙදරට යවන බැවින්, ඒවා බොහෝ විට ප්‍රතිචක්‍රීය ස්වභාවයක් ගනී.

  • ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රමුඛතම ප්‍රේෂණ යවන රට ලෙස කුවේට් තහවුරු කර ඇත.
  • ශ්‍රී ලාංකික විදේශ රැකියා සඳහා ප්‍රමුඛ කලාපය ලෙස මැදපෙරදිග සමස්තයක් ලෙස ආධිපත්‍යය දරයි.
  • ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ විනිමය ආදායමෙහි ප්‍රේෂණ තීරණාත්මක සංරචකයකි.
  • කුවේට්හි ශ්‍රී ලාංකික කම්කරුවෝ රැකියා අංශ ගණනාවක සේවය කරති.

කම්කරුවන් ආරක්ෂා කිරීමට සහ ප්‍රේෂණ විධිමත් බැංකු හා මූල්‍ය පද්ධති හරහා ගලා ඒම සහතික කර ජාතික ආර්ථිකයට ඒවායේ බලපෑම උපරිම කිරීම සඳහා, බලධාරීන් හා ප්‍රතිපත්ති立直 立直立直立直 立直 立直立直立直立直立直 立直立直立直立直立直 立直立直立直 立直立直立直立直立直立直 立直立直立直 立直 立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直 立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直立直

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නයිජර්හි විශාලතම ගුවන්තොටුපළට සන්නද්ධ ප්‍රහාරයකින් 35 දෙනෙකු මියයයි Sinhala

නයිජර්හි විශාලතම ගුවන්තොටුපළට සන්නද්ධ ප්‍රහාරයකින් 35 දෙනෙකු මියයයි

නයිජර්හි විශාලතම ගුවන්තොටුපළට එල්ල වූ එකවර සන්නද්ධ ප්‍රහාරයකින් අවම වශයෙන් පුද්ගලයින් 35 දෙනෙකු මිය ගොස් ඇතැයි බලධාරීන් තහවුරු කර ඇති අතර, මෙය මාස පහකට නොවන…

19 Jun 2026 Discuss
ශාසන උත්සුකතා සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය වගකිව යුතු කරන ලෙස විපක්ෂය IMF හට ඉල්ලීමක් කරයි Sinhala

ශාසන උත්සුකතා සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය වගකිව යුතු කරන ලෙස විපක්ෂය IMF හට ඉල්ලීමක් කරයි

ජනතා එක්සත් විපක්ෂය, ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල වෙත සෘජු ආයාචනයක් සිදු කරමින්, ශ්‍රී ලංකා රජය තුළ බරපතල පාලනමය අඩුපාඩු ලෙස හඳුන්වන ගැටලු විසඳීම සඳහා ගෝලීය ණය දෙන…

19 Jun 2026 Discuss
පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ FBI සොයාගැනීම් රජය විසින් ලබාගෙන තිබේද යන්න පිළිබඳව UNP පිළිතුරු ඉල්ලයි Sinhala

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ FBI සොයාගැනීම් රජය විසින් ලබාගෙන තිබේද යන්න පිළිබඳව UNP පිළිතුරු ඉල්ලයි

2019 වර්ෂයේ විනාශකාරී පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පවත්වන ලද විමර්ශනයේ කොටසක් ලෙස එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් විමර්ශන කාර්යාංශය (FBI) විසින් එකතු කරන…

19 Jun 2026 Discuss