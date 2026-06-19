Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අයිසීසී සභාපති ජේ ෂා, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අර්බුදය මධ්‍යයේ ජනාධිපති දිසානායක සමග උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවකට සූදානම්

19 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අයිසීසී සභාපති ජේ ෂා, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් අර්බුදය මධ්‍යයේ ජනාධිපති දිසානායක සමග උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවකට සූදානම්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් (එස්එල්සී) පාලනය සහ රටේ අතුරු කමිටු ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරු වෙමින් පවතින කනස්සල්ල විසඳීම සඳහා, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ (අයිසීසී) සභාපති ජේ ෂා, ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක සමග හමුවීමක් පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.

පාලන අර්බුදය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්ට තර්ජනයක්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හි අතුරු කමිටුව සම්බන්ධයෙන් ඇති වී තිබෙන උද්දාමය පසුබිමෙහි, මෙම උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාව සැලසුම් කෙරී ඇත. ක්‍රීඩාවේ ගෝලීය පාලක මණ්ඩලය මෙම තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, රජයේ මැදිහත්වීම, සාමාජික මණ්ඩලවල ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ සංවිධානයේ දැඩි නියමයන් කඩ කිරීමකට හේතු විය හැකිය යන්න අයිසීසීහි ප්‍රධාන කනස්සල්ල ව්ය.

එවැනි කඩකිරීම් තහවුරු වුවහොත්, ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් වලින් තාවකාලිකව අත්හිටුවීමේ අවදානමට ලක් විය හැකි අතර, එය දිවයිනේ ක්‍රිකට් ප්‍රේමී ජනතාවට ඉමහත් පාඩුවක් ගෙන දෙනු ඇත.

ෂාගේ සංචාරය හදිසි බව කෙරෙහි ඉඟියක්

අයිසීසී සභාපති ජේ ෂා ජනාධිපති දිසානායක සමග පෞද්ගලිකව සාකච්ඡා කිරීමට ගත් තීරණය, ගෝලීය මණ්ඩලය මෙම ගැටලුව කෙතරම් බැරෑරුම් ලෙස සළකයිද යන්න පිළිබිඹු කරයි. මෙම මට්ටමේ සෘජු මැදිහත්වීම දුර්ලභ වන අතර, පාලනය සම්බන්ධ ගැටලුවට ඉක්මන් හා සෑහීමකට පත් විය හැකි විසඳුමක් ලබා ගැනීමට අයිසීසී සූදානම් බව ඉන් ගම්‍ය වේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මේ වනවිටත් අතුරු කමිටුවක් යටතේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර, අයිසීසී සාමාජිකත්ව නීතිවලට අනුව මූලික අවශ්‍යතාවක් වන රාජ්‍ය බලපෑමෙන් ස්වාධීනව ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ඉන් ජනිත වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට අවදානමට ලක්ව ඇත්තේ කුමක්ද

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සංස්කෘතික හරයේ ගැඹුරින් කාවැදී ඇති ශ්‍රී ලංකාවට, ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩාවෙන් ඉවත් වීමක් සිදු වුවහොත් ඒ ආවේගාත්මක හා මූල්‍යමය දෙඅංශයෙන්ම අතිශය දුෂ්කර ප්‍රතිවිපාක ගෙන දෙනු ඇත. මෙම ගැටලුව නොවිසඳී පැවතුනහොත්, ජාතික කණ්ඩායමට ඉදිරි අයිසීසී තරඟාවලිවලට සහ ද්විපාර්ශ්වික තරඟ මාලාවලට සහභාගී වීමේ හැකියාව අනතුරට ලක් විය හැකිය.

  • ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්හි අතුරු කමිටු ව්‍යුහය අයිසීසී සමාලෝචනයට ලක්ව ඇත
  • මණ්ඩල කටයුතුවලට රජයේ මැදිහත්වීම, අයිසීසී ස්වාධීනත්ව නීති කඩ කිරීමේ අවදානමක් ගෙන දෙයි
  • තාවකාලික අත්හිටුවීමක් ශ්‍රී ලංකාවට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තහනම් කළ හැකිය
  • අයිසීසී සභාපති ජේ ෂා රටේ නායකත්වය සමග සෘජු සාකච්ඡාවක් ඉල්ලා සිටී
ජේ ෂා සහ ජනාධිපති දිසානායක අතර හමුව, ලෝක ක්‍රිකට්හි ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්වය ආරක්ෂා කරගනිමින් පොදු පදනමක් සොයා ගැනීමේ තීරණාත්මක අවස්ථාවක් ලෙස සැලකෙයි.

හමුව සඳහා නිශ්චිත දිනයක් දෙපාර්ශ්වයේ නිලධාරීන් තවමත් තහවුරු කර නොමැති නමුත්, තත්ත්වයේ හදිසි බව සැලකිල්ලට ගෙන සාකච්ඡා වේගවත් කෙරෙමින් ඇති බව ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් රසිකයන් සහ පාර්ශ්වකරුවන්, රට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් වේදිකාවේ굳ිනව රඳා පවතිනු ඇතැයි යන අපේක්ෂාවෙන් දියුණුවන්නාවූ තත්ත්වය දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකා විපක්ෂයේ සොයාගැනීම් IMF වොෂිංටන් මූලස්ථානයට වාර්තා කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකා විපක්ෂයේ සොයාගැනීම් IMF වොෂිංටන් මූලස්ථානයට වාර්තා කෙරේ

ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදල (IMF) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් විපක්ෂය ඉදිරිපත් කළ වාර්තාව සිය වොෂිංටන් මූලස්ථානයට දැනුම් දෙන බව තහවුරු කර ඇති අතර, මෙම සංවර්ධනය රටේ…

19 Jun 2026 Discuss
සජිත් ජනමතය විමසීමට පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමට 촉구කරයි Sinhala

සජිත් ජනමතය විමසීමට පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමට 촉구කරයි

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා, රජයට පළාත් සභා මැතිවරණ පැවැත්වීමට ඉල්ලීමක් කරමින්, එවැනි මැතිවරණයක් රට පුරා ජනමතය මැනීමේ තීරණාත්මක මිනුම් දණ්ඩක් ලෙස ක්‍රියා…

19 Jun 2026 Discuss
ලංකා සෝල්ට් සමාගමේ මහා කළමනාකාර අල්ලස් කොමිසම විසින් අත්අඩංගුවට Sinhala

ලංකා සෝල්ට් සමාගමේ මහා කළමනාකාර අල්ලස් කොමිසම විසින් අත්අඩංගුවට

අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් ලංකා සෝල්ට් සමාගමේ මහා කළමනාකාර රත්නායක මුදියන්සේලාගේ ගුණරත්න, දූෂණ චෝදනා සම්බන්ධයෙන් බදාදා (19) දින…

19 Jun 2026 Discuss