අයිසීසී සභාපති ජේ ෂා, ශ්රී ලංකා ක්රිකට් අර්බුදය මධ්යයේ ජනාධිපති දිසානායක සමග උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවකට සූදානම්
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් (එස්එල්සී) පාලනය සහ රටේ අතුරු කමිටු ව්යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් ගැඹුරු වෙමින් පවතින කනස්සල්ල විසඳීම සඳහා, ජාත්යන්තර ක්රිකට් කවුන්සිලයේ (අයිසීසී) සභාපති ජේ ෂා, ශ්රී ලංකා ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක සමග හමුවීමක් පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත.
පාලන අර්බුදය ශ්රී ලංකා ක්රිකට්ට තර්ජනයක්
ශ්රී ලංකා ක්රිකට්හි අතුරු කමිටුව සම්බන්ධයෙන් ඇති වී තිබෙන උද්දාමය පසුබිමෙහි, මෙම උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාව සැලසුම් කෙරී ඇත. ක්රීඩාවේ ගෝලීය පාලක මණ්ඩලය මෙම තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, රජයේ මැදිහත්වීම, සාමාජික මණ්ඩලවල ස්වාධීනත්වය පිළිබඳ සංවිධානයේ දැඩි නියමයන් කඩ කිරීමකට හේතු විය හැකිය යන්න අයිසීසීහි ප්රධාන කනස්සල්ල ව්ය.
එවැනි කඩකිරීම් තහවුරු වුවහොත්, ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර ක්රිකට් වලින් තාවකාලිකව අත්හිටුවීමේ අවදානමට ලක් විය හැකි අතර, එය දිවයිනේ ක්රිකට් ප්රේමී ජනතාවට ඉමහත් පාඩුවක් ගෙන දෙනු ඇත.
ෂාගේ සංචාරය හදිසි බව කෙරෙහි ඉඟියක්
අයිසීසී සභාපති ජේ ෂා ජනාධිපති දිසානායක සමග පෞද්ගලිකව සාකච්ඡා කිරීමට ගත් තීරණය, ගෝලීය මණ්ඩලය මෙම ගැටලුව කෙතරම් බැරෑරුම් ලෙස සළකයිද යන්න පිළිබිඹු කරයි. මෙම මට්ටමේ සෘජු මැදිහත්වීම දුර්ලභ වන අතර, පාලනය සම්බන්ධ ගැටලුවට ඉක්මන් හා සෑහීමකට පත් විය හැකි විසඳුමක් ලබා ගැනීමට අයිසීසී සූදානම් බව ඉන් ගම්ය වේ.
ශ්රී ලංකා ක්රිකට් මේ වනවිටත් අතුරු කමිටුවක් යටතේ ක්රියාත්මක වෙමින් පවතින අතර, අයිසීසී සාමාජිකත්ව නීතිවලට අනුව මූලික අවශ්යතාවක් වන රාජ්ය බලපෑමෙන් ස්වාධීනව ක්රියා කිරීමේ හැකියාව පිළිබඳ ප්රශ්නයක් ඉන් ජනිත වී ඇත.
ශ්රී ලංකාවට අවදානමට ලක්ව ඇත්තේ කුමක්ද
ක්රිකට් ක්රීඩාව සංස්කෘතික හරයේ ගැඹුරින් කාවැදී ඇති ශ්රී ලංකාවට, ජාත්යන්තර ක්රීඩාවෙන් ඉවත් වීමක් සිදු වුවහොත් ඒ ආවේගාත්මක හා මූල්යමය දෙඅංශයෙන්ම අතිශය දුෂ්කර ප්රතිවිපාක ගෙන දෙනු ඇත. මෙම ගැටලුව නොවිසඳී පැවතුනහොත්, ජාතික කණ්ඩායමට ඉදිරි අයිසීසී තරඟාවලිවලට සහ ද්විපාර්ශ්වික තරඟ මාලාවලට සහභාගී වීමේ හැකියාව අනතුරට ලක් විය හැකිය.
- ශ්රී ලංකා ක්රිකට්හි අතුරු කමිටු ව්යුහය අයිසීසී සමාලෝචනයට ලක්ව ඇත
- මණ්ඩල කටයුතුවලට රජයේ මැදිහත්වීම, අයිසීසී ස්වාධීනත්ව නීති කඩ කිරීමේ අවදානමක් ගෙන දෙයි
- තාවකාලික අත්හිටුවීමක් ශ්රී ලංකාවට ජාත්යන්තර ක්රිකට් තහනම් කළ හැකිය
- අයිසීසී සභාපති ජේ ෂා රටේ නායකත්වය සමග සෘජු සාකච්ඡාවක් ඉල්ලා සිටී
ජේ ෂා සහ ජනාධිපති දිසානායක අතර හමුව, ලෝක ක්රිකට්හි ශ්රී ලංකාවේ තත්ත්වය ආරක්ෂා කරගනිමින් පොදු පදනමක් සොයා ගැනීමේ තීරණාත්මක අවස්ථාවක් ලෙස සැලකෙයි.
හමුව සඳහා නිශ්චිත දිනයක් දෙපාර්ශ්වයේ නිලධාරීන් තවමත් තහවුරු කර නොමැති නමුත්, තත්ත්වයේ හදිසි බව සැලකිල්ලට ගෙන සාකච්ඡා වේගවත් කෙරෙමින් ඇති බව ආරංචිමාර්ග සඳහන් කරයි. ශ්රී ලංකා ක්රිකට් රසිකයන් සහ පාර්ශ්වකරුවන්, රට ජාත්යන්තර ක්රිකට් වේදිකාවේ굳ිනව රඳා පවතිනු ඇතැයි යන අපේක්ෂාවෙන් දියුණුවන්නාවූ තත්ත්වය දැඩි අවධානයෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.