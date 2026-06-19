Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කැරම් බෝඩ් නඩුවේ දෙවරක් නඩු නොකළ යුතුය යන ආරක්ෂාව හිටපු අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු ඉදිරිපත් කරයි

19 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කැරම් බෝඩ් නඩුවේ දෙවරක් නඩු නොකළ යුතුය යන ආරක්ෂාව හිටපු අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු ඉදිරිපත් කරයි

බහුලව සාකච්ඡාවට ලක් වූ 'කැරම් බෝඩ්' නඩුව සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා විසින් තමාට එරෙහිව ගොනු කරන ලද නඩු විභාගය ඉවත දැමීම ඉල්ලා හිටපු අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු විසින් ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම් විභාගය අභියාචනාධිකරණය විසින් ජූනි 25 දක්වා කල් තබා ඇත.

ප්‍රනාන්දු මහතා 18 වැනිදා ඊයේ අභියාචනාධිකරණය ඉදිරියට පෙනී සිටි අතර, එකම වරදට දෙවරක් නඩු නොකළ යුතු බවේ නෛතික මූලධර්මය වන 'ද්විත්ව අවදානම' ආරක්ෂාව ඔහුගේ නීතී කණ්ඩායම විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

කැරම් බෝඩ් නඩුව යනු කුමක්ද?

'කැරම් බෝඩ්' නඩුව යනු මෑත වසරවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ මහජන අවධානය දිනාගත් වඩාත් ප්‍රකට දූෂණ සම්බන්ධ නඩු වලින් එකකි. මෙම නඩුව මූල්‍ය අක්‍රමිකතා සහ රාජ්‍ය මුදල් අවභාවිතය පිළිබඳ චෝදනා වටා කේන්ද්‍රගත වන අතර, කැරම් බෝඩ් ප්‍රසම්පාදනය රාජ්‍ය මුදල් නාස්ති කිරීම පිළිබඳ පුළුල් උත්කණ්ඨාවන්ගේ සංකේතයක් බවට පත් විය.

පෙත්සමේ කේන්ද්‍රස්ථානයේ ද්විත්ව අවදානම් තර්කය

ප්‍රනාන්දු මහතා තම පෙත්සම මගින් නීතිපතිවරයා විසින් ගොනු කරන ලද නඩු විභාගය ඉවත දැමීමට අභියාචනාධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, නඩු කටයුතු ඉදිරියට ගෙනයාම ඔහුගේ ව්‍යවස්ථාමය අයිතිය — එනම් එකම චෝදිත හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් දෙවරක් නඩු නොකළ යුතු බවේ අයිතිය — කඩ කිරීමක් බවට පත්වන බැවිනි.

පොදු නීති සම්ප්‍රදාය සහ ව්‍යවස්ථාමය ආරක්ෂාවන් දෙකෙහිම මුල් බැස ඇති ද්විත්ව අවදානම් ආරක්ෂාව, ශ්‍රී ලංකාවේ නෛතික රාමුව තුළ මූලික ආරක්ෂාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ. අධිකරණය මෙම පෙත්සමෙහි යෝග්‍යතාව සොයා ගත හොත්, නඩු විභාගය සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි කිරීමට ඉඩ ඇත.

ජූනි 25 දිනට නියම කළ ශ්‍රවණය

අභියාචනාධිකරණය දැන් ජූනි 25 දිනය පෙත්සම් විභාගය සඳහා ඊළඟ දිනය ලෙස නියම කර ඇති අතර, ආරක්ෂක පාර්ශ්වයට සහ නඩු පාරිශ්වයට ආසනය ඉදිරිපිට තම තර්ක ඉදිරිපත් කිරීමට අමතර කාලයක් ලබා දී ඇත.

ප්‍රනාන්දු මහතාගේ හිටපු අමාත්‍ය තත්ත්වය සහ ප්‍රසම්පාදන ආන්දෝලනය වටා ඇති චෝදනාවන්ගේ ස්වභාවය හේතුවෙන් මෙම නඩුව මහජනයාගේ සැලකිය යුතු අවධානය දිගටම ආකර්ෂණය කරගනිමින් පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

FCCISL සහ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය ඩිජිටල් ආර්ථිකය සහ කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණව්‍යාපාර වර්ධනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ශක්තිමත් වෙළඳ සබඳතා ගොඩනඟයි Sinhala

FCCISL සහ ඉන්දීය මහකොමසාරිස් කාර්යාලය ඩිජිටල් ආර්ථිකය සහ කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණව්‍යාපාර වර්ධනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින් ශක්තිමත් වෙළඳ සබඳතා ගොඩනඟයි

ශ්‍රී ලංකා වාණිජ හා කාර්මික මණ්ඩල සම්මේලනය (FCCISL) ඉන්දියාව සමඟ ආර්ථික සබඳතා ගාඪ කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් ගෙන ඇති අතර, එහි සභාපති සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ශ්‍රී…

19 Jun 2026 Discuss
වාණිජ බැංකුවල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව රුපියල තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙයි Sinhala

වාණිජ බැංකුවල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව රුපියල තවදුරටත් ශක්තිමත් වෙයි

රට පුරා වාණිජ බැංකුවල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා රුපියල තවදුරටත් ඉහළ අගයක් සටහන් කර ඇති අතර, දේශීය මුදල් ඒකකය සඳහා ධනාත්මක ප්‍රවණතාවක් අඛණ්ඩව දිගු…

19 Jun 2026 Discuss
AFP කාරක සත්‍යාපනය: ශ්‍රී ලංකා නීති ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳ පදනම් විරහිත කටකතා ජාතික හා ආගමික භේදය අවුලුවයි Sinhala

AFP කාරක සත්‍යාපනය: ශ්‍රී ලංකා නීති ප්‍රතිසංස්කරණය පිළිබඳ පදනම් විරහිත කටකතා ජාතික හා ආගමික භේදය අවුලුවයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික හා ආගමික ප්‍රජාවන් ඉලක්ක කරගත් අසත්‍ය කටකතා අන්තර්ජාලයේ පැතිරෙයි ශ්‍රී ලංකාවේ නීතියට කරන ලද බවට කියන වෙනස්කම් සම්බන්ධයෙන් පදනම් විරහිත…

19 Jun 2026 Discuss