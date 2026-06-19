කැරම් බෝඩ් නඩුවේ දෙවරක් නඩු නොකළ යුතුය යන ආරක්ෂාව හිටපු අමාත්ය නලින් ප්රනාන්දු ඉදිරිපත් කරයි
බහුලව සාකච්ඡාවට ලක් වූ 'කැරම් බෝඩ්' නඩුව සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයා විසින් තමාට එරෙහිව ගොනු කරන ලද නඩු විභාගය ඉවත දැමීම ඉල්ලා හිටපු අමාත්ය නලින් ප්රනාන්දු විසින් ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම් විභාගය අභියාචනාධිකරණය විසින් ජූනි 25 දක්වා කල් තබා ඇත.
ප්රනාන්දු මහතා 18 වැනිදා ඊයේ අභියාචනාධිකරණය ඉදිරියට පෙනී සිටි අතර, එකම වරදට දෙවරක් නඩු නොකළ යුතු බවේ නෛතික මූලධර්මය වන 'ද්විත්ව අවදානම' ආරක්ෂාව ඔහුගේ නීතී කණ්ඩායම විසින් ඉදිරිපත් කරන ලදී.
කැරම් බෝඩ් නඩුව යනු කුමක්ද?
'කැරම් බෝඩ්' නඩුව යනු මෑත වසරවලදී ශ්රී ලංකාවේ මහජන අවධානය දිනාගත් වඩාත් ප්රකට දූෂණ සම්බන්ධ නඩු වලින් එකකි. මෙම නඩුව මූල්ය අක්රමිකතා සහ රාජ්ය මුදල් අවභාවිතය පිළිබඳ චෝදනා වටා කේන්ද්රගත වන අතර, කැරම් බෝඩ් ප්රසම්පාදනය රාජ්ය මුදල් නාස්ති කිරීම පිළිබඳ පුළුල් උත්කණ්ඨාවන්ගේ සංකේතයක් බවට පත් විය.
පෙත්සමේ කේන්ද්රස්ථානයේ ද්විත්ව අවදානම් තර්කය
ප්රනාන්දු මහතා තම පෙත්සම මගින් නීතිපතිවරයා විසින් ගොනු කරන ලද නඩු විභාගය ඉවත දැමීමට අභියාචනාධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, නඩු කටයුතු ඉදිරියට ගෙනයාම ඔහුගේ ව්යවස්ථාමය අයිතිය — එනම් එකම චෝදිත හැසිරීම සම්බන්ධයෙන් දෙවරක් නඩු නොකළ යුතු බවේ අයිතිය — කඩ කිරීමක් බවට පත්වන බැවිනි.
පොදු නීති සම්ප්රදාය සහ ව්යවස්ථාමය ආරක්ෂාවන් දෙකෙහිම මුල් බැස ඇති ද්විත්ව අවදානම් ආරක්ෂාව, ශ්රී ලංකාවේ නෛතික රාමුව තුළ මූලික ආරක්ෂාවක් ලෙස සලකනු ලැබේ. අධිකරණය මෙම පෙත්සමෙහි යෝග්යතාව සොයා ගත හොත්, නඩු විභාගය සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි කිරීමට ඉඩ ඇත.
ජූනි 25 දිනට නියම කළ ශ්රවණය
අභියාචනාධිකරණය දැන් ජූනි 25 දිනය පෙත්සම් විභාගය සඳහා ඊළඟ දිනය ලෙස නියම කර ඇති අතර, ආරක්ෂක පාර්ශ්වයට සහ නඩු පාරිශ්වයට ආසනය ඉදිරිපිට තම තර්ක ඉදිරිපත් කිරීමට අමතර කාලයක් ලබා දී ඇත.
ප්රනාන්දු මහතාගේ හිටපු අමාත්ය තත්ත්වය සහ ප්රසම්පාදන ආන්දෝලනය වටා ඇති චෝදනාවන්ගේ ස්වභාවය හේතුවෙන් මෙම නඩුව මහජනයාගේ සැලකිය යුතු අවධානය දිගටම ආකර්ෂණය කරගනිමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.