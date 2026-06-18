එක්සත් ජනපදයේ බලහත්කාර ශ්රම තීරුබදු ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ප්රකෘතිය අනතුරේ දැමීමට තර්ජනය කරයි
2022 වර්ෂයේ ආර්ථික කඩාවැටීමෙන් සෙමෙන් මතු වෙමින් සිටින ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අංශය, නව තර්ජනයකට මුහුණ දෙමින් සිටී — මෙවර එය පැමිණෙන්නේ එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්රම්ප්ගේ පරිපාලනය විසින් බලහත්කාර ශ්රමය හා සම්බන්ධ භාණ්ඩ ඉලක්ක කරමින් හඳුන්වාදෙනු ලැබූ නව වෙළඳ පියවරයන්ගෙනි.
නව වෙළඳ බාධකයක් මතු වෙයි
ට්රම්ප් පරිපාලනය, බලහත්කාර ශ්රම තත්ත්වයන් යටතේ නිෂ්පාදනය කළ බවට සැකසහිත ආනයන භාණ්ඩ මත තීරුබදු පැනවීමට පියවර ගෙන ඇති අතර, මෙම ප්රතිපත්ති වෙනස ශ්රී ලංකාව ඇතුළු ආසියාවේ අපනයනය මත රඳා පවතින ආර්ථිකයන් හරහා සැලකිය යුතු කනස්සල්ලක් ඇති කර තිබේ. මෙම පියවරයන් සූරාකෑමේ තත්ත්වයන් යටතේ නිෂ්පාදිත භාණ්ඩ මත යැපීම අඩු කිරීමට සහ වෙළඳ අනුකූලතා ප්රමිතීන් තහවුරු කිරීමට වොෂිංටනය ගන්නා පුළුල් ප්රයත්නයේ කොටසකි.
ශ්රී ලංකාවේ අපනයන අංශය පීඩනයට ලක් වෙයි
ශ්රී ලංකාවට මෙය සිදුවීමට තෝරා ගත් වේලාව ඉතාමත් අකාලසිද්ධ එකකි. රට දෙවසරකට පෙර ග්රහණයට ගත් ව්යසනකාරී ආර්ථික අර්බුදය අනුගාමිව, දිවයිනේ අපනයන කර්මාන්ත — විශේෂයෙන් ම රටේ විදේශ විනිමය ඉපැයීම්වලින් සැලකිය යුතු කොටසක් හිමිකරගන්නා ඇඳුම් හා රෙදිපිළි අංශය — දැන් පමණක් ස්ථායීකරණයේ ලකුණු දක්වන්නට පටන් ගෙන ඇත.
ඇඳුම් අංශය ශ්රී ලාංකිකයන් සිය දහස් ගණනකට, ඔවුන්ගෙන් බහුතරය කාන්තාවන්ට, රැකියා සලසා දෙයි. එමෙන් ම ඇමෙරිකානු වෙළඳපළ ඉලක්ක කරගත් අපනයන ප්රමාණයට යම් බාධාවක් ඇතිවුවහොත්, එය ගෘහස්ථ ආදායම් හා ජාත්යන්තර මූල්ය අරමුදල සමඟ ක්රියාත්මක කෙරෙන පුළුල් ආර්ථික ප්රකෘති වැඩසටහන කෙරෙහි දුරදිග යන ප්රතිවිපාක ගෙනදෙනු ඇත.
අනුකූලතාව හා සහතිකකරණය පිළිබඳ ප්රශ්න
ශ්රී ලාංකික නිෂ්පාදකයන් නව ඇමෙරිකානු ප්රමිතීන්ට අනුකූල බව ඔප්පු කරන්නේ කෙසේ ද යන්න පිළිබඳව කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් සහ වෙළඳ විශ්ලේෂකයන් දැන් හදිසි ප්රශ්න මතු කරමින් සිටිති. රටේ ලොකු ඇඳුම් කම්හල් බොහොමයක් ජාත්යන්තරව පිළිගත් ශ්රම සහතිකයන් දිගු කලක් තිස්සේ රැකගෙන ඇතත්, විකාශනය වෙමින් පවතින එක්සත් ජනපදයේ නියාමන අවශ්යතා සපුරාලීමට නිසි සැපයුම් දාම ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීම, පිරිවැය හා පරිපාලනමය සංකීර්ණතාවය යන දෙකම වැඩි කරයි.
- ශ්රී ලංකාවේ ඇඳුම් කර්මාන්තය රටේ ප්රධාන විදේශ විනිමය ඉපැයුම් ප්රභවයන්ගෙන් එකකි
- එක්සත් ජනපදය ශ්රී ලංකාවේ වැදගත්ම අපනයන ගමනාන්තයන්ගෙන් එකකි
- බලහත්කාර ශ්රම විධිවිධානවලට අනුකූල වීමට දැඩි සැපයුම් දාම ලේඛනකරණයක් අවශ්ය වේ
- කුඩා නිෂ්පාදකයන්ට අතිරේක අනුකූලතා වියදම් දරා ගැනීමට අපහසු විය හැක
පුළුල් කලාපීය සන්දර්භය
අවදානමේ මුහුණ දෙන්නේ ශ්රී ලංකාව පමණක් නොවේ. ආසියාවේ තවත් නිෂ්පාදන ආර්ථිකයන් කිහිපයක් නව ඇමෙරිකානු වෙළඳ ස්ථාවරය යටතේ සමාන තරමට දෙස් බලමින් සිටිති. කෙසේ වෙතත්, ශ්රී ලංකාවේ සාපේක්ෂ වශයෙන් අස්ථිර මූල්ය තත්ත්වය සහ ක්රියාත්මක ණය ප්රතිව්යූහගත කිරීමේ ක්රියාවලිය හේතුවෙන්, කලාපීය සම-ආර්ථිකයන් බොහොමයකට සාපේක්ෂව, බාහිර ආර්ථික කම්පනයන් දරා ගැනීමට රටට ඇති ඉඩ ප්රස්ථාව බෙහෙවින් සීමිත ය.
ශ්රී ලංකාවේ අපනයන ප්රකෘතිය රජයේ ආර්ථික ස්ථායීකරණ උපාය මාර්ගයේ තීරණාත්මක សសුන්ගෙන් එකක් ලෙස පවතින බැවින්, වෙළඳ ප්රවාහයට ඕනෑ ම බාහිර බාධාවක් ජාතික ආර්ථික කාළකණ්ණිකාවක් බවට පත් වේ.
රජයේ හා කර්මාන්තයේ ප්රතිචාරය අපේක්ෂාවෙන්
වෙළඳ නිලධාරීන් හා කර්මාන්ත නියෝජිතයන් නව තීරුබදු පියවරයන්හි සම්පූර්ණ ඇ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.