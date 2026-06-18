එක්සත් ජනපද 12.5% තීරුබදු මඟහරවා ගැනීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්රී ලංකාව රේගු හා ශ්රම නීති ප්රතිසංස්කරණයට සූදානම් වෙයි
ශ්රී ලංකාව සිය රේගු හා ශ්රම නීති රෙගුලාසි සම්බන්ධයෙන් පුළුල් ප්රතිසංස්කරණ රැසක් සිදු කිරීමට සැලසුම් කරමින් සිටින බව, එක්සත් ජනපදය ශ්රී ලාංකේය භාණ්ඩ සඳහා පනවන බවට යෝජනා කර ඇති 12.5% තීරුබදු මඟහරවා ගැනීමට දිවයිනේ ආණ්ඩුව හදිසි උත්සාහයක් ගන්නා මෙම අවස්ථාවේ, විෂය දනිමින් සිටින රාජ්ය ආරංචිමාර්ග පවසයි.
ප්රතිසංස්කරණ අවශ්ය වන්නේ ඇයි
යෝජිත ඇමෙරිකානු තීරුබදු, ශ්රී ලංකාවේ අපනයන රඳා පවතින ආර්ථිකයට, විශේෂයෙන් එක්සත් ජනපදය ප්රධාන වෙළඳ හවුල්කරුවෙකු ලෙස ගෙන ඔසවා සිටින ඇඟළුම් හා රෙදිපිළි අංශයන්ට, සැලකිය යුතු තර්ජනයක් එල්ල කරයි. නිරීක්ෂණය කළ හැකි නියාමන වැඩිදියුණු කිරීම් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් වොෂිංටනය සමඟ පවත්වනු ලබන වෙළඳ සාකච්ඡාවල කොළඹ දරන ස්ථාවරය ශක්තිමත් කර ගත හැකි බව බලධාරීන් විශ්වාස කරයි.
යෝජිත ප්රතිසංස්කරණ, ශ්රී ලංකාව රේගු ක්රියාවලිය හා සේවක ආරක්ෂාව යන දෙඅංශයෙන්ම ජාත්යන්තරව පිළිගත් ප්රමිතීන්ට සමඟිව ගමන් කිරීමට කැපවී සිටින බව ඇමෙරිකානු වෙළඳ නිලධාරීන්ට සංඥා කිරීමට අදහස් කෙරේ — මෙය, වරප්රසාද ලත් වෙළඳපොළ ප්රවේශය ලබා දීමට පෙර එක්සත් ජනපදයේ වෙළඳ ප්රතිපත්තිය ක්රමයෙන් ඉහළ දෘෂ්ටියෙන් සළකන ක්ෂේත්ර දෙකකි.
යෝජිත වෙනස්කම් ඇතුළත් කරන්නේ කුමක්ද
නිලධාරීන් පුළුල් පෙරමුණු දෙකක් හරහා ප්රතිසංස්කරණ පරීක්ෂා කරන බව තේරුම් ගෙන ඇත:
- විනිවිදභාවය වැඩිදියුණු කිරීමට, නිලධාරී ප්රමාදයන් අඩු කිරීමට සහ ශ්රී ලංකාව ගෝලීය වෙළඳ පහසු කිරීමේ මිනුම් දණ්ඩට ආසන්න කිරීමට රේගු ක්රියාවලිය නවීකරණය කිරීම.
- සේවක අයිතිවාසිකම් ශක්තිමත් කිරීමට, රැකියා තත්ත්වයන් වැඩිදියුණු කිරීමට සහ ජාත්යන්තර වෙළඳ හවුල්කරුවන්ගේ අවධානය ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති දිගුකාලීන ගැටලු විසඳීමට ශ්රම නීති යාවත්කාලීන කිරීම.
මෙම ද්විත්ව ප්රවේශය, සංවර්ධනය වන රටවල් සමඟ ඇති සිය වත්මන් වෙළඳ ස්ථාවරයේ කේන්ද්රීය ස්තම්භ ලෙස නියාමන ගුණාත්මකභාවය හා ශ්රම ප්රමිතීන් එක්සත් ජනපදය සළකන බව කොළඹ දරන අවබෝධය පිළිබිඹු කරයි.
පුළුල් ආර්ථික අවදානම
විනාශකාරී 2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් සිය ප්රකෘතිය ගොඩනගා ගනිමින් සිටින ශ්රී ලංකාවට, 12.5% තීරුබදු බරෙහි ප්රතිවිපාක දරුණු විය හැකිය. රට තුළ ඇඟළුම් කර්මාන්තය තනිව ලක්ෂ සංඛ්යාත සේවකයන් රැකියාවල නිරත කරවන අතර, ඇමෙරිකානු වෙළඳපොළේ තරඟකාරිත්වය ඕනෑම ලෙසකින් ඛාදනය වීම රැකියා හා විදේශ විනිමය ඉපැයීම් හරහා රැල්ලක් ලෙස බලපෑ හැකිය.
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්රකෘතිය පවත්වාගෙන යාමේ හැකියාව, එක්සත් ජනපදය ඇතුළු ප්රධාන අපනයන වෙළඳපොළවල් කෙරෙහි විවෘත හා හිතකර ප්රවේශය පවත්වා ගැනීම මත සැලකිය යුතු ලෙස රඳා පවතී.
ශ්රී ලංකාව, ගතවූ මාස කිහිපය තුළ සමාන නීති සමාලෝචනයන් සිදු කරන ආසියානු ආර්ථිකයන් කිහිපය සමඟ, වෙනස් වෙමින් ඇති ඇමෙරිකානු වෙළඳ ප්රමුඛතාවලට ප්රතිචාර දැක්වීම සඳහා දේශීය ප්රතිපත්ති සකස් කිරීමට හදිසිව ක්රියා කරන රටවල් අතරේ තනිව නොමැති බව වෙළඳ විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති.
ඉදිරි පියවර
රජය, යෝජිත නියාමන වෙනස්කම් කෙටුම්පත් කිරීමේදී කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් හා වෙළඳ සංගම් සමඟ කළ යුතු සාකච්ඡා වේගවත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ප්රතිසංස්කරණ ආර්ථික හදිසි ප්රශ්නයක් ලෙස සළකනු ලබන බව නිලධාරීන් පෙන්වා දී ඇති අතර, වොෂිංටනය සමඟ සාකච්ඡා ඉදිරියට ගෙන යනු ලබන විට ඉදිරි සති කිහිපය තුළ කාල රේඛාව තහවුරු කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.