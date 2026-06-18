තෙල්දෙණිය රෝහල අසල වාහනයක් තුළ මෘතදේහයක් හමුවීමෙන් රහස ගැඹුරු වෙයි
තෙල්දෙණිය රෝහල අසල නතර කර තිබූ මෝටර් රථයක් තුළින් කාන්තාවකගේ මෘතදේහයක් හමුවීම සම්බන්ධයෙන් පොලිස් බලධාරීන් අතිරේක තොරතුරු අනාවරණය කර ඇති අතර, එම මරණය සිදු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳව බරපතළ ප්රශ්න මතු වී තිබේ.
රෝහල් පරිශ්රය අසලින් මෘතදේහය සොයා ගැනේ
තෙල්දෙණිය රෝහල අසල නතර කර තිබූ මෝටර් රථයක් තුළ මෙම කාන්තාවගේ මෘතදේහය සොයා ගැනීම හේතුවෙන් ප්රාදේශීය නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ බලධාරීන් වහාම ක්රියාත්මක විය. නිලධාරීන් සිද්ධිස්ථානයට ළඟා වූ අතර, සොයා ගැනීමේ සැක සහිත ස්වභාවය පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලදී.
විමර්ශනය ක්රියාත්මකයි
විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම නව තොරතුරු මතු වී ඇති බව පොලිසිය තහවුරු කර ඇති නමුත්, මෙම ඛේදනීය සොයා ගැනීමට හේතු වූ සිදුවීම් අනාවරණය කර ගැනීම සඳහා බලධාරීන් දිගින් දිගටම කටයුතු කරමින් සිටිති. මියගිය කාන්තාවගේ අනන්යතාව තහවුරු කර ගැනීමටත්, මරණයට හේතුව නිර්ණය කිරීමටත් විමර්ශකයන් කටයුතු කරමින් සිටිති.
- තෙල්දෙණිය රෝහල අසල නතර කර තිබූ මෝටර් රථයක් තුළින් මෘතදේහය සොයා ගන්නා ලදී
- සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත
- මරණය සිදු වූ තත්ත්වයන් නිර්ණය කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති
මධ්යම පළාතේ මහනුවර දිස්ත්රික්කයේ පිහිටි තෙල්දෙණිය ප්රදේශය මෙම කලකිරීම් ජනක සොයා ගැනීමෙන් කම්පනයට පත් වී ඇති අතර, ප්රදේශවාසීන් සහ ප්රාදේශීය ජනතාව සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ල ප්රකාශ කරමින් සිටිති.
පොදු සහයෝගය ලබා දෙන ලෙස බලධාරීන්ගේ ඉල්ලීමක්
විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම, වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම පොලිසිය යාවත්කාලීන තොරතුරු නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සිද්ධිය සම්බන්ධ අදාළ ඕනෑම තොරතුරක් දන්නා පුද්ගලයන් ඉදිරිපත් වී පවත්වාගෙන යනු ලබන විමර්ශනයට සහාය දෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.
මෙය වර්ධනය වෙමින් පවතින ප්රවෘත්තියක් වන අතර, පොලිසිය විසින් වැඩිදුර තොරතුරු තහවුරු කිරීමත් සමඟ Lanka Newspapers යාවත්කාලීන විස්තර ලබා දීම අඛණ්ඩව සිදු කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.