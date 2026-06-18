Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තෙල්දෙණිය රෝහල අසල වාහනයක් තුළ මෘතදේහයක් හමුවීමෙන් රහස ගැඹුරු වෙයි

18 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තෙල්දෙණිය රෝහල අසල වාහනයක් තුළ මෘතදේහයක් හමුවීමෙන් රහස ගැඹුරු වෙයි

තෙල්දෙණිය රෝහල අසල නතර කර තිබූ මෝටර් රථයක් තුළින් කාන්තාවකගේ මෘතදේහයක් හමුවීම සම්බන්ධයෙන් පොලිස් බලධාරීන් අතිරේක තොරතුරු අනාවරණය කර ඇති අතර, එම මරණය සිදු වූ තත්ත්වයන් පිළිබඳව බරපතළ ප්‍රශ්න මතු වී තිබේ.

රෝහල් පරිශ්‍රය අසලින් මෘතදේහය සොයා ගැනේ

තෙල්දෙණිය රෝහල අසල නතර කර තිබූ මෝටර් රථයක් තුළ මෙම කාන්තාවගේ මෘතදේහය සොයා ගැනීම හේතුවෙන් ප්‍රාදේශීය නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ බලධාරීන් වහාම ක්‍රියාත්මක විය. නිලධාරීන් සිද්ධිස්ථානයට ළඟා වූ අතර, සොයා ගැනීමේ සැක සහිත ස්වභාවය පිළිබඳ විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලදී.

විමර්ශනය ක්‍රියාත්මකයි

විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම නව තොරතුරු මතු වී ඇති බව පොලිසිය තහවුරු කර ඇති නමුත්, මෙම ඛේදනීය සොයා ගැනීමට හේතු වූ සිදුවීම් අනාවරණය කර ගැනීම සඳහා බලධාරීන් දිගින් දිගටම කටයුතු කරමින් සිටිති. මියගිය කාන්තාවගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කර ගැනීමටත්, මරණයට හේතුව නිර්ණය කිරීමටත් විමර්ශකයන් කටයුතු කරමින් සිටිති.

  • තෙල්දෙණිය රෝහල අසල නතර කර තිබූ මෝටර් රථයක් තුළින් මෘතදේහය සොයා ගන්නා ලදී
  • සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත
  • මරණය සිදු වූ තත්ත්වයන් නිර්ණය කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරමින් සිටිති

මධ්‍යම පළාතේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ පිහිටි තෙල්දෙණිය ප්‍රදේශය මෙම කලකිරීම් ජනක සොයා ගැනීමෙන් කම්පනයට පත් වී ඇති අතර, ප්‍රදේශවාසීන් සහ ප්‍රාදේශීය ජනතාව සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කරමින් සිටිති.

පොදු සහයෝගය ලබා දෙන ලෙස බලධාරීන්ගේ ඉල්ලීමක්

විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම, වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම පොලිසිය යාවත්කාලීන තොරතුරු නිකුත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. සිද්ධිය සම්බන්ධ අදාළ ඕනෑම තොරතුරක් දන්නා පුද්ගලයන් ඉදිරිපත් වී පවත්වාගෙන යනු ලබන විමර්ශනයට සහාය දෙන ලෙස බලධාරීන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

මෙය වර්ධනය වෙමින් පවතින ප්‍රවෘත්තියක් වන අතර, පොලිසිය විසින් වැඩිදුර තොරතුරු තහවුරු කිරීමත් සමඟ Lanka Newspapers යාවත්කාලීන විස්තර ලබා දීම අඛණ්ඩව සිදු කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බොස්ටන් හෝටල් වැටලීමකදී අත්අඩංගුවට ගත් සත් දෙනා අතර ශ්‍රී ලාංකික භික්ෂුවක් Sinhala

බොස්ටන් හෝටල් වැටලීමකදී අත්අඩංගුවට ගත් සත් දෙනා අතර ශ්‍රී ලාංකික භික්ෂුවක්

බහු-ඒජන්සි මෙහෙයුමකින් බොස්ටන් හෝටලයේදී සත් දෙනෙකු අත්අඩංගුවට එක්සත් ජනපදයේ බොස්ටන් නුවර හෝටලයක් වැටලීමකට ලක් කිරීමෙන් අනතුරුව, ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ භික්ෂුවක්…

18 Jun 2026 Discuss
එක්සත් ජනපද 12.5% තීරුබදු මඟහරවා ගැනීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා ශ්‍රම නීති ප්‍රතිසංස්කරණයට සූදානම් වෙයි Sinhala

එක්සත් ජනපද 12.5% තීරුබදු මඟහරවා ගැනීමේ උත්සාහයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව රේගු හා ශ්‍රම නීති ප්‍රතිසංස්කරණයට සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාව සිය රේගු හා ශ්‍රම නීති රෙගුලාසි සම්බන්ධයෙන් පුළුල් ප්‍රතිසංස්කරණ රැසක් සිදු කිරීමට සැලසුම් කරමින් සිටින බව, එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලාංකේය භාණ්ඩ සඳහා…

18 Jun 2026 Discuss
එක්සත් ජනපදයේ බලහත්කාර ශ්‍රම තීරුබදු ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ප්‍රකෘතිය අනතුරේ දැමීමට තර්ජනය කරයි Sinhala

එක්සත් ජනපදයේ බලහත්කාර ශ්‍රම තීරුබදු ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ප්‍රකෘතිය අනතුරේ දැමීමට තර්ජනය කරයි

2022 වර්ෂයේ ආර්ථික කඩාවැටීමෙන් සෙමෙන් මතු වෙමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන අංශය, නව තර්ජනයකට මුහුණ දෙමින් සිටී — මෙවර එය පැමිණෙන්නේ එක්සත් ජනපද ජනාධිපති ඩොනල්ඩ්…

18 Jun 2026 Discuss