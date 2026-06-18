හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ හිටපු පෞද්ගලික ලේකම් සුගීෂ්වර බන්ඩාර CID අත්අඩංගුවට
නව ජනතා පෙරමුණේ නායක සහ හිටපු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ හිටපු පෞද්ගලික ලේකම් සුගීෂ්වර බන්ඩාර අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව ශ්රී ලංකා බලධාරීන් තහවුරු කළහ.
ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ධුර කාලය තුළ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ ජ්යෙෂ්ඨ තනතුරක් දරා සිටි බන්ඩාර, පවත්වාගෙන යනු ලබන පරීක්ෂණයක් හා සම්බන්ධව CID නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.
අතිශය වැදගත් අත්අඩංගුවක්
හිටපු රාජ්ය නායකයා සමඟ බන්ඩාරගේ සමීප සම්බන්ධය හේතුවෙන් මෙම අත්අඩංගුව ඉතා වැදගත් වර්ධනයක් ලෙස සලකනු ලැබේ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ පෞද්ගලික ලේකම් ලෙස කටයුතු කිරීමෙන් ඔහු පෙර පාලනය තුළ සැලකිය යුතු බලපෑමක් සහිත තනතුරක් දරා සිටියේය.
එම පාලනය අවසන් වීමෙන් පසුවද බන්ඩාර දේශපාලනයේ ක්රියාශීලීව නිරත වී ඇති අතර, ශ්රී ලංකාවේ රාජපක්ෂ-පසු දේශපාලන පරිසරය තුළ තම පෙනුම පවත්වා ගැනීමට ව්යාපෘත වූ නව ජනතා පෙරමුණේ නායකත්වය ඔහු භාර ගත්තේය.
CID පරීක්ෂණය
ශ්රී ලංකාවේ සංකීර්ණ හා සංවේදී අපරාධ නඩු හසුරුවන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, පවත්වාගෙන යනු ලබන විමර්ශනයන් හා සම්බන්ධව ඔහු අත්අඩංගුවට ගත්තේය. අත්අඩංගුවට හේතු වූ නිශ්චිත චෝදනා හෝ අදාළ කරුණු පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, පරීක්ෂණය ඉදිරියට ගෙන යනු ලබද්දී හෙළිදරව් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
බන්ඩාරට එරෙහිව පවතින නඩුවේ සම්පූර්ණ විෂය පථය දක්වමින් බලධාරීන් තවමත් පූර්ණ මහජන ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. සම්බන්ධ පාර්ශ්වයන්ගේ ඉහළ පෙළේ ස්වභාවය හේතුවෙන් දේශපාලන නිරීක්ෂකයින් මෙන්ම මහජනතාවද මෙම වර්ධනය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටිති.
2022 දී ශ්රී ලංකාව වෙළා ගත් දේශපාලන හා ආර්ථික කැලඹිල්ලෙන් පසුව, හිටපු රාජපක්ෂ පාලනය සමඟ සම්බන්ධ පුද්ගලයන් ඉලක්ක කර ගෙන ගෙන යනු ලබන විමර්ශන මාලාවට මෙම අත්අඩංගුව තවත් එකක් එකතු කරයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.