නිලක්ෂිකා සහ නුත්යංගනාගේ දිලිසෙන දස්කම් මත ශ්රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම නවසීලන්තය තරණය කරමින් ඓතිහාසික ජයග්රහණයක්
ශ්රී ලංකා කාන්තා ක්රිකට් කණ්ඩායම නවසීලන්තයට එරෙහිව විස්මයජනක ජයග්රහණයක් ළඟා කර ගත් අතර, නිලක්ෂිකා සහ නුත්යංගනා දෙදෙනා කැපී පෙනෙන දායකත්වයක් ලබා දෙමින් කාන්තා ක්රිකට් ඉතිහාසයේ දිවයිනේ අගනාම මොහොතක් ලෙස සිහිපත් වන ජයක් හිමි කර ගත්හ.
යුගයන් තරණය කරන ජයග්රහණයක්
ශ්රී ලංකා කණ්ඩායම සියලු අපේක්ෂාවන් ඉක්මවා දැවැන්ත නවසීලන්ත කණ්ඩායමක් පරාජය කරමින් හදවතින් ම රණ පිළට ඇදී ආවේය. මෙම ජයග්රහණය ශ්රී ලංකා කාන්තා ක්රිකට් ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ이 이정표 සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකුණු වන අතර, ජාතික කාන්තා ක්රිකට් වැඩසටහනේ වර්ධනය වෙමින් පවතින ශක්තිය හා ගැඹුර මනාව විදහා පෑමකි.
නිලක්ෂිකා සහ නුත්යංගනා ජයගමනට නායකත්වය දෙයි
ශ්රී ලංකාව ජයකරා ගැනීමේ ගමනේ දී ක්රීඩිකාවන් දෙදෙනා ඉතාමත් තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කළ අතර, තරඟයේ ඉතාම결정적인 결정적인 결정적인 결정적인결정적인 결정적인 결정적인 결정적인결정적인 결정적인 결정적인 결정적인결정적인 결정적인 결정적인 결정적인결정적인 결정적인 결정적인 결정적인결정적인 결정적인 결정적인 결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.