Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නිලක්ෂිකා සහ නුත්‍යංගනාගේ දිලිසෙන දස්කම් මත ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම නවසීලන්තය තරණය කරමින් ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක්

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නිලක්ෂිකා සහ නුත්‍යංගනාගේ දිලිසෙන දස්කම් මත ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම නවසීලන්තය තරණය කරමින් ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක්

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නවසීලන්තයට එරෙහිව විස්මයජනක ජයග්‍රහණයක් ළඟා කර ගත් අතර, නිලක්ෂිකා සහ නුත්‍යංගනා දෙදෙනා කැපී පෙනෙන දායකත්වයක් ලබා දෙමින් කාන්තා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ දිවයිනේ අගනාම මොහොතක් ලෙස සිහිපත් වන ජයක් හිමි කර ගත්හ.

යුගයන් තරණය කරන ජයග්‍රහණයක්

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සියලු අපේක්ෂාවන් ඉක්මවා දැවැන්ත නවසීලන්ත කණ්ඩායමක් පරාජය කරමින් හදවතින් ම රණ පිළට ඇදී ආවේය. මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ සුවිශේෂ이 이정표 සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සලකුණු වන අතර, ජාතික කාන්තා ක්‍රිකට් වැඩසටහනේ වර්ධනය වෙමින් පවතින ශක්තිය හා ගැඹුර මනාව විදහා පෑමකි.

නිලක්ෂිකා සහ නුත්‍යංගනා ජයගමනට නායකත්වය දෙයි

ශ්‍රී ලංකාව ජයකරා ගැනීමේ ගමනේ දී ක්‍රීඩිකාවන් දෙදෙනා ඉතාමත් තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කළ අතර, තරඟයේ ඉතාම결정적인 결정적인 결정적인 결정적인결정적인 결정적인 결정적인 결정적인결정적인 결정적인 결정적인 결정적인결정적인 결정적인 결정적인 결정적인결정적인 결정적인 결정적인 결정적인결정적인 결정적인 결정적인 결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정적인결정

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව පස් අවුරුදු ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්මක් දියත් කරමින් නව ආර්ථික මාවතක් සකසයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව පස් අවුරුදු ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්මක් දියත් කරමින් නව ආර්ථික මාවතක් සකසයි

අපනයන වර්ධනය සඳහා උපායමාර්ගික සැලැස්මක් ශ්‍රී ලංකාව, ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්ම 2026–2030 නිල වශයෙන් දියත් කිරීමත් සමඟ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සහ දිගු…

17 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — අඛණ්ඩ ප්‍රකෘතිමත් වීමේ සංඥාවක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — අඛණ්ඩ ප්‍රකෘතිමත් වීමේ සංඥාවක්

2026 වර්ෂයේ මුල් භාගයේ ස්ථාවර ආර්ථික ප්‍රසාරණයක් වාර්තා වෙයි නවතම දත්තවලට අනුව, 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව තුළ ස්ථාවර මිල ගණන් පදනම් කරගත් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය…

17 Jun 2026 Discuss
රවී සේනවිරත්න සහ අබේසේකරගේ පත්වීම් සඳහා කාදිනල් රංජිත් මහතා ඉල්ලීමක් කළ බවට එල්ල වූ චෝදනා කතෝලික පල්ලිය ප්‍රතික්ෂේප කරයි Sinhala

රවී සේනවිරත්න සහ අබේසේකරගේ පත්වීම් සඳහා කාදිනල් රංජිත් මහතා ඉල්ලීමක් කළ බවට එල්ල වූ චෝදනා කතෝලික පල්ලිය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

රවී සේනවිරත්න සහ ෂානි අබේසේකර යන දෙදෙනාගේ පදවි පත්වීම් සඳහා උතුම් මාල්කම් කාදිනල් රංජිත් මහතා කිසිදු කාර්යභාරයක් ඉටු කළ බවට පළ වූ වාර්තා ශ්‍රී ලංකාවේ කතෝලික…

17 Jun 2026 Discuss