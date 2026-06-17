කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය අවුල් කරමින් ශ්රී ලංකාව නවසීලන්තයට එරෙහිව ඓතිහාසික ජයක්
කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ වඩාත්ම නාටකීය ප්රතිඵලවලින් එකක් ලබා දෙමින් ශ්රී ලංකාව පවතින ශූරයන් වන නවසීලන්තය පරාජය කළ අතර, එම විස්මිත ජය සමස්ත තරඟාවලියටම කම්පනයක් ඇති කර ශූරතාව රැකගැනීමේ බ්ලැක් ෆර්න්ස් ජයගමනට බරපතල හානියක් සිදු කළේය.
ශ්රී ලංකාවට ඓතිහාසික ජයග්රහණයක්
ශ්රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම ප්රතිශූරයන් ලෙස සහ ශූරතාව රැකගැනීමේ ප්රබල අපේක්ෂකයින් ලෙස තරඟාවලියට එළඹි නවසීලන්තය පරාජය කිරීම සඳහා සුවිශේෂී දස්කමක් ප්රදර්ශනය කළේය. මෙම ජය ශ්රී ලංකා කාන්තා කිකට් ක්රීඩාවේ තීරණාත්මක මොහොතක් ලෙස සැලකෙන අතර, ශ්රී ලංකාව ජාත්යන්තර වේදිකාවේ ශක්තිමත් තතුවක් කරා ළඟා වෙමින් සිටින බව ඔප්පු කරයි.
මෙම ප්රතිඵලය ක්රිකට් ලෝකය කම්පා කළ පමණක් නොව, කණ්ඩායම් වගු නැවත සකස් කරමින් තරඟාවලිය සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත කරන ලදී. නවසීලන්තයට තරඟාවලියේ ඉදිරියට ගමන් කළ හැකිද යන්න පිළිබඳ බරපතල ප්රශ්නද එයින් මතු විය.
එංගලන්තය පරාජයකින් තොර ගමන් දිගටම කරයයි
මේ අතර, එංගලන්තය තරඟාවලියේ ඔවුන්ගේ ආකර්ශනීය පරාජයකින් තොර වාර්තාව පවත්වාගෙන යමින්, තරඟාවලියේ කැපී පෙනෙන කණ්ඩායමක් ලෙස ජොරු ගනිමින් ඉදිරියට ගෙන යයි. ඔවුන්ගේ ස්ථාවර කාර්යසාධනය, කණ්ඩායම් අදියර ඉදිරියට යත්ම, ශූරතාව සඳහා බරපතල අපේක්ෂකයෙකු ලෙස ඔවුන් ස්ථානගත කර ඇත.
තරඟාවලිය හැඩ ගැනෙයි
නවසීලන්තයට එරෙහි ශ්රී ලංකා ජය වැනි ප්රතිඵල කිසිදු කණ්ඩායමකට නොසැලකිලිමත් විය නොහැකි බව ඔප්පු කරන නිසා, කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය අනාවැකි කීමට නොහැකි, දැඩි ලෙස තරඟකාරී මංතලාවක් ගනිමින් ඇත.
ශ්රී ලංකාව සඳහා, මෙම ජය සීමාන්තික ජයග්රහණයක් ලෙස සහ අසීමිත ජාතික ආඩම්බරයේ ප්රභවයක් ලෙස සමරනු ලබන අතර, ස්වදේශයේ කාන්තා ක්රීඩාවට කාලෝචිත දිරිගැන්වීමක් සපයමින් දිව්යන්ද පුරා ක්රිකට් ක්රීඩකයින්ගේ නව පරම්පරාවකට අනුප්රාණය ලබා දෙයි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.