Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය අවුල් කරමින් ශ්‍රී ලංකාව නවසීලන්තයට එරෙහිව ඓතිහාසික ජයක්

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය අවුල් කරමින් ශ්‍රී ලංකාව නවසීලන්තයට එරෙහිව ඓතිහාසික ජයක්

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලියේ වඩාත්ම නාටකීය ප්‍රතිඵලවලින් එකක් ලබා දෙමින් ශ්‍රී ලංකාව පවතින ශූරයන් වන නවසීලන්තය පරාජය කළ අතර, එම විස්මිත ජය සමස්ත තරඟාවලියටම කම්පනයක් ඇති කර ශූරතාව රැකගැනීමේ බ්ලැක් ෆර්න්ස් ජයගමනට බරපතල හානියක් සිදු කළේය.

ශ්‍රී ලංකාවට ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක්

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් කණ්ඩායම ප්‍රතිශූරයන් ලෙස සහ ශූරතාව රැකගැනීමේ ප්‍රබල අපේක්ෂකයින් ලෙස තරඟාවලියට එළඹි නවසීලන්තය පරාජය කිරීම සඳහා සුවිශේෂී දස්කමක් ප්‍රදර්ශනය කළේය. මෙම ජය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කිකට් ක්‍රීඩාවේ තීරණාත්මක මොහොතක් ලෙස සැලකෙන අතර, ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ ශක්තිමත් තතුවක් කරා ළඟා වෙමින් සිටින බව ඔප්පු කරයි.

මෙම ප්‍රතිඵලය ක්‍රිකට් ලෝකය කම්පා කළ පමණක් නොව, කණ්ඩායම් වගු නැවත සකස් කරමින් තරඟාවලිය සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත කරන ලදී. නවසීලන්තයට තරඟාවලියේ ඉදිරියට ගමන් කළ හැකිද යන්න පිළිබඳ බරපතල ප්‍රශ්නද එයින් මතු විය.

එංගලන්තය පරාජයකින් තොර ගමන් දිගටම කරයයි

මේ අතර, එංගලන්තය තරඟාවලියේ ඔවුන්ගේ ආකර්ශනීය පරාජයකින් තොර වාර්තාව පවත්වාගෙන යමින්, තරඟාවලියේ කැපී පෙනෙන කණ්ඩායමක් ලෙස ජොරු ගනිමින් ඉදිරියට ගෙන යයි. ඔවුන්ගේ ස්ථාවර කාර්යසාධනය, කණ්ඩායම් අදියර ඉදිරියට යත්ම, ශූරතාව සඳහා බරපතල අපේක්ෂකයෙකු ලෙස ඔවුන් ස්ථානගත කර ඇත.

තරඟාවලිය හැඩ ගැනෙයි

නවසීලන්තයට එරෙහි ශ්‍රී ලංකා ජය වැනි ප්‍රතිඵල කිසිදු කණ්ඩායමකට නොසැලකිලිමත් විය නොහැකි බව ඔප්පු කරන නිසා, කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය අනාවැකි කීමට නොහැකි, දැඩි ලෙස තරඟකාරී මංතලාවක් ගනිමින් ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, මෙම ජය සීමාන්තික ජයග්‍රහණයක් ලෙස සහ අසීමිත ජාතික ආඩම්බරයේ ප්‍රභවයක් ලෙස සමරනු ලබන අතර, ස්වදේශයේ කාන්තා ක්‍රීඩාවට කාලෝචිත දිරිගැන්වීමක් සපයමින් දිව්‍යන්ද පුරා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ නව පරම්පරාවකට අනුප්‍රාණය ලබා දෙයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දඹුල්ල සිදුවීමෙන් පසු සූර්යවංශී සහ හාලම්බගේට දඬුවම් Sinhala

දඹුල්ල සිදුවීමෙන් පසු සූර්යවංශී සහ හාලම්බගේට දඬුවම්

ඉන්දියා A කණ්ඩායමේ තරුණ පිතිකරු වෛභව් සූර්යවංශී සහ ශ්‍රී ලංකා A ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක විෂෙන් හාලම්බගේ, දඹුල්ලේදී පැවති මෑත කාලීන තරගයේදී ක්‍රීඩා පිටියේ ඇති වූ…

17 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට දේශීය මුදල් වලින් වෙළඳ ගනුදෙනු සිදු කිරීමේ හැකියාව විමර්ශනය කරයි Sinhala

ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීමට දේශීය මුදල් වලින් වෙළඳ ගනුදෙනු සිදු කිරීමේ හැකියාව විමර්ශනය කරයි

වෙළඳ ගනුදෙනු වලදී විදේශ මුදල් මත යැපීම අවම කිරීම ද්විපාර්ශ්වික සාකච්ඡාවල කේන්ද්‍රීය අරමුණ වේ ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව, ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ ගනුදෙනු තම තමන්ගේ…

17 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව නව පස් අවුරුදු වෙළඳ උපාය මාර්ගයක් සමඟ ඩොලර් බිලියන 36ක අපනයන ඉලක්කයක් කරා යොමු වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව නව පස් අවුරුදු වෙළඳ උපාය මාර්ගයක් සමඟ ඩොලර් බිලියන 36ක අපනයන ඉලක්කයක් කරා යොමු වෙයි

2030 වන විට අපනයන වර්ධනය සඳහා රට අභිලාෂකාමී මාවතක් සකසයි ශ්‍රී ලංකාව 2026 සිට 2030 දක්වා කාලය ආවරණය වන සවිස්තරාත්මක ජාතික අපනයන සංවර්ධන උපාය මාර්ගයක් නිල…

17 Jun 2026 Discuss