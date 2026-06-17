කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026හිදී ශ්රී ලංකාව ශූරයන් නවසීලන්තය කම්පා කරමින් විශිෂ්ට ජයක් ගනී
කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026හිදී ශ්රී ලංකාව ආරක්ෂක ශූරයන් නවසීලන්තය පරාජය කිරීමෙන් ක්රිකට් ලෝකය කම්පනයට පත් කරමින් විස්මිත ජයග්රහණයක් ලබා ගත්තේය.
සිල්වා දිදුළයි
නිලක්ෂිකා සිල්වාගේ අති විශිෂ්ට අර්ධ සතකයක් මත ගොඩනැගුණු මෙම ජයග්රහණය ශ්රී ලංකාවේ ජය සඳහා ශක්තිමත් පදනමක් සපයා දුන්නේය. දකුණත් පිතිකාරිනියගේ නොසැලෙන ඉනිම, තරගාවලියේ ප්රබලතම කණ්ඩායමක් වන නවසීලන්තයට එරෙහිව තරගාත්මක එකතුවක් රැස් කිරීමට ශ්රී ලංකාවට අත්යවශ්ය කොඳු නාරටිය බවට පත් විය.
ඓතිහාසික ජයග්රහණයක්
කාන්තා ක්රිකට් තරගාවලියක ආරක්ෂක ශූරයන් බිඳ හෙලීම සුළු සිදුවීමක් නොවන අතර, මෙම ප්රතිඵලය ශ්රී ලංකාවේ කාන්තා ක්රිකට් ක්රීඩාව ජාත්යන්තර මට්ටමින් ඉක්මවා වර්ධනය වී ඇති බව පැහැදිලිව විදහා දක්වයි. කිරුළු හිමියන් ලෙස ශූරතාව රැගෙන එළඹි නවසීලන්තයට, ශ්රී ලංකාවේ ඉනිම් දෙකේදීම ප්රදර්ශිත ශික්ෂිත දක්ෂතාව ඉදිරියේ නැවත නැගී සිටීමට නොහැකි විය.
ශ්රී ලංකා කාන්තා ක්රිකට් කණ්ඩායමේ වර්ධනය වන ශක්තිය
ගෝලීය කාන්තා ක්රිකට් ක්රීඩාවේ ශ්රී ලංකාවේ ස්ථානය ක්රමයෙන් ශක්තිමත් කර ගනිමින් සිටින ශ්රී ලාංකික කණ්ඩායමේ අභිප්රායයේ ප්රකාශනයකි මෙම ජයග්රහණය. මෙම දීප්තිමත් දස්කම, කණ්ඩායම තරගාවලියේ ඉදිරි ගමන ගැන ලක්ෂ්ය කරන මොහොතක, නිසැකවම ක්රීඩිකාවන්ගේ විශ්වාසය තහවුරු කරනු ඇත.
- ශ්රී ලංකාව ආරක්ෂක ශූරයන් නවසීලන්තය පරාජය කළේය
- නිලක්ෂිකා සිල්වා තීරණාත්මක අර්ධ සතකයක් ලකුණු කළාය
- කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026හි කැපී පෙනෙන ආශ්චර්යමත් ජයග්රහණ අතරින් මෙය ප්රධාන ස්ථානයක් ගනී
මෙම ස්මරණීය ජයග්රහණය සමරමින් ශ්රී ලංකාව පුරා ක්රිකට් රසිකයෝ සැනසිල්ලෙන් පිනා සිටිනු ඇත. ශ්රී ලාංකික කාන්තා කණ්ඩායම ලෝක වේදිකාවේ නොසලකා හැරිය නොහැකි බලවේගයක් බව මෙයින් සනාථ වේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.