අවි අමතර චෝදනා සම්බන්ධයෙන් හිටපු ඇමති ජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු සම්බන්ධ කොළඹ හෝටලයට පොලිස් වැටලීමක්
නීති විරෝධී අවි අමතර සතුකිරීම සම්බන්ධ චෝදනා මත, හිටපු ඇමති ජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු සමඟ සම්බන්ධ බව කියන කොළඹ මාදම්පේ ප්රදේශයේ පිහිටි සුඛෝපභෝගී හෝටලයකට බලධාරීන් විසින් වැටලීමක් සිදු කළ බව නීති බලාත්මක කිරීමේ ආරංචිමාර්ග තහවුරු කළේය.
මෙහෙයුම මෙහෙයවූයේ දූෂණ විරෝධී ඒකකය විසිනි
අවි ආයුධ සම්බන්ධ සැකකටයුතු වරදවල් පිළිබඳ සිදු කරනු ලබන විමර්ශනයක කොටසක් ලෙස, පානදුර වලාන දූෂණ විරෝධී ඒකකයේ නිලධාරීන් විසින් එම ප්රභූ ආයතනයේ සෝදිසි මෙහෙයුම සිදු කරන ලදී. දේශපාලන සම්බන්ධතා ඇති පුද්ගලයන්ට එරෙහිව ශ්රී ලංකා නීති බලාත්මක කිරීමේ ආයතන දිගින් දිගටම ක්රියාත්මක වන බවට මෙම වැටලීම සංඥාවක් වෙයි.
හෝටලය හිටපු ඇමතිවරයා සමඟ සම්බන්ධ
කොළඹ මාදම්පේ ප්රදේශයේ පිහිටි එම හෝටලය, ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන රංගනයේ ජ්යෙෂ්ඨ තනතුරු දරා සිටි කැපී පෙනෙන හිටපු රජයේ ඇමතිවරයෙකු වන ජොන්ස්ටන් ප්රනාන්දු සමඟ සම්බන්ධ බව කියනු ලැබේ. චෝදනා කරනු ලබන අවි ආයුධ වරදවල්වල ස්වභාවය සහ වැටලීම අතරතුර අත්අඩංගුවට ගැනීම් හෝ සොයා ගැනීම් සිදු වූවාද යන්න වාර්තා කිරීමේ අවස්ථාව වන විට නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැත.
පුළුල් දූෂණ විරෝධී උත්සාහයේ කොටසක්
නීති විරෝධී අවි ආයුධ සතුකිරීම ඇතුළු දූෂණය සහ නීති විරෝධී ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා බලධාරීන් විසින් පෙනෙන ආකාරයට ක්රියාත්මක කරන ලද පුළුල් මර්දන ව්යාපාරයේ කොටසක් ලෙස මෙම මෙහෙයුම සිදු කෙරෙයි. විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන බැවින් විමර්ශකයින් තවදුරටත් තොරතුරු ප්රකාශයට පත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් මෙම දිගින් දිගටම වර්ධනය වන කතාව අනුගමනය කිරීම සහ තවත් තොරතුරු ලැබෙන විට යාවත්කාලීන කිරීම් ලබා දීම දිගටම සිදු කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.