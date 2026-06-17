Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අවි අමතර චෝදනා සම්බන්ධයෙන් හිටපු ඇමති ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු සම්බන්ධ කොළඹ හෝටලයට පොලිස් වැටලීමක්

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අවි අමතර චෝදනා සම්බන්ධයෙන් හිටපු ඇමති ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු සම්බන්ධ කොළඹ හෝටලයට පොලිස් වැටලීමක්

නීති විරෝධී අවි අමතර සතුකිරීම සම්බන්ධ චෝදනා මත, හිටපු ඇමති ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු සමඟ සම්බන්ධ බව කියන කොළඹ මාදම්පේ ප්‍රදේශයේ පිහිටි සුඛෝපභෝගී හෝටලයකට බලධාරීන් විසින් වැටලීමක් සිදු කළ බව නීති බලාත්මක කිරීමේ ආරංචිමාර්ග තහවුරු කළේය.

මෙහෙයුම මෙහෙයවූයේ දූෂණ විරෝධී ඒකකය විසිනි

අවි ආයුධ සම්බන්ධ සැකකටයුතු වරදවල් පිළිබඳ සිදු කරනු ලබන විමර්ශනයක කොටසක් ලෙස, පානදුර වලාන දූෂණ විරෝධී ඒකකයේ නිලධාරීන් විසින් එම ප්‍රභූ ආයතනයේ සෝදිසි මෙහෙයුම සිදු කරන ලදී. දේශපාලන සම්බන්ධතා ඇති පුද්ගලයන්ට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකා නීති බලාත්මක කිරීමේ ආයතන දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක වන බවට මෙම වැටලීම සංඥාවක් වෙයි.

හෝටලය හිටපු ඇමතිවරයා සමඟ සම්බන්ධ

කොළඹ මාදම්පේ ප්‍රදේශයේ පිහිටි එම හෝටලය, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන රංගනයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ තනතුරු දරා සිටි කැපී පෙනෙන හිටපු රජයේ ඇමතිවරයෙකු වන ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු සමඟ සම්බන්ධ බව කියනු ලැබේ. චෝදනා කරනු ලබන අවි ආයුධ වරදවල්වල ස්වභාවය සහ වැටලීම අතරතුර අත්අඩංගුවට ගැනීම් හෝ සොයා ගැනීම් සිදු වූවාද යන්න වාර්තා කිරීමේ අවස්ථාව වන විට නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැත.

පුළුල් දූෂණ විරෝධී උත්සාහයේ කොටසක්

නීති විරෝධී අවි ආයුධ සතුකිරීම ඇතුළු දූෂණය සහ නීති විරෝධී ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් විසින් පෙනෙන ආකාරයට ක්‍රියාත්මක කරන ලද පුළුල් මර්දන ව්‍යාපාරයේ කොටසක් ලෙස මෙම මෙහෙයුම සිදු කෙරෙයි. විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යන බැවින් විමර්ශකයින් තවදුරටත් තොරතුරු ප්‍රකාශයට පත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් මෙම දිගින් දිගටම වර්ධනය වන කතාව අනුගමනය කිරීම සහ තවත් තොරතුරු ලැබෙන විට යාවත්කාලීන කිරීම් ලබා දීම දිගටම සිදු කරනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මෙසී ඇල්ජීරියාවට එරෙහිව ජීවිත කාලයේ පළමු හැට්-ට්‍රික් සමඟ ලෝක කුසලාන ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

මෙසී ඇල්ජීරියාවට එරෙහිව ජීවිත කාලයේ පළමු හැට්-ට්‍රික් සමඟ ලෝක කුසලාන ඉතිහාසය රචනා කරයි

ලියොනෙල් මෙසී ඇල්ජීරියාවට එරෙහිව ඓතිහාසික හැට්-ට්‍රික් එකක් ගලවා ගනිමින් ෆුට්බෝල් ශ්‍රේෂ්ඨත්වයේ ඉතිහාසයට තවදුරටත් තම නම කැටයම් කළේය. එමඟින් ආජන්ටිනාවේ කණ්ඩායම්…

17 Jun 2026 Discuss
කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026හිදී ශ්‍රී ලංකාව ශූරයන් නවසීලන්තය කම්පා කරමින් විශිෂ්ට ජයක් ගනී Sinhala

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026හිදී ශ්‍රී ලංකාව ශූරයන් නවසීලන්තය කම්පා කරමින් විශිෂ්ට ජයක් ගනී

කාන්තා T20 ලෝක කුසලාන 2026හිදී ශ්‍රී ලංකාව ආරක්ෂක ශූරයන් නවසීලන්තය පරාජය කිරීමෙන් ක්‍රිකට් ලෝකය කම්පනයට පත් කරමින් විස්මිත ජයග්‍රහණයක් ලබා ගත්තේය. සිල්වා…

17 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — අඛණ්ඩ ප්‍රකෘතිය සනාථ වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — අඛණ්ඩ ප්‍රකෘතිය සනාථ වෙයි

2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ස්ථාවර මිල ගණන් අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (GDP) වසරින් වසර 5.1%කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව නවතම දත්ත අනාවරණය කරයි — එමඟින්…

17 Jun 2026 Discuss