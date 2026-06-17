ගොඨාභය රාජපක්ෂගේ අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වාලන ලෙස ඉල්ලා ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම අද අධිකරණය හමුවට
පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරය සම්බන්ධ පරීක්ෂණවලදී තමන් අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වාලන ලෙස ඉල්ලා හිටපු ජනාධිපති ගොඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ඉදිරිපත් කළ පෙත්සම අද අධිකරණය හමුවේ විභාගයට ගන්නා ලදී.
2019 අප්රේල් 21 වැනිදා සිදු වූ, 260 කට අධික ජීවිත සංඛ්යාවක් බිලිගත් ශ්රී ලංකාවේ නවීන ඉතිහාසයේ මාරාන්තිකතම ත්රස්තවාදී සිදුවීමක් ලෙස සැලකෙන මෙම ප්රහාරය වටා ගෙතුණු අඛණ්ඩ අධිකරණ කටයුතුවල නවතම ප්රකාශනය ලෙස හිටපු රාජ්ය නායකයාගේ මෙම නීතිමය ගමන් මඟ සලකනු ලැබේ.
පෙත්සමේ පසුබිම
2022 ආර්ථික අර්බුදය මධ්යයේ ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී රටින් පලා ගිය ශ්රී ලංකාවේ අටවන ජනාධිපතිවරයා වූ ගොඨාභය රාජපක්ෂ, පාස්කු ඉරිදා ලක්ෂ්ය කරගත් සම්බන්ධිත බෝම්බ ප්රහාර රැසකට පෙර සිදු වූ ආරක්ෂක අතපසු කිරීම් සම්බන්ධ චෝදනා යටතේ පරීක්ෂණවලට ලක් වෙමින් සිටී.
ප්රහාර සිදු වූ අවස්ථාවේ රාජපක්ෂ කිසිදු නිල රාජ්ය තනතුරක් දරා සිටියේ නැත. ඔහු ඊට පෙර සිය සහෝදරයා වූ මහින්ද රාජපක්ෂගේ ජනාධිපතිධුර සමයේ ආරක්ෂක අමාත්යාංශයේ ලේකම් ලෙස කටයුතු කර තිබූ නමුත්, එම කාලය තුළ රටේ ජාතික ආරක්ෂක යාන්ත්රණයේ ප්රධාන පෙළේ චරිතයක් ලෙස ඔහු පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබීය.
නීතිමය කටයුතු
අද පෙත්සම නිල වශයෙන් අධිකරණය හමුවේ ලැයිස්තුගත කිරීමෙන් ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්රමය තුළ මෙම කාරණය ඉදිරියට ගමන් කරමින් පවතින බව සංඥා කෙරේ. පරීක්ෂණ ක්රියාත්මක වන අතරතුර තමන් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් ආරක්ෂා කරන ලෙස ඉල්ලමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා ආරක්ෂිත නියෝගයක් ඉල්ලා සිටී.
පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරය සම්බන්ධ පරීක්ෂණ ශ්රී ලංකාවේ ඉතාමත් සංවේදී හා දේශපාලනිකව ආරෝපිත කාරණාවක් ව පවතින අතර, රජය හා ආරක්ෂක නායකත්වයේ ඉහළම මට්ටම්වලින් වගවීම ලබා ගැනීම සඳහා වින්දිතයන්ගේ පවුල් සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන අඛණ්ඩව ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර ඇත.
කටයුතු ඉදිරියට යත්ම, පෙත්සම සම්බන්ධ අධිකරණයේ ප්රතිචාරය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.