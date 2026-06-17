කොළඹ මහේස්ත්රාත්වරයා විසින් හිටපු ඇමති බේසිල් රාජපක්ෂට අත්අඩංගුවට ගැනීමේ නිරෝධායන පත්රිකාවක් නිකුත් කරයි
කොළඹ කොටුව මහේස්ත්රාත් පසන් අමරසේන මහතා විසින් හිටපු මුදල් ඇමති සහ ප්රමුඛ දේශපාලන පෞද්ගලිකත්වයක් වන බේසිල් රාජපක්ෂට එරෙහිව රිමාන්ඩ් පත්රිකාවක් නිකුත් කරමින්, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ (CID) අතිරේක වත්කම් විමර්ශන ඒකකයට ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස නියෝග කර ඇත.
අධිකරණය CID ක්රියාමාර්ගය පිළිබඳ නියෝග කරයි
මෙම නියෝගය නිකුත් කළ මහේස්ත්රාත් අමරසේන මහතා, CID හි විශේෂිත අතිරේක වත්කම් විමර්ශන ඒකකයට හිටපු ඇමතිවරයා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ කටයුතු කරගෙන යන ලෙස උපදෙස් දී ඇත. මූල්ය අපරාධ හා නීති විරෝධී ලෙස අත්පත් කරගත් වත්කම් විමර්ශනය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන එම ඒකකයට රිමාන්ඩ් පත්රිකාව ක්රියාත්මක කිරීමේ රාජකාරිය පවරා ඇත.
බලගතු රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුලේ ජ්යෙෂ්ඨ සාමාජිකයෙකු වන සහ ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (SLPP) ආරම්භක චරිතයක් වන බේසිල් රාජපක්ෂ, රටේ මෑතකාලීන ආර්ථික ඉතිහාසයේ වඩාත් කැළඹිලිකාරී කාල පරිච්ඡේදයකදී මුදල් ඇමතිවරයා ලෙස කටයුතු කළේය.
මෙම සිදුවීමේ වැදගත්කම
රටේ අසාමාන්ය ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු කැපී පෙනෙන දේශපාලන පෞද්ගලිකත්වයන්ට එරෙහි වගවීමේ නඩු කටයුතු සහ ජනමතය පිළිබඳ සෙස්ස ප්රශ්නය ශ්රී ලංකාව තුළ සැලකිය යුතු මහජන අවධානයට ලක්ව ඇති අතර, මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීමේ නියෝගය ශ්රී ලංකාවේ වැදගත් නීතිමය ප්රගතියක් සනිටුහන් කරයි.
රිමාන්ඩ් පත්රිකාවට සම්බන්ධ නිශ්චිත චෝදනා සහ අදාළ තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, නඩුව අධිකරණ ක්රියාවලිය ඔස්සේ ඉදිරියට යාමත් සමග ප්රකාශයට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.