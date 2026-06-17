Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් හිටපු ඇමති බේසිල් රාජපක්ෂට අත්අඩංගුවට ගැනීමේ නිරෝධායන පත්‍රිකාවක් නිකුත් කරයි

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් හිටපු ඇමති බේසිල් රාජපක්ෂට අත්අඩංගුවට ගැනීමේ නිරෝධායන පත්‍රිකාවක් නිකුත් කරයි

කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් පසන් අමරසේන මහතා විසින් හිටපු මුදල් ඇමති සහ ප්‍රමුඛ දේශපාලන පෞද්ගලිකත්වයක් වන බේසිල් රාජපක්ෂට එරෙහිව රිමාන්ඩ් පත්‍රිකාවක් නිකුත් කරමින්, අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ (CID) අතිරේක වත්කම් විමර්ශන ඒකකයට ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්නා ලෙස නියෝග කර ඇත.

අධිකරණය CID ක්‍රියාමාර්ගය පිළිබඳ නියෝග කරයි

මෙම නියෝගය නිකුත් කළ මහේස්ත්‍රාත් අමරසේන මහතා, CID හි විශේෂිත අතිරේක වත්කම් විමර්ශන ඒකකයට හිටපු ඇමතිවරයා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ කටයුතු කරගෙන යන ලෙස උපදෙස් දී ඇත. මූල්‍ය අපරාධ හා නීති විරෝධී ලෙස අත්පත් කරගත් වත්කම් විමර්ශනය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන එම ඒකකයට රිමාන්ඩ් පත්‍රිකාව ක්‍රියාත්මක කිරීමේ රාජකාරිය පවරා ඇත.

බලගතු රාජපක්ෂ දේශපාලන පවුලේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සාමාජිකයෙකු වන සහ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (SLPP) ආරම්භක චරිතයක් වන බේසිල් රාජපක්ෂ, රටේ මෑතකාලීන ආර්ථික ඉතිහාසයේ වඩාත් කැළඹිලිකාරී කාල පරිච්ඡේදයකදී මුදල් ඇමතිවරයා ලෙස කටයුතු කළේය.

මෙම සිදුවීමේ වැදගත්කම

රටේ අසාමාන්‍ය ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු කැපී පෙනෙන දේශපාලන පෞද්ගලිකත්වයන්ට එරෙහි වගවීමේ නඩු කටයුතු සහ ජනමතය පිළිබඳ සෙස්ස ප්‍රශ්නය ශ්‍රී ලංකාව තුළ සැලකිය යුතු මහජන අවධානයට ලක්ව ඇති අතර, මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීමේ නියෝගය ශ්‍රී ලංකාවේ වැදගත් නීතිමය ප්‍රගතියක් සනිටුහන් කරයි.

රිමාන්ඩ් පත්‍රිකාවට සම්බන්ධ නිශ්චිත චෝදනා සහ අදාළ තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, නඩුව අධිකරණ ක්‍රියාවලිය ඔස්සේ ඉදිරියට යාමත් සමග ප්‍රකාශයට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නිලක්ෂිකා සහ නුත්‍යංගනාගේ දිලිසෙන දස්කම් මත ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම නවසීලන්තය තරණය කරමින් ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් Sinhala

නිලක්ෂිකා සහ නුත්‍යංගනාගේ දිලිසෙන දස්කම් මත ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම නවසීලන්තය තරණය කරමින් ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක්

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නවසීලන්තයට එරෙහිව විස්මයජනක ජයග්‍රහණයක් ළඟා කර ගත් අතර, නිලක්ෂිකා සහ නුත්‍යංගනා දෙදෙනා කැපී පෙනෙන දායකත්වයක් ලබා දෙමින්…

17 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව පස් අවුරුදු ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්මක් දියත් කරමින් නව ආර්ථික මාවතක් සකසයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව පස් අවුරුදු ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්මක් දියත් කරමින් නව ආර්ථික මාවතක් සකසයි

අපනයන වර්ධනය සඳහා උපායමාර්ගික සැලැස්මක් ශ්‍රී ලංකාව, ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්ම 2026–2030 නිල වශයෙන් දියත් කිරීමත් සමඟ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සහ දිගු…

17 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — අඛණ්ඩ ප්‍රකෘතිමත් වීමේ සංඥාවක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — අඛණ්ඩ ප්‍රකෘතිමත් වීමේ සංඥාවක්

2026 වර්ෂයේ මුල් භාගයේ ස්ථාවර ආර්ථික ප්‍රසාරණයක් වාර්තා වෙයි නවතම දත්තවලට අනුව, 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව තුළ ස්ථාවර මිල ගණන් පදනම් කරගත් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය…

17 Jun 2026 Discuss