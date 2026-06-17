Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රවී සේනවිරත්න සහ අබේසේකරගේ පත්වීම් සඳහා කාදිනල් රංජිත් මහතා ඉල්ලීමක් කළ බවට එල්ල වූ චෝදනා කතෝලික පල්ලිය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

17 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රවී සේනවිරත්න සහ අබේසේකරගේ පත්වීම් සඳහා කාදිනල් රංජිත් මහතා ඉල්ලීමක් කළ බවට එල්ල වූ චෝදනා කතෝලික පල්ලිය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

රවී සේනවිරත්න සහ ෂානි අබේසේකර යන දෙදෙනාගේ පදවි පත්වීම් සඳහා උතුම් මාල්කම් කාදිනල් රංජිත් මහතා කිසිදු කාර්යභාරයක් ඉටු කළ බවට පළ වූ වාර්තා ශ්‍රී ලංකාවේ කතෝලික පල්ලිය තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත.

දැඩි ස්වරයකින් නිකුත් කළ ප්‍රකාශයක් මගින්, කාදිනල් රංජිත් මහතා එවැනි කිසිදු ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර නොමැති බව පල්ලිය පැහැදිලි කරමින්, කොළඹ අගරදගුරු මහතා එම පත්වීම් දෙකට සම්බන්ධ ඕනෑම දේශපාලන හෝ පරිපාලන හසුරුවාලීම්වලින් දුරස් කර ඇත.

මෙම ප්‍රතික්ෂේපණය එළිදැක්වෙන්නේ, එම පත්වීම් සිදුවීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් සම්බන්ධව ජනමතය උනන්දුවෙන් ඉහළ යමින් පවතින අතරතුර වන අතර, ආගමික නායකයන් ඇතුළු කැපී පෙනෙන පෞද්ගලිකයන්ගේ බලපෑම පිළිබඳ විවිධ ප්‍රකාශ දේශපාලන හා මාධ්‍ය කවයන්හි සංසරණය වෙමින් තිබේ.

වැරදි තොරතුරුවලට එරෙහිව පල්ලිය අදිටනින් සිටී

කතෝලික පල්ලියේ මෙම පැහැදිලි කිරීම, කාදිනල් රංජිත් මහතාගේ නම එම පත්වීම් සමඟ සම්බන්ධ කිරීමට පටන් ගෙන තිබූ කතිකාවතට ලබා දෙන සෘජු ප්‍රතිචාරයක් ලෙස පෙනී යයි. එවැනි ප්‍රකාශ කිසිදු පදනමකින් තොර බවත්, ඒවා කාදිනල් මහතාගේ හැසිරීම හෝ අභිලාෂයන් නියෝජනය නොකරන බවත් පල්ලියේ නිලධාරීන් නිශ්චිතවම ප්‍රකාශ කළහ.

කාදිනල් මාල්කම් රංජිත් මහතා ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ගෞරවනීය හා බලගතු ආගමික චරිත අතරට ගැනෙන අතර, දිවයිනේ සිය ගණනක් කතෝලික බැතිමතුන් සහ අන් අය ජීවිතක්ෂයට පත් කළ 2019 ඊස්තර් ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව යුක්තිය උදෙසා පෙරට නැඟී ගත් ඔහුගේ ස්ථිරසාර හඬ නිසා විශේෂයෙන් ප්‍රසිද්ධියට පත් වී ඇත.

නාම දෙක වටා ඇති සංවේදී පසුබිම

රවී සේනවිරත්න සහ ෂානි අබේසේකර යන නාම දෙකම ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ හා රාජ්‍ය සේවා ක්ෂේත්‍රයේ සැලකිය යුතු බරක් දරන නම් වේ. හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියකු වන අබේසේකර, මෑත වසරවලදී ප්‍රකට පරීක්ෂණ සහ නෛතික ක්‍රියාදාමයන් කිහිපයක ප්‍රධාන චරිතය ලෙස කැපී පෙනී සිටී.

දේශපාලනිකව සංවේදී ස්වභාවයෙන් යුත් එවැනි පත්වීම් සමඟ කාදිනල් රංජිත් මහතාගේ නම සම්බන්ධ කිරීමේ සංවේදිතාවය පිළිබිඹු කරමින් කතෝලික පල්ලිය මෙම කාරණය පිළිබඳව මහජනතාව වෙත ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කිරීමට තීරණය කළේය.

කාදිනල් මහතාගේ ස්ථාවරය වරදවා ඉදිරිපත් කිරීමට හා ඔහු නායකත්වය දරන ආයතනයේ අඛණ්ඩතාව හානි කිරීමට ඉඩ දෙන නිශ්චිත නොවූ ප්‍රකාශ ප්‍රචාරය කිරීමෙන් වැළකී සිටෙන ලෙස මහජනතාවටත් මාධ්‍යවලටත් කතෝලික පල්ලිය ඉල්ලීමක් කර ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නිලක්ෂිකා සහ නුත්‍යංගනාගේ දිලිසෙන දස්කම් මත ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම නවසීලන්තය තරණය කරමින් ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක් Sinhala

නිලක්ෂිකා සහ නුත්‍යංගනාගේ දිලිසෙන දස්කම් මත ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම නවසීලන්තය තරණය කරමින් ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක්

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නවසීලන්තයට එරෙහිව විස්මයජනක ජයග්‍රහණයක් ළඟා කර ගත් අතර, නිලක්ෂිකා සහ නුත්‍යංගනා දෙදෙනා කැපී පෙනෙන දායකත්වයක් ලබා දෙමින්…

17 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව පස් අවුරුදු ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්මක් දියත් කරමින් නව ආර්ථික මාවතක් සකසයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව පස් අවුරුදු ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්මක් දියත් කරමින් නව ආර්ථික මාවතක් සකසයි

අපනයන වර්ධනය සඳහා උපායමාර්ගික සැලැස්මක් ශ්‍රී ලංකාව, ජාතික අපනයන සංවර්ධන සැලැස්ම 2026–2030 නිල වශයෙන් දියත් කිරීමත් සමඟ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම සහ දිගු…

17 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — අඛණ්ඩ ප්‍රකෘතිමත් වීමේ සංඥාවක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — අඛණ්ඩ ප්‍රකෘතිමත් වීමේ සංඥාවක්

2026 වර්ෂයේ මුල් භාගයේ ස්ථාවර ආර්ථික ප්‍රසාරණයක් වාර්තා වෙයි නවතම දත්තවලට අනුව, 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුව තුළ ස්ථාවර මිල ගණන් පදනම් කරගත් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය…

17 Jun 2026 Discuss