Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එක්සත් ජනපද ගුවන් හමුදාවේ B-52 ස්ට්‍රැටෝෆෝට්‍රස් බෝම්බර් යානයක් කැලිෆෝනියාවේදී පිටත්ව යාමෙන් ටික වේලාවකට පසු කඩා වැටේ

16 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එක්සත් ජනපද ගුවන් හමුදාවේ B-52 ස්ට්‍රැටෝෆෝට්‍රස් බෝම්බර් යානයක් කැලිෆෝනියාවේදී පිටත්ව යාමෙන් ටික වේලාවකට පසු කඩා වැටේ

එක්සත් ජනපද ගුවන් හමුදාවේ B-52 ස්ට්‍රැටෝෆෝට්‍රස් උපායමාර්ගික බෝම්බර් යානයක් දකුණු කැලිෆෝනියාවේ එඩ්වර්ඩ්ස් ගුවන් හමුදා කඳවුරෙන් පිටත්ව ගිය ටික වේලාවකට පසු කඩා වැටී ඇති බව එම ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වේ.

එඩ්වර්ඩ්ස් ගුවන් හමුදා කඳවුරේදී සිදු වූ සිදුවීම

එක්සත් ජනපදයේ වඩාත් කැපී පෙනෙන හමුදා ගුවන් යාන ස්ථාපනයන්ගෙන් එකක් වන එඩ්වර්ඩ්ස් ගුවන් හමුදා කඳවුරෙන් පිටත්ව ගිය මෙම ඓතිහාසික දිගු-දුර බෝම්බර් යානය, ගුවනට නැඟී මොහොතකින් බිම හෙළී ඇත. මොහාවේ කාන්තාරයේ පිහිටි මෙම කඳවුර, එක්සත් ජනපද ගුවන් හමුදාව සඳහා ප්‍රධාන පරීක්ෂණ හා මෙහෙයුම් මධ්‍යස්ථානයක් ලෙස සේවය කරයි.

B-52 ස්ට්‍රැටෝෆෝට්‍රස් යානය දශක ගණනක් තිස්සේ සේවයේ නිරත වූ, ඇමරිකානු හමුදා ඉතිහාසයේ වඩාත් හඳුනාගත හැකි හා දිගු කාලයක් සේවා කළ ගුවන් යානයන්ගෙන් එකකි. සාම්ප්‍රදායික හා න්‍යෂ්ටික ගෙවීම් දෙකම රැගෙන යාමේ හැකියාවෙන් යුත් මෙය, එක්සත් ජනපදයේ උපායමාර්ගික ගුවන් බලයේ මූලික ශක්තියක් බවට පත්ව ඇත.

තවමත් සීමිතව ඇති තොරතුරු

අනතුරට හේතුව, යානයේ සිටි කාර්ය මණ්ඩලයේ තත්ත්වය සහ අවට ප්‍රදේශයට සිදු වූ හානියේ සම්පූර්ණ විස්තර නිල වශයෙන් තවමත් තහවුරු කර නොමැත. සිදුවීමට තුඩු දුන් තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් සිදු කරනු ඇතැයි බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ.

එක්සත් ජනපද ගුවන් හමුදා මෙහෙයුම් පාලනය කරන දැඩි නඩත්තු හා ආරක්ෂිත නියෝග සලකා බලන කල, B-52 යානා සම්බන්ධ අනතුරු ඉතා දුර්ලභ සිදුවීම් ලෙස සලකනු ලැබේ. මෙම සිදුවීම ලොව පුරා හමුදා විශ්ලේෂකයන් හා ගුවන් ආරක්ෂා විශේෂඥයන්ගේ සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇත.

එක්සත් ජනපද ගුවන් හමුදාව අනතුර හා සම්බන්ධ සියලු නිලධාරීන්ගේ තත්ත්වය පිළිබඳ නිල ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීමත් සමඟ වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචිකරුවන් මේ අඟහරුවාදා පැය 19ක ජල කඩාකප්පල්වීමකට සූදානම් වෙති Sinhala

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචිකරුවන් මේ අඟහරුවාදා පැය 19ක ජල කඩාකප්පල්වීමකට සූදානම් වෙති

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය (NWSDB) අඟහරුවාදා දිනයට නියමිත දිගුකාලීන ජල සම්පාදන බාධාවක් සනාථ කර ඇති බැවින්, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක…

16 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ගෝලීය සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කිරීමට සෞදියා සහ ෆ්ලයිනාස් සමඟ උපායමාර්ගික සන්ධාන ගොඩනඟයි Sinhala

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ගෝලීය සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කිරීමට සෞදියා සහ ෆ්ලයිනාස් සමඟ උපායමාර්ගික සන්ධාන ගොඩනඟයි

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම සෞදි අරාබියේ ප්‍රධාන ගුවන් සේවා සමාගම් දෙකක් වන සෞදියා සහ ෆ්ලයිනාස් සමඟ වැදගත් උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්ව ගිවිසුම්締結 කර ඇති අතර,…

16 Jun 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — කර්මාන්ත හා සේවා අංශ ප්‍රමුඛ වෙයි Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — කර්මාන්ත හා සේවා අංශ ප්‍රමුඛ වෙයි

කර්මාන්ත හා සේවා අංශවල ශක්තිමත් කාර්යසාධනය හේතුවෙන් 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 5.1%ක ශක්තිමත් වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ…

16 Jun 2026 Discuss