එක්සත් ජනපද ගුවන් හමුදාවේ B-52 ස්ට්රැටෝෆෝට්රස් බෝම්බර් යානයක් කැලිෆෝනියාවේදී පිටත්ව යාමෙන් ටික වේලාවකට පසු කඩා වැටේ
එක්සත් ජනපද ගුවන් හමුදාවේ B-52 ස්ට්රැටෝෆෝට්රස් උපායමාර්ගික බෝම්බර් යානයක් දකුණු කැලිෆෝනියාවේ එඩ්වර්ඩ්ස් ගුවන් හමුදා කඳවුරෙන් පිටත්ව ගිය ටික වේලාවකට පසු කඩා වැටී ඇති බව එම ප්රදේශයෙන් වාර්තා වේ.
එඩ්වර්ඩ්ස් ගුවන් හමුදා කඳවුරේදී සිදු වූ සිදුවීම
එක්සත් ජනපදයේ වඩාත් කැපී පෙනෙන හමුදා ගුවන් යාන ස්ථාපනයන්ගෙන් එකක් වන එඩ්වර්ඩ්ස් ගුවන් හමුදා කඳවුරෙන් පිටත්ව ගිය මෙම ඓතිහාසික දිගු-දුර බෝම්බර් යානය, ගුවනට නැඟී මොහොතකින් බිම හෙළී ඇත. මොහාවේ කාන්තාරයේ පිහිටි මෙම කඳවුර, එක්සත් ජනපද ගුවන් හමුදාව සඳහා ප්රධාන පරීක්ෂණ හා මෙහෙයුම් මධ්යස්ථානයක් ලෙස සේවය කරයි.
B-52 ස්ට්රැටෝෆෝට්රස් යානය දශක ගණනක් තිස්සේ සේවයේ නිරත වූ, ඇමරිකානු හමුදා ඉතිහාසයේ වඩාත් හඳුනාගත හැකි හා දිගු කාලයක් සේවා කළ ගුවන් යානයන්ගෙන් එකකි. සාම්ප්රදායික හා න්යෂ්ටික ගෙවීම් දෙකම රැගෙන යාමේ හැකියාවෙන් යුත් මෙය, එක්සත් ජනපදයේ උපායමාර්ගික ගුවන් බලයේ මූලික ශක්තියක් බවට පත්ව ඇත.
තවමත් සීමිතව ඇති තොරතුරු
අනතුරට හේතුව, යානයේ සිටි කාර්ය මණ්ඩලයේ තත්ත්වය සහ අවට ප්රදේශයට සිදු වූ හානියේ සම්පූර්ණ විස්තර නිල වශයෙන් තවමත් තහවුරු කර නොමැත. සිදුවීමට තුඩු දුන් තත්ත්වයන් පිළිබඳ සම්පූර්ණ පරීක්ෂණයක් සිදු කරනු ඇතැයි බලධාරීන් අපේක්ෂා කෙරේ.
එක්සත් ජනපද ගුවන් හමුදා මෙහෙයුම් පාලනය කරන දැඩි නඩත්තු හා ආරක්ෂිත නියෝග සලකා බලන කල, B-52 යානා සම්බන්ධ අනතුරු ඉතා දුර්ලභ සිදුවීම් ලෙස සලකනු ලැබේ. මෙම සිදුවීම ලොව පුරා හමුදා විශ්ලේෂකයන් හා ගුවන් ආරක්ෂා විශේෂඥයන්ගේ සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කරගනු ඇත.
එක්සත් ජනපද ගුවන් හමුදාව අනතුර හා සම්බන්ධ සියලු නිලධාරීන්ගේ තත්ත්වය පිළිබඳ නිල ප්රකාශ නිකුත් කිරීමත් සමඟ වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.