Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ගෝලීය සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කිරීමට සෞදියා සහ ෆ්ලයිනාස් සමඟ උපායමාර්ගික සන්ධාන ගොඩනඟයි

16 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ගෝලීය සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කිරීමට සෞදියා සහ ෆ්ලයිනාස් සමඟ උපායමාර්ගික සන්ධාන ගොඩනඟයි

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම සෞදි අරාබියේ ප්‍රධාන ගුවන් සේවා සමාගම් දෙකක් වන සෞදියා සහ ෆ්ලයිනාස් සමඟ වැදගත් උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්ව ගිවිසුම්締結 කර ඇති අතර, ජාතික ගුවන් සේවා සමාගමේ ජාත්‍යන්තර ව්‍යාප්තිය පුළුල් කිරීමේ සහ ශ්‍රී ලංකාව හා ලොව අතර සංචාරකයින් සඳහා සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කිරීමේ මහෝපායේ තීරණාත්මක පියවරක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.

ගුවන් සේවා සහයෝගිතාවේ නව පරිච්ඡේදයක්

මෙම ගිවිසුම් ගුවන් සේවා අංශයේ ශ්‍රී ලංකාව හා සෞදි අරාබිය අතර සබඳතා ගාඪ වීමේ සංඥාවක් වන අතර, ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර හා දේශීය ගමනාන්ත ආවරණය කරන පුළුල් මාර්ග ජාලයක් විවෘත කරයි. මෙම සන්ධාන හරහා ඕනෑම ගුවන් සේවාවක ගමන් කරන මගීන්ට පුළුල් ගුවන් ගමන් සම්බන්ධතා ජාලයකට ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව ලැබෙන අතර, රටවල් දෙක සහ ඉන් ඔබ්බට ගමන් කිරීම වඩාත් පහසු වනු ඇත.

ශ්‍රී ලාංකික සංචාරකයින්ට මෙම හවුල්කාරිත්ව ඔස්සේ සෞදි අරාබිය හරහා මැදපෙරදිග, යුරෝපය, අප්‍රිකාව සහ ආසියාව දෙසට ගමන් සැලසුම් කිරීමේදී වැඩි නම්‍යශීලිත්වයක් ලැබෙනු ඇත. එමෙන්ම, සෞදි මගීන්ට ශ්‍රී ලංකාවට සහ ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සිය ජාලය තුළ ක්‍රියාත්මක කරන සම්බන්ධිත මාර්ගවලට වැඩිදියුණු කළ ප්‍රවේශයක් ලැබෙනු ඇත.

හවුල්කාරිත්වයන් ලබාදෙන ප්‍රතිලාභ

  • ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස්, සෞදියා සහ ෆ්ලයිනාස් අතර ශක්තිමත් කළ කෝඩ්ෂෙයාර් සහ ඉන්ටර්ලයින් සම්බන්ධතා
  • සෞදි අරාබියේ ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර හා දේශීය ගමනාන්ත දෙසට පුළුල් මාර්ග විකල්ප
  • සෞදි අරාබියේ වාසය කර රැකියාවල නිරත ශ්‍රී ලාංකික ප්‍රවාසී ප්‍රජාව සඳහා වැඩිදියුණු කළ සංචාර පහසුකම්
  • ගල්ෆ් කලාපයෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව ඉහළ නංවා ගැනීමේ වැඩිවූ හැකියාව

ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් සේවා අංශය සඳහා වැදගත්කම

තරඟකාරී කලාපීය ගුවන් සේවා සමාගමක් ලෙස සිය ස්ථාවරය යථා තත්ත්වයට පත් කර ශක්තිමත් කිරීමේ වර්ධන උපාය මාර්ග ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ක්‍රියාශීලීව අනුගමනය කරන අවස්ථාවක මෙම ගිවිසුම් ඇති කරගෙන ඇත. අරාබි ලෝකයේ විශාලතම ගුවන් සේවා සමාගම්වලින් එකක් වන සෞදියා සහ රාජධානියේ ප්‍රමුඛ අඩු ගාස්තු ගුවන් සේවාවක් වන ෆ්ලයිනාස් සමඟ හවුල් වීම, ජාතික ගුවන් සේවා සමාගමට පුළුල් හා හොඳින් ස්ථාපිත මගී පදනමකට ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව සලසාදෙයි.

ලොව ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික කම්කරු ප්‍රජාවන් බහුලව වාසය කරන රටවල් අතර සෞදි අරාබිය ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගන්නා අතර, රටවල් දෙක අතර ඍජු හා හොඳින් සම්බන්ධිත ගුවන් සේවා සබඳතා ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පවුල් සඳහා ඉමහත් වැදගත්කමක් දරයි. මෙම හවුල්කාරිත්ව ඒ ප්‍රජාවේ සංචාර පහසු කිරීමට මෙන්ම දෙඅතටම විනෝද සහ ව්‍යාපාරික සංචාරකයින් ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ද අපේක්ෂා කෙරේ.

පුළුල් සංචාරක හා වෙළඳ ඇඟවීම්

මගී පහසුකම් ඉක්මවා, ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් සංචාරක ප්‍රකෘති මත ප්‍රයත්නයන්ට ද මෙම සන්ධාන ශක්තියක් ලෙස සැලකේ. සෞදි අරාබිය සංචාරක මූලාශ්‍ර වෙළඳපොළක් ලෙසත් ගෝලීය ගමනාන්ත මධ්‍යස්ථානයක් ලෙසත් ඉදිරිපත් වෙමින් සිටීමත් සමඟ, ගුවන් සේවා සබඳතා තව දුරටත් ශක්තිමත් වීම ද්වීපයට සැලකිය යුතු නව සංචාරක ප්‍රවාහයක් ගෙනදිය හැකිය.

කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයින් පෙන්වා දෙන්නේ, සම්පූර්ණයෙන්ම නව දිගු දුර මාර්ග ස්වාධීනව දියත් කිරීමේ ප්‍රාග්ධන වියදම් දැරීමෙන් තොරව ගෝලීය රඟදැල්ලේ තරඟ කිරීමට කැමති කුඩා ගුවන් සේවා සමාගම් සඳහා ඒ ආකාරයේ ඉන්ටර්ලයින් හා කෝඩ්ෂෙයාර් එකඟතා අත්‍යාවශ්‍ය මෙවලම් බවයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචිකරුවන් මේ අඟහරුවාදා පැය 19ක ජල කඩාකප්පල්වීමකට සූදානම් වෙති Sinhala

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචිකරුවන් මේ අඟහරුවාදා පැය 19ක ජල කඩාකප්පල්වීමකට සූදානම් වෙති

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය (NWSDB) අඟහරුවාදා දිනයට නියමිත දිගුකාලීන ජල සම්පාදන බාධාවක් සනාථ කර ඇති බැවින්, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක…

16 Jun 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — කර්මාන්ත හා සේවා අංශ ප්‍රමුඛ වෙයි Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — කර්මාන්ත හා සේවා අංශ ප්‍රමුඛ වෙයි

කර්මාන්ත හා සේවා අංශවල ශක්තිමත් කාර්යසාධනය හේතුවෙන් 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 5.1%ක ශක්තිමත් වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ…

16 Jun 2026 Discuss
වාසවිලාන් රෝහල් ඉදිකිරීම නවතන ලෙස යාපනය ප්‍රාදේශීය සභාව හමුදාවෙන් ඉල්ලයි Sinhala

වාසවිලාන් රෝහල් ඉදිකිරීම නවතන ලෙස යාපනය ප්‍රාදේශීය සභාව හමුදාවෙන් ඉල්ලයි

වාසවිලාන් හි හමුදා රෝහලක් ඉදිකිරීම වහාම නතර කරන ලෙස වලිකාමම් උතුර ප්‍රාදේශීය සභාව යාපනය ආරක්ෂක හමුදා මූලස්ථානයෙන් නිල වශයෙන් ඉල්ලා සිටිති. උතුරු පළාතේ සිවිල්…

16 Jun 2026 Discuss