Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කැබිනට් අනුමැතියෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ADB මඟින් අමතර ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 100ක් සුරක්ෂිත කරගනී

16 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කැබිනට් අනුමැතියෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව ADB මඟින් අමතර ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 100ක් සුරක්ෂිත කරගනී

කැබිනට් මණ්ඩලය ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් (ADB) අමතර ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 100ක් ලබාගැනීමට අනුමැතිය ප්‍රදානය කිරීමත් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාව සිය ආර්ථික ප්‍රකෘතිය ශක්තිමත් කිරීමේ ඉදිරි පියවරක් තබා තිබේ.

කැබිනට් මණ්ඩලය ප්‍රධාන අරමුදල් පැකේජයට මඟ කොළ එළිය දෙයි

කැබිනට් මණ්ඩලයේ මෙම තීරණය, ශ්‍රී ලංකාව සිය ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට සහ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය සහාය සුරක්ෂිත කිරීමට ගන්නා අඛණ්ඩ උත්සාහයේ කැපී පෙනෙන ප්‍රගතියක් ලෙස සලකනු ලැබේ. මනිලා නගරය මූලස්ථානය කරගත් මෙම බහුපාර්ශ්වික ණය දෙන ආයතනයෙන් ලැබෙන අමතර අරමුදල්, ADB මඟින් ශ්‍රී ලංකාවට දැනටමත් ලබාදෙන වැඩසටහනට තවදුරටත් ශක්තියක් ලබාදීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව සිය නූතන ඉතිහාසයේ වඩාත්ම අභියෝගාත්මක ආර්ථික කාල පරිච්ඡේදයක් හරහා ගමන් කරමින් සිටින අතරතුර, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ආයතන සමඟ රජය දිගින් දිගටම ක්‍රියාශීලී සහභාගිත්වයක් පවත්වාගෙන යන බව මෙම අනුමැතිය ප්‍රකාශ කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිය සඳහා වැදගත්කම

ඇමෙරිකන් ඩොලර් මිලියන 100ක් වූ මෙම අමතර අරමුදල් ඇතිලීම, දිවයිනේ ක්‍රියාත්මක සංවර්ධන හා ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතුවලට ගණනට ගත හැකි සහායකි. පසුගිය වසරවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික ස්ථාවරකරණ න්‍යාය පත්‍රය ශක්තිමත් කිරීමේදී ADB මූල්‍යකරණය තීරණාත්මක කාර්යභාරයක් ඉටු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව රට ඇල්ලූ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව විදේශ සංචිත ප්‍රතිනිර්මාණය කිරීමට, රාජ්‍ය මූල්‍ය ශක්තිමත් කිරීමට සහ මාක්‍රෝ ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යළි ස්ථාපිත කිරීමට කිහිප ගණනක් වූ බහුපාර්ශ්වික ණය දෙන්නන් සහ ද්විපාර්ශ්වික හවුල්කරුවන් සමඟ ඒකාබද්ධව කටයුතු කරමින් සිටී.

පුළුල් සන්දර්භය

ශ්‍රී ලංකාව ADB වැනි සංවර්ධන හවුල්කරුවන්ගේ අතිරේක සහාය ද ලබාගනිමින්, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල් වැඩසටහනට බැඳී ඇති ව්‍යුහාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම අඛණ්ඩව සිදු කරන අතරතුර, කැබිනට් මණ්ඩලයේ මෙම නවතම අනුමැතිය ලැබී ඇත. ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය සම්බන්ධව ප්‍රකාශ හැකියාව සහ ආයෝජක විශ්වාසය යළිස්ථාපිත කිරීමේදී ඒකාබද්ධ මූල්‍ය කටයුතු අත්‍යාවශ්‍ය බව සැලකේ.

ADB වෙන් කිරීම යටතේ අරමුදල් සැපයීමට නියමිත නිශ්චිත වැඩසටහන් සංරචක පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, නිසි කාලයකදී නිල රජය සහ බැංකු නිවේදන හරහා ලබාගත හැකි වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5ක ආරක්ෂක හා වෛද්‍ය උපකරණ ප්‍රදානයෙන් ශ්‍රී ලංකා යේනොල් සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තීව්‍ර කරන ඉන්දියාව Sinhala

ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5ක ආරක්ෂක හා වෛද්‍ය උපකරණ ප්‍රදානයෙන් ශ්‍රී ලංකා යේනොල් සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා තීව්‍ර කරන ඉන්දියාව

ප්‍රාදේශීය සහයෝගිතාවයේ සහ සාමූහික සුහදත්වයේ වැදගත් ප්‍රකාශනයක් වශයෙන්, ඉන්දීය රජය ශ්‍රී ලංකා යේනොලට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 5ක් වටිනා ආරක්ෂක හා වෛද්‍ය උපකරණ…

16 Jun 2026 Discuss
TikTok ආරවුලක් පැහැරගැනීමක් හා පහරදීමක් බවට පත්වීම සම්බන්ධයෙන් තරුණයෙකු රිමාන්ඩ් භාරයට Sinhala

TikTok ආරවුලක් පැහැරගැනීමක් හා පහරදීමක් බවට පත්වීම සම්බන්ධයෙන් තරුණයෙකු රිමාන්ඩ් භාරයට

ජනප්‍රිය සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවක් වන TikTok හි ඇතිවූ ආරවුලකින් ආරම්භ වූ බව විශ්වාස කෙරෙන සිද්ධියකට සම්බන්ධව, තරුණයෙකු පැහැරගෙන පහරදීමේ කටයුත්ත සම්බන්ධයෙන් 16…

16 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන සහනාධාරයේ අනාගතය තුලාවේ එල්බෙලා, කැබිනට් ප්‍රකාශක කියයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන සහනාධාරයේ අනාගතය තුලාවේ එල්බෙලා, කැබිනට් ප්‍රකාශක කියයි

ඉන්ධන සහනාධාර ක්‍රමය දිගටම පවත්වාගෙන යාමද නැතිද යන්න පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව තවමත් අවසන් තීරණයකට එළඹී නොමැති බව කැබිනට් ප්‍රකාශකවරයා තහවුරු කළ අතර, එමඟින් රටේ…

16 Jun 2026 Discuss