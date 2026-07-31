Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා අධිකරණය හිටපු ආරක්ෂක නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුට මරණ දඬුවම නියම කරයි

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා අධිකරණය හිටපු ආරක්ෂක නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුට මරණ දඬුවම නියම කරයි

උසස් නඩුවක ඓතිහාසික තීන්දුව

ශ්‍රී ලංකා අධිකරණයක් විසින් හිටපු ආරක්ෂක නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුට මරණ දඬුවම නියම කර ඇති අතර, මෙය රටේ අධිකරණ ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී මොහොතක් සනිටුහන් කරමින්, ආරක්ෂක ආයතනය තුළ වගවීම පිළිබඳ තීව්‍ර පණිවිඩයක් යවා තිබේ.

දඬුවම් නියම කිරීමේ විස්තර

බරපතල අපරාධ වරදකට වැරදිකරුවන් ලෙස ප්‍රකාශ කිරීමෙන් අනතුරුව අධිකරණය හිටපු නිලධාරීන් දෙදෙනාට එරෙහිව තීන්දුව ප්‍රකාශ කළේය. ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක ආයතනයේ හිටපු සාමාජිකයන් රටේ නීති ක්‍රමය යටතේ උපරිම දඬුවමට ලක් වූ දුලභ අවස්ථාවන්ගෙන් එකක් ලෙස මෙම දඬුවම් නියම කිරීම සැලකිය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්‍රමය සඳහා වැදගත්කම

රාජ්‍යයේ ආරක්ෂක ව්‍යුහය තුළ කලින් දරා සිටි තනතුරු කුමක් වුවත් නොතකා, බලය දරන තනතුරුවල සිටි පුද්ගලයන් ගණන් දීමට අධිකරණයේ කැමැත්ත අවධාරණය කරන මෙම තීන්දුව, නීති නිරීක්ෂකයින්, මානව හිමිකම් කණ්ඩායම් සහ පොදු ජනතාව විසින් සමීපව නරඹනු ලැබේ.

ආරක්ෂක ආයතනය තුළ අතීතයේ කුමන භූමිකාවක් ඉටු කළද නොතකා, ශ්‍රී ලංකාවේ කිසිඳු පුද්ගලයෙකු නීතියට ඉහළින් නොවන බව මෙම තීන්දුව සංඥා කරයි.

පුළුල් ඇඟවුම්

විශේෂයෙන් දශක ගණනාවක් පැවති සිවිල් ගැටුමේ අනතුරුව හමුදා හා ආරක්ෂක හමුදා සාමාජිකයන් විසින් සිදු කරන ලද ක්‍රියාවන් සම්බන්ධ වගවීම පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව, ජාත්‍යන්තර ආයතනවල දිගුකාලීන විමර්ශනයට ලක්ව තිබේ. ශ්‍රී ලංකා නීති ක්‍රමයේ ස්වාධීනත්වය හා අපක්ෂපාතිත්වය ප්‍රදර්ශනය කිරීමේ වැදගත් පියවරක් ලෙස මෙවැනි නඩු සැලකේ.

වරදකරුවන් ලෙස ප්‍රකාශ කරන ලද පුද්ගලයන්ට ඉහළ අධිකරණ හරහා දඬුවමට එරෙහිව අභියාචනා කිරීමේ අයිතිය ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, නීති විශ්ලේෂකයන් පවසන පරිදි ඒ ක්‍රියාවලිය නිිරාකරණය කිරීමට සැලකිය යුතු කාලයක් ගත විය හැකිය. සිදුවීම් දිගහැරෙද්දී, මෙම නඩුව ශ්‍රී ලංකාවේ රාජ්‍ය හා නීතිමය සාකච්ඡාවේ කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස පවතිනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු පොලිස් ප්‍රධානියාට මරණ දණ්ඩනය Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු පොලිස් ප්‍රධානියාට මරණ දණ්ඩනය

හිටපු ඉහළම පොලිස් නිලධාරියාට එරෙහිව ඓතිහාසික තීන්දුවක් ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු පොලිස්පතිවරයාට මරණ දණ්ඩනය නියම කර ඇති අතර, මෙය රටේ අධිකරණ ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී මොහොතක්…

31 Jul 2026 Discuss
ඉමේෂා දුලානිගේ ප්‍රථම ශතකය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට තරග මාලාවේ පළමු ජය අත්කර දේ Sinhala

ඉමේෂා දුලානිගේ ප්‍රථම ශතකය ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායමට තරග මාලාවේ පළමු ජය අත්කර දේ

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම තම තරග මාලා ව්‍යාපාරයට දීප්තිමත් ආරම්භයක් සලකුණු කළ අතර, ඉමේෂා දුලානි තම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ජීවිතයේ ප්‍රථම ශතකය සමඟ ඓතිහාසික…

31 Jul 2026 Discuss
පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් හිටපු ආරක්ෂක නිලධාරියෙකුට මරණ දඬුවම නියම කරයි Sinhala

පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් හිටපු ආරක්ෂක නිලධාරියෙකුට මරණ දඬුවම නියම කරයි

2019 වර්ෂයේ සිදු වූ විනාශකාරී පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකික අධිකරණයක් හිටපු ආරක්ෂක නිලධාරියෙකුට මරණ දඬුවම නියම කර ඇති අතර, රටේ මාරක…

31 Jul 2026 Discuss