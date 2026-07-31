ශ්රී ලංකා අධිකරණය හිටපු ආරක්ෂක නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුට මරණ දඬුවම නියම කරයි
උසස් නඩුවක ඓතිහාසික තීන්දුව
ශ්රී ලංකා අධිකරණයක් විසින් හිටපු ආරක්ෂක නිලධාරීන් දෙදෙනෙකුට මරණ දඬුවම නියම කර ඇති අතර, මෙය රටේ අධිකරණ ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී මොහොතක් සනිටුහන් කරමින්, ආරක්ෂක ආයතනය තුළ වගවීම පිළිබඳ තීව්ර පණිවිඩයක් යවා තිබේ.
දඬුවම් නියම කිරීමේ විස්තර
බරපතල අපරාධ වරදකට වැරදිකරුවන් ලෙස ප්රකාශ කිරීමෙන් අනතුරුව අධිකරණය හිටපු නිලධාරීන් දෙදෙනාට එරෙහිව තීන්දුව ප්රකාශ කළේය. ශ්රී ලංකාවේ ආරක්ෂක ආයතනයේ හිටපු සාමාජිකයන් රටේ නීති ක්රමය යටතේ උපරිම දඬුවමට ලක් වූ දුලභ අවස්ථාවන්ගෙන් එකක් ලෙස මෙම දඬුවම් නියම කිරීම සැලකිය හැකිය.
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්රමය සඳහා වැදගත්කම
රාජ්යයේ ආරක්ෂක ව්යුහය තුළ කලින් දරා සිටි තනතුරු කුමක් වුවත් නොතකා, බලය දරන තනතුරුවල සිටි පුද්ගලයන් ගණන් දීමට අධිකරණයේ කැමැත්ත අවධාරණය කරන මෙම තීන්දුව, නීති නිරීක්ෂකයින්, මානව හිමිකම් කණ්ඩායම් සහ පොදු ජනතාව විසින් සමීපව නරඹනු ලැබේ.
ආරක්ෂක ආයතනය තුළ අතීතයේ කුමන භූමිකාවක් ඉටු කළද නොතකා, ශ්රී ලංකාවේ කිසිඳු පුද්ගලයෙකු නීතියට ඉහළින් නොවන බව මෙම තීන්දුව සංඥා කරයි.
පුළුල් ඇඟවුම්
විශේෂයෙන් දශක ගණනාවක් පැවති සිවිල් ගැටුමේ අනතුරුව හමුදා හා ආරක්ෂක හමුදා සාමාජිකයන් විසින් සිදු කරන ලද ක්රියාවන් සම්බන්ධ වගවීම පිළිබඳව ශ්රී ලංකාව, ජාත්යන්තර ආයතනවල දිගුකාලීන විමර්ශනයට ලක්ව තිබේ. ශ්රී ලංකා නීති ක්රමයේ ස්වාධීනත්වය හා අපක්ෂපාතිත්වය ප්රදර්ශනය කිරීමේ වැදගත් පියවරක් ලෙස මෙවැනි නඩු සැලකේ.
වරදකරුවන් ලෙස ප්රකාශ කරන ලද පුද්ගලයන්ට ඉහළ අධිකරණ හරහා දඬුවමට එරෙහිව අභියාචනා කිරීමේ අයිතිය ලැබෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, නීති විශ්ලේෂකයන් පවසන පරිදි ඒ ක්රියාවලිය නිිරාකරණය කිරීමට සැලකිය යුතු කාලයක් ගත විය හැකිය. සිදුවීම් දිගහැරෙද්දී, මෙම නඩුව ශ්රී ලංකාවේ රාජ්ය හා නීතිමය සාකච්ඡාවේ කේන්ද්රස්ථානයක් ලෙස පවතිනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.