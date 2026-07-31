ශ්රී ලංකාවේ හිටපු පොලිස් ප්රධානියාට මරණ දණ්ඩනය
හිටපු ඉහළම පොලිස් නිලධාරියාට එරෙහිව ඓතිහාසික තීන්දුවක්
ශ්රී ලංකාවේ හිටපු පොලිස්පතිවරයාට මරණ දණ්ඩනය නියම කර ඇති අතර, මෙය රටේ අධිකරණ ඉතිහාසයේ සුවිශේෂී මොහොතක් ලෙස සැලකෙන අතර, කිසිදු පුද්ගලයෙකු, ඔවුන්ගේ හිටපු තනතුර හෝ බලය කෙසේ වෙතත්, නීතියේ ගැටළුවෙන් ගැලවිය නොහැකි බවට ප්රබල සංඥාවක් ලබා දේ.
රාජ්ය පද්ධතිය කම්පනයට පත් කළ තීන්දුවක්
හිටපු පොලිස්පතිවරයාට නියම කරන ලද මරණ දණ්ඩනය දිවයිනේ නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන සහ දේශපාලන කවයන් පුරා දැඩි කම්පනයක් ඇති කර තිබේ. ශ්රී ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ ජ්යෙෂ්ඨ ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු සම්බන්ධ වූ ඉතාමත් ජනාකර්ෂණීය අපරාධ තීන්දුවක් ලෙස මෙම දෝෂාභියෝගය සටහන් වේ.
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ක්රමයට ඇති වැදගත්කම
නීති විශ්ලේෂකයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් මෙම තීන්දුව ශ්රී ලංකා අධිකරණය කෙරෙහි ජනතා විශ්වාසය තහවුරු කිරීමේ විභව හැරවුම් ලක්ෂ්යයක් ලෙස නිර්දේශ කර ඇත. වසර ගණනාවක් තිස්සේ, රාජ්ය යන්ත්රය තුළ ඉහළ ස්ථානවල සිටි බලවත් පුද්ගලයන් සම්පූර්ණ දඬුවම් රහිතභාවයෙන් කටයුතු කර ඇති බව විවේචකයන් තර්ක කර ඇති හෙයින්, මෙවැනි ස්වභාවයක දෝෂාභියෝගයක් විශේෂයෙන් සැලකිල්ලට ගත යුතු වේ.
හිටපු පොලිස්පතිවරයෙකුට මරණ දණ්ඩනය නියම කිරීම, වගවීම රාජ්ය සේවයේ සෑම මට්ටමකම ක්රියාත්මක විය යුතු බව අවධාරණය කරයි.
පුළුල් ඇඟවුම්
ශ්රී ලංකාවේ නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන තුළ බලය අයුතු ලෙස භාවිතා කිරීම, දූෂණය සහ අපරාධ හැසිරීම් සම්බන්ධ චෝදනා කෙරෙහි මෙම නඩුව නැවත අළුත් විමර්ශනයක් ඇති කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. අයිතිවාසිකම් සංවිධාන දිගු කලක් තිස්සේ පොලිස් සේවාව තුළ වැඩි විනිවිදභාවයක් සහ වගවීමක් ඉල්ලා සිටි අතර, මෙම තීන්දුව එම ඉල්ලීම් නැවත සක්රිය කළ හැකිය.
නිශ්චිත චෝදනා, අධිකරණ කටයුතු සහ දෝෂාභියෝගයට හේතු වූ සිදුවීම්වල කාලරේඛාව සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර, දේශීය හා ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයන්ගේ අවධානය ලැබෙමින් නඩුව ඉදිරියට ගෙන යනු ලැබූ විට ප්රකාශයට පත්වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ රාමුව යටතේ මාස ගණනක් හෝ සමහර විට අවුරුදු ගණනක් දක්වා නීතිමය කටයුතු දීර්ඝ කළ හැකි අභියාචනා ක්රියාවලියකට දණ්ඩනය භාජනය වේ දැයි යන්න තවමත් අනාවරණය නොවේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.