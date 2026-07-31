පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාර සම්බන්ධයෙන් හිටපු ආරක්ෂක නිලධාරියෙකුට මරණ දඬුවම නියම කරයි
2019 වර්ෂයේ සිදු වූ විනාශකාරී පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාර සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලාංකික අධිකරණයක් හිටපු ආරක්ෂක නිලධාරියෙකුට මරණ දඬුවම නියම කර ඇති අතර, රටේ මාරක ත්රස්ත ප්රහාරයන්ගෙන් එකක් සම්බන්ධයෙන් දිගු කලක් තිස්සේ පවත්වාගෙන ආ නීතිමය කටයුතුවල සැලකිය යුතු이정표යක් ලෙස මෙය සලකනු ලැබේ.
ඓතිහාසික තීරණයක්
2019 අප්රේල් 21 වැනි දින සිදු වූ ප්රහාර සඳහා යුක්තිය ඉටු කිරීමේ ශ්රී ලංකාවේ උත්සාහය තුළ මෙම දඬුවම් නියම කිරීම වඩාත් ම ප්රතිඵලදායී අධිකරණ තීරණ අතරට එක් වේ. දිවයිනේ පල්ලි සහ ප්රධාන හෝටල් ඉලක්ක කරගත් එම ප්රහාරවලින් 260 කට අධික පිරිසක් ජීවිතක්ෂයට පත් වූ අතර තවත් සිය ගණනක් තුවාල ලැබූහ. සම්බන්ධීකරණය කරන ලද ආත්මඝාතී බෝම්බ ප්රහාර රාශිය රට කම්පනයට පත් කළ අතර, ජාත්යන්තර ප්රජාවේ පුළුල් හෙළා දැකීමට ද ලක් විය.
ෙදාෂ සිද්ධ වූ හිටපු ආරක්ෂක නිලධාරියා, ප්රහාර සම්බන්ධයෙන්訴追ට ලක් වූ පිරිස් ගණනාවක් අතරින් කෙනෙකි. ආරක්ෂක හා බුද්ධි අංශ අසාර්ථකත්වයන් මෙම ඛේදවාචකයට දායක වූ ආකාරය පිළිබඳව අධිකරණ විමර්ශනය ගෙන ගියේය. බෝම්බ ප්රහාර සිදු වීමට පෙර, ප්රහාරයක් සිදු විය හැකි බව දැනුම් දෙන පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරීන් අතර ප්රචාරය ව තිබූ බව වාර්තා වූ අතර, ආරක්ෂක ස්ථාපනයේ ඉහළ මට්ටමේ වගකීම පිළිබඳ බරපතළ ප්රශ්න එමගින් මතු විය.
වසර ගණනාවක් තිස්සේ ගෙනා නඩු කටයුතු
පාස්කු ඉරිදා ප්රහාරවලින් පසු ව ගෙන ගිය නීතිමය කටයුතු දීර්ඝ හා සංකීර්ණ ස්වභාවයක් ගත් අතර, සැකකරුවන් රාශිය, විස්තීර්ණ සාක්ෂි එකතු කිරීම සහ ප්රකාශිත මහජන සූක්ෂ්ම අධ්යක්ෂණය ඒ සඳහා ඇතුළත් විය. ජීවිතක්ෂයට ගිය අයගේ ඥාතීහු දිගු කලක් තිස්සේ යුක්තිය හා විනිවිදභාවය ඉල්ලා සිටිමින්, තත්ත්වය හෝ තනතුර කුමක් වුවත් නොතකා, සංහාරය සිදු කිරීමේ හෝ වැළැක්වීමට නොහැකි වීමේ වගකීම දරන සියලු දෙනා සම්පූර්ණ වගකීමට ගත යුතු බව ඉල්ලා සිටියහ.
ප්රහාර සිදු කළේ ඉස්ලාමීය රාජ්යයට සම්බන්ධකම් ඇති බව වාර්තා වූ දේශීය ඉස්ලාමීය අන්තවාදී කණ්ඩායමකි. නෙගොඹෝ, මඩකලපුව සහ කොළඹ යන ස්ථානවල පල්ලි තුනක් මෙන් ම, රාජධානියේ පහ කොටු හෝටල් තුනක් ද, පාස්කු ඉරිදා උදෑසන දේව මෙහෙය සහ උදෑසන ආහාර වේලේ දී ශ්රී ලාංකික ද්රෂ්ටාන්ත දායකයන් සහ විදේශ සංචාරකයන් ඉලක්ක කරමින් බෝම්බ ප්රහාරවලට ලක් විය.
වගකීම් ඉල්ලීම්
සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ වින්දිතයන්ගේ පෙනී සිටින්නෝ, ප්රහාර සිදු කළ ප්රධාන අපරාධකරුවන් ඉක්මවා, ඔවුන්ගේ යුතුකම් ක්රියාත්මක නො කළ හෝ තීරණාත්මක බුද්ධි තොරතුරු යටපත් කළ ආරක්ෂක ව්යුහය තුළ සිටි අය ද ඇතුළත් ව, වගකීම් ස්ථාපිත කළ යුතු බව නිරන්තරව තර්ක කර ඇත. හිටපු ආරක්ෂක නිලධාරියාට නියම කළ මරණ දඬුවම, ප්රහාර සිදු වීමට ඉඩ සැළසූ පුළුල් ආයතනික අසාර්ථකත්වයන් පිළිබඳ විවාදය නැවත ජ්වලිතයට ලක් කිරීමට ඉඩ ඇත.
ශ්රී ලංකාව නීතිය මගින් මරණ දඬුවම රඳවාගෙන සිටිය ද, දශක කිහිපයක් තිස්සේ මරණ දඬුවම ක්රියාත්මක කර නො මැත. අනුගාමී විය හැකි ඕනෑ ම අභියාචනා ක්රියාවලියක් හරහා මෙම දඬුවම අවසානයේ දී තහවුරු වේ දැයි යන්න තවමත් අනිශ්චිතය.
ශ්රී ලංකාව 2019 පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්රහාරවල සම්පූර්ණ මානව හා ආයතනික ගාස්තු ගෙවීමේ ස්වකීය ප්රයත්නය ඉදිරියට ගෙනයාමත් සමග, ජීවිතක්ෂයට ගිය අයගේ ඥාතීන්, නීතිමය නිරීක්ෂකයන් සහ ජාත්යන්තර ප්රජාව විසින් මෙම තීන්දුව සූක්ෂ්ම ව නිරීක්ෂණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.