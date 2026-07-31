Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පාතිරාගේ කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩා තරඟාවලියේ දිවිටිය විසි කිරීමේ රන් පදක්කම දිනා ගනී — ඉන්දියාවේ නීරාජ් රිදී පදක්කමෙන් සෑහීමකට

31 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පාතිරාගේ කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩා තරඟාවලියේ දිවිටිය විසි කිරීමේ රන් පදක්කම දිනා ගනී — ඉන්දියාවේ නීරාජ් රිදී පදක්කමෙන් සෑහීමකට

ලාක්ෂ්‍ය පාතිරාගේ පිරිමි දිවිටිය විසි කිරීමේ තරඟයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨ ජයග්‍රහණයක් ලබාගනිමින්, ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ ඔලිම්පික් ශූරයෙකු වන නීරාජ් චොප්රාද ඇතුළු දක්ෂ ක්‍රීඩකයන් රැසක් පසු කොට රන් පදක්කම දිනා ගැනීමත් සමග, කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩා තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව රන්වන් මොහොතක් සැමරීය.

ශ්‍රී ලංකාවට ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයක්

කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩා වේදිකාවේ ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාව සඳහා සැලකිය යුතු ජයග්‍රහණයක් ලෙස දිවිටිය විසි කිරීමේ තරඟාවලිය රන් පදක්කමක් ලබා ගනිමින් පාතිරාගේ කැපී පෙනෙන දස්කමක් ප්‍රදර්ශනය කළේය. මෙම ජයග්‍රහණය, ක්‍රීඩා තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්ෂේත්‍ර හා පථ ඉතිහාසයේ වඩාත්ම අමතක නොවන මොහොතක් ලෙස සිහිපත් වනු ඇත.

නීරාජ් සහ යශ්වීර් රඟේදිය සම්පූර්ණ කෙරෙයි

ලෝකයේ ප්‍රමුඛ දිවිටිය විසිකරුවෙකු ලෙස පෙරළා සලකනු ලබන සහ වර්තමාන ඔලිම්පික් රන් පදක්කම් ලාභියෙකු ලෙස ප්‍රකට, ඉන්දියාවේ නීරාජ් චොප්රා මෙවර රිදී පදක්කමෙන් සෑහීමකට පත්වීමට සිදු විය. ඉන්දියාවේ තවත් ක්‍රීඩකයෙකු වන යශ්වීර් සිං, ලෝල පදක්කම දිනා ගනිමින් රඟේදිය සම්පූර්ණ කළ අතර, ඉන්දියාවට තරඟාවලියෙන් පදක්කම් දෙකක් හිමි විය.

ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩාව සඳහා ආඩම්බරජනක මොහොතක්

ක්‍රීඩාවේ ඉහළම මට්ටමේ තරඟ කිරීමට ඇති හැකියාව ඔප්පු කළ පාතිරාගේ ශ්‍රී ලංකාවට ඇදහිය නොහැකි ජයග්‍රහණයක් ලබා දෙන ලදී. දිවිටිය විසිකිරීමේ ගෝලීය සංකේතයෙකු වන නීරාජ් චොප්රාට ඉදිරියෙන් සිටීම, මෙම රන් පදක්කම් දස්කමේ ගුණාත්මකභාවය ඉස්මතු කරන අතර ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයන්ගේ නව පරම්පරාවකට ආශ්වාදයක් ලබා දෙනු ඇත.

කොමන්වෙල්ත් ක්‍රීඩා තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකාවට ඉතිහාස ගත ජයග්‍රහණයක් ලෙස සැලකෙන මෙම ජයග්‍රහණය, රට තුළ අතිවිශාල උද්සාහයක් ජනනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, රසිකයන් සහ ක්‍රීඩා නිලධාරීන් එක සේ සංකේලනයේ ගිලී සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

දුලානිගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාවට පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ පළමු ජයග්‍රහණය ගෙන දෙයි Sinhala

දුලානිගේ දිදුලන සියවස ශ්‍රී ලංකාවට පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ පළමු ජයග්‍රහණය ගෙන දෙයි

ඉමේෂා දුලානි අපරාජිත සියවසක් ලබා ගනිමින් ශ්‍රී ලාංකික කිකට් ඉතිහාසයට තම නම සටහන් කරගත්තාය. ඇය තනිවම කණ්ඩායම රැගෙන යමින් පාකිස්තානයට එරෙහි T20I තරග මාලාවේ…

01 Aug 2026 Discuss
නේගම්බෝ මාරාන්තික අනතුරට පෙර වින්දිතයන් රේස් කරමින් සිටි බව කන්ටේනර් ට්‍රක් රථ හිමිකරු කියයි Sinhala

නේගම්බෝ මාරාන්තික අනතුරට පෙර වින්දිතයන් රේස් කරමින් සිටි බව කන්ටේනර් ට්‍රක් රථ හිමිකරු කියයි

නේගම්බෝවේ සිදු වූ මාරාන්තික යතුරුපැදි අනතුරට සම්බන්ධ කන්ටේනර් ට්‍රක් රථයේ හිමිකරු ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ, ජීවිතක්ෂයට පත් වූ තරුණයන් දෙදෙනා ගැටුම සිදු වූ අවස්ථාවේ…

01 Aug 2026 Discuss
ආනයන වියදම් අපනයන ඉපැයීම් ඉක්මවා යාමත් සමඟ ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ හිඟය පුළුල් වෙයි Sinhala

ආනයන වියදම් අපනයන ඉපැයීම් ඉක්මවා යාමත් සමඟ ජූනි මාසයේ ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ හිඟය පුළුල් වෙයි

ආනයන හා අපනයන අතර පරතරය තවදුරටත් පුළුල් වේ නවතම වෙළඳ දත්ත අනාවරණය කර ඇති පරිදි, රටට ආනයනය කරන භාණ්ඩවල වටිනාකම අපනයන ඉපැයීම් අඛණ්ඩව ඉක්මවා යාමත් සමඟ ශ්‍රී…

01 Aug 2026 Discuss