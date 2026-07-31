පාතිරාගේ කොමන්වෙල්ත් ක්රීඩා තරඟාවලියේ දිවිටිය විසි කිරීමේ රන් පදක්කම දිනා ගනී — ඉන්දියාවේ නීරාජ් රිදී පදක්කමෙන් සෑහීමකට
ලාක්ෂ්ය පාතිරාගේ පිරිමි දිවිටිය විසි කිරීමේ තරඟයෙන් ශ්රේෂ්ඨ ජයග්රහණයක් ලබාගනිමින්, ඉන්දියාවේ ප්රසිද්ධ ඔලිම්පික් ශූරයෙකු වන නීරාජ් චොප්රාද ඇතුළු දක්ෂ ක්රීඩකයන් රැසක් පසු කොට රන් පදක්කම දිනා ගැනීමත් සමග, කොමන්වෙල්ත් ක්රීඩා තරඟාවලියේ ශ්රී ලංකාව රන්වන් මොහොතක් සැමරීය.
ශ්රී ලංකාවට ඓතිහාසික ජයග්රහණයක්
කොමන්වෙල්ත් ක්රීඩා වේදිකාවේ ශ්රී ලාංකික ක්රීඩාව සඳහා සැලකිය යුතු ජයග්රහණයක් ලෙස දිවිටිය විසි කිරීමේ තරඟාවලිය රන් පදක්කමක් ලබා ගනිමින් පාතිරාගේ කැපී පෙනෙන දස්කමක් ප්රදර්ශනය කළේය. මෙම ජයග්රහණය, ක්රීඩා තරඟාවලියේ ශ්රී ලංකාවේ ක්ෂේත්ර හා පථ ඉතිහාසයේ වඩාත්ම අමතක නොවන මොහොතක් ලෙස සිහිපත් වනු ඇත.
නීරාජ් සහ යශ්වීර් රඟේදිය සම්පූර්ණ කෙරෙයි
ලෝකයේ ප්රමුඛ දිවිටිය විසිකරුවෙකු ලෙස පෙරළා සලකනු ලබන සහ වර්තමාන ඔලිම්පික් රන් පදක්කම් ලාභියෙකු ලෙස ප්රකට, ඉන්දියාවේ නීරාජ් චොප්රා මෙවර රිදී පදක්කමෙන් සෑහීමකට පත්වීමට සිදු විය. ඉන්දියාවේ තවත් ක්රීඩකයෙකු වන යශ්වීර් සිං, ලෝල පදක්කම දිනා ගනිමින් රඟේදිය සම්පූර්ණ කළ අතර, ඉන්දියාවට තරඟාවලියෙන් පදක්කම් දෙකක් හිමි විය.
ශ්රී ලාංකික ක්රීඩාව සඳහා ආඩම්බරජනක මොහොතක්
ක්රීඩාවේ ඉහළම මට්ටමේ තරඟ කිරීමට ඇති හැකියාව ඔප්පු කළ පාතිරාගේ ශ්රී ලංකාවට ඇදහිය නොහැකි ජයග්රහණයක් ලබා දෙන ලදී. දිවිටිය විසිකිරීමේ ගෝලීය සංකේතයෙකු වන නීරාජ් චොප්රාට ඉදිරියෙන් සිටීම, මෙම රන් පදක්කම් දස්කමේ ගුණාත්මකභාවය ඉස්මතු කරන අතර ශ්රී ලාංකික ක්රීඩකයන්ගේ නව පරම්පරාවකට ආශ්වාදයක් ලබා දෙනු ඇත.
කොමන්වෙල්ත් ක්රීඩා තරඟාවලියේ ශ්රී ලංකාවට ඉතිහාස ගත ජයග්රහණයක් ලෙස සැලකෙන මෙම ජයග්රහණය, රට තුළ අතිවිශාල උද්සාහයක් ජනනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, රසිකයන් සහ ක්රීඩා නිලධාරීන් එක සේ සංකේලනයේ ගිලී සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.