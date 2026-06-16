නව ඩෙංගු වර්ගයක් මුළු ශ්රී ලංකාවටම ආසාදන අවදානම තීව්ර කරයි
නැගී එන ඩෙංගු ප්රභේදය නව මහජන සෞඛ්ය අභියෝගයක් එල්ල කරයි
ආසාදන අනුපාතය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවිය හැකි බව විශේෂඥයින් අනතුරු අඟවන නව ඩෙංගු වර්ගයක් මතු වීමත් සමග ශ්රී ලංකාව තීව්ර වූ මහජන සෞඛ්ය තර්ජනයකට මුහුණ දෙමින් සිටී. නව ප්රභේදය වෛද්ය විශේෂඥයන් අතර ගැඹුරු සැලකිල්ලට ලක්ව ඇති බැවින්, ජනතාව ක්ෂණික වැළැක්වීමේ පියවර ගන්නා ලෙස සෞඛ්ය බලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.
මෙම වර්ගය සැලකිල්ලට ලක් විය යුත්තේ ඇයි
ඩෙංගු උණ ශ්රී ලංකාවට, විශේෂයෙන් මදුරුවන් බෝ වීමේ තත්ත්වයන් උච්චස්ථානයට පත්වන තෙත් කාලගුණ සමයන්හිදී, දිගු කලක් තිස්සේ නැවත නැවතත් ඇතිවන කාලීන බරක් ව පැවත ඇත. එහෙත්, නව වර්ගයක් මතු වීම අමතර අවදානම් තලයක් හඳුන්වා දෙයි; මෙයට හේතුව, ඊට පෙර ව්යාප්ත වූ වර්ග වලට අර්ධ ප්රතිශක්තියක් ගොඩ නගා ගත් ජනතාවට නැවතත් ගොදුරු වීමේ අවදානමක් ඇති වීමයි.
ඔවුන් ඊට පෙර ඩෙංගු රෝගයට ගොදුරු වූ වුවද, වෛරසයේ නව හෝ වෙනත් වර්ගයකට එරෙහිව සම්පූර්ණ ආරක්ෂාවක් නොලැබෙන්නට ඉඩ ඇති බව වෛද්ය විශේෂඥයන් සඳහන් කරන අතර, සමහර අවස්ථාවල ද්විතීයික ආසාදනයක් ඩෙංගු රක්තපාත උණ වැනි වඩාත් බරපතල සංකූලතා ඇති කළ හැකිය.
වැළැක්වීමේ පියවර තවමත් ඉතා වැදගත් වෙයි
ඩෙංගු වලට එරෙහිව වැළැක්වීම ඉතාමත් ඵලදායී ආරක්ෂණ මාර්ගය ලෙස පවතින බව සෞඛ්ය බලධාරීන් ජනතාවට නැවත මතක් කරමින් සිටී. නිර්දේශිත ප්රධාන පියවර අතරට ඇතුළත් වන්නේ:
- ඒඩිස් මදුරුවන් බෝ වන නිවාස, පාසල් සහ කාර්යස්ථාන අවට ඇති එකතු වූ ජල මූලාශ්ර ඉවත් කිරීම
- මදුරු විකර්ෂක භාවිතා කිරීම සහ විශේෂයෙන් අරුණෝදය හා සන්ධ්යා කාලයන්හිදී දිගු අත් ඇති ඇඳුම් පැළඳීම
- රබර් රෝද, මල් පාත්ති සහ පොලිතීන් වැනි ජලය රැඳෙන භාජන නිසි ලෙස බැහැර කිරීම සහතික කිරීම
- තේද්ය, දරුණු හිසරදය හෝ සන්ධි වේදනාව වැනි රෝග ලක්ෂණ ඇති වුවහොත් ක්ෂණිකව වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගැනීම
බලධාරීන් අවධානයෙන් සිටිති
සෞඛ්ය අමාත්යාංශය සහ අදාළ කලාපීය සෞඛ්ය සේවාවන් නව වර්ගයේ ව්යාප්තිය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින අතර, වැඩිදුර දත්ත ලැබෙත්ම යාවත්කාලීන මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. තවදුරටත් සම්ප්රේෂණය සීමා කිරීම සඳහා අධික අවදානම් සහිත දිස්ත්රික්කවල ප්රජා මට්ටමේ දෛශික පාලන වැඩසටහන් ශක්තිමත් කරනු ලබමින් පවතී.
ශ්රී ලාංකිකයන් අවධානයෙන් සිටින ලෙසත්, දේශීය සෞඛ්ය නිලධාරීන් සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන ලෙසත්, බලධාරීන්ට ඉක්මනින් හා ඵලදායී ලෙස ප්රතිචාර දැක්වීමට හැකිවන පරිදි ප්රජාවන් තුළ හටගන්නා අසාමාන්ය උණ රෝග පොකුරු වාර්තා කරන ලෙසත් ඔවුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.