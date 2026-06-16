Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඇමරිකානු ඩොලරය මත යැපීම අඩු කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව සෘජු මුදල් වෙළඳාම පුළුල් කිරීමට පියවර ගනී

16 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඇමරිකානු ඩොලරය මත යැපීම අඩු කිරීමට ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව සෘජු මුදල් වෙළඳාම පුළුල් කිරීමට පියවර ගනී

ඇමරිකානු ඩොලරය මැදිහත්කරුවෙකු ලෙස භාවිත කිරීමේ දිගුකාලීන පරායත්තතාවයෙන් ඉවත් වෙමින්, ගනුදෙනු සෘජුවම තමන්ගේ ජාතික මුදල් වලින් සිදු කිරීමට ඉඩ සලසන ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳ පියවීමේ යාන්ත්‍රණයක් පුළුල් කිරීම සඳහා ඉන්දියාව සහ ශ්‍රී ලංකාව තම උත්සාහයන් තීව්‍ර කරමින් සිටී.

මෙම මුලපිරීම ඇතුළත් වන්නේ කුමක්ද?

ඉන්දීය සහ ශ්‍රී ලාංකික ව්‍යාපාරිකයන්ට මුලින් අරමුදල් ඇමරිකානු ඩොලර් බවට පරිවර්තනය නොකර, පිළිවෙළින් ඉන්දීය රුපියල් සහ ශ්‍රී ලංකා රුපියල් භාවිතයෙන් ආනයන හා අපනයන ගෙවීම් සිදු කළ හැකි රුපියල් සිට රුපියල් දක්වා වෙළඳ පියවීමේ රාමුවක් පුළුල් කිරීමට යාබද රටවල් දෙක ඉදිරිපත් වෙමින් සිටී.

මෙම එකඟතාව සකස් කර ඇත්තේ දේශසීමා හරහා ව්‍යාපාරය සරල කිරීමට, මුදල් පරිවර්තනය හා සම්බන්ධ ගනුදෙනු පිරිවැය අඩු කිරීමට, සහ ඇමරිකානු ඩොලර් විනිමය අනුපාතිකයේ උච්චාවචනයන්ට රටවල් දෙකේම ආර්ථිකය නිරාවරණය වීම අඩු කිරීමට ය.

ශ්‍රී ලංකාවට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි?

ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සඳහා දැඩි හිඟකම් ඇති කළ විනාශකාරී විදේශ විනිමය අර්බුදයකට 2022 දී මුහුණ දුන් ශ්‍රී ලංකාවට, ඩොලරය මත යැපීම අඩු කිරීම විශේෂ වැදගත්කමක් දරයි. දිවයින් ජාතිය එතැන් සිට තම ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීමට සහ විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනැගීමට කටයුතු කරමින් සිටින අතර, සාමාන්‍ය වෙළඳ ගනුදෙනු වලදී දෘඪ මුදල් බැහැර ප්‍රවාහය අඩු කරන ඕනෑම යාන්ත්‍රණයක් සැලකිය යුතු සහනයක් ලබා දෙයි.

ඉන්දියාව සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳාම එරට වඩාත් සැලකිය යුතු ආර්ථික සම්බන්ධතාවයන් අතරට ගැනේ. ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම ආනයන හවුල්කරුවන් අතරට ඉන්දියාව නිරන්තරයෙන් ඇතුළත් වෙමින්, ප්‍රායෝගික දෘෂ්ටිකෝණයෙන් රටවල් දෙක අතර සෘජු මුදල් පියවීමේ නාලිකාවක් සෑහෙන බලපෑමක් ඇති කළ හැකි ය.

පුළුල් කලාපීය ප්‍රවණතාවක්

කොළඹ සහ නව දිල්ලිය අතර ඇති මෙම ඉල්ලීම, ඩොලරය ඉවත් කිරීම පිළිබඳ පුළුල් කලාපීය හා ගෝලීය සංවාදයේ කොටසක් ලෙස සැලකේ. ඉන්දියාව ආර්ථික හා උපාය මාර්ගික ප්‍රමුඛතාවක් ලෙස සළකමින්, ගෝලීය වෙළඳාමේ ඉන්දීය රුපියලේ භාවිතය හවුල් රාජ්‍ය ගණනාවක් සමඟ ක්‍රියාශීලීව ප්‍රවර්ධනය කරමින් සිටී.

ප්‍රාදේශීය මුදල් වලින් වෙළඳාම පියවීම, සෑම ගනුදෙනුවකටම ඇමරිකානු ඩොලර් රඳවා ගැනීමේ සහ පරිවර්තනය කිරීමේ අවශ්‍යතාව දෙපාර්ශ්වයෙන්ම ඉවත් කරයි. තද විදේශ විනිමය සංචිත කළමනාකරණය කරන කුඩා ආර්ථිකයන්ට මෙය විශේෂ භාරයක් විය හැකි ය.

ඉදිරි පියවර

රාමුව රාජ්‍ය මට්ටමින් ඉදිරියට ගෙන යනු ලැබුවද, සාර්ථක ක්‍රියාත්මක කිරීම රඳා පවතිනුයේ ඉන්දියාවේ රිසර්ව් බැංකුව සහ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව යන රටවල් දෙකේම මධ්‍යම බැංකු අතර සහයෝගීතාවය මෙන්ම ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාමේ නියුතු වාණිජ බැංකු සහ ව්‍යාපාරිකයන්ගේ සහභාගීත්වය මත ය.

දෙපාර්ශ්වයේ නිලධාරීන්, ඉන්දියාව-ශ්‍රී ලංකා වෙළඳාම වේගවත්, ලාභදායී සහ වඩාත් මූල්‍යමය ශක්තිසම්පන්න කිරීමේ හවුල් ඉලක්කය සමඟ, පුළුල් කළ පියවීම් ක්‍රමය සම්පූර්ණයෙන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය තාක්ෂණික හා නියාමන ව්‍යවස්ථා පිළිබඳ සාකච්ඡා දිගටම කරගෙන යාමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නව ඩෙංගු වර්ගයක් මුළු ශ්‍රී ලංකාවටම ආසාදන අවදානම තීව්‍ර කරයි Sinhala

නව ඩෙංගු වර්ගයක් මුළු ශ්‍රී ලංකාවටම ආසාදන අවදානම තීව්‍ර කරයි

නැගී එන ඩෙංගු ප්‍රභේදය නව මහජන සෞඛ්‍ය අභියෝගයක් එල්ල කරයි ආසාදන අනුපාතය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවිය හැකි බව විශේෂඥයින් අනතුරු අඟවන නව ඩෙංගු වර්ගයක් මතු වීමත්…

16 Jun 2026 Discuss
ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව බැලසද ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ අනාගත තීරණය කිරා මැන බලයි Sinhala

ඉන්ධන මිල ඉහළ යාමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව බැලසද ප්‍රතිලාභ පිළිබඳ අනාගත තීරණය කිරා මැන බලයි

මැද පෙරදිගදී පවතින ගැටුම් හේතුවෙන් ජාත්‍යන්තර තෙල් මිල තියුණු ලෙස ඉහළ යාම නිසා ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ආර්ථික පීඩනයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, ඉන්ධන සහනාධාර ක්‍රමය…

16 Jun 2026 Discuss
වයිභව් සූර්යවංශී සම්බන්ධ කෙලෙසීමකින් පසු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව පියවර ගනී Sinhala

වයිභව් සූර්යවංශී සම්බන්ධ කෙලෙසීමකින් පසු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව පියවර ගනී

ඉන්දීය යෞවන පිතිකරණ ශූරයා වන වයිභව් සූර්යවංශී සම්බන්ධ වූ බවට කියනු ලබන සිද්ධියකින් අනතුරුව, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ගණනාවක් ක්‍රීඩකයන්ට එරෙහිව විනය පියවර ගෙන…

16 Jun 2026 Discuss