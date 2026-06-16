ගම්පහ දිස්ත්රික්කයේ පදිංචිකරුවන් මේ අඟහරුවාදා පැය 19ක ජල කඩාකප්පල්වීමකට සූදානම් වෙති
ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය (NWSDB) අඟහරුවාදා දිනයට නියමිත දිගුකාලීන ජල සම්පාදන බාධාවක් සනාථ කර ඇති බැවින්, ගම්පහ දිස්ත්රික්කයේ ප්රදේශ කිහිපයක පදිංචිකරුවන්ට පෙරනිමි සූදානමක් ගන්නා ලෙස දැනුම් දෙනු ලැබේ.
දිගුකාලීන බාධාවක් සැලසුම් කර ඇත
ජල සම්පාදනය අත්හිටුවීම පැය 19ක කාලයක් පවතිනු ඇති අතර, එය දිස්ත්රික්කය තුළ ගණනාවක් ප්රදේශ වලට බලපානු ඇත. බාධාව ක්රියාත්මක වීමට පෙර ගෘහස්ථ, ව්යාපාරික හා ආයතනික අවශ්යතා සඳහා ප්රමාණවත් ජල ප්රමාණයක් රැස් කර ගැනීමට හැකිවන පරිදි, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය කල්තියා මෙම නිවේදනය නිකුත් කර ඇත.
ජල සම්පාදනය කපා හරින්නේ ඇයි?
මෙවැනි සැලසුම් සහගත බාධා සිදු කරනු ලබන්නේ සාමාන්යයෙන් ජල සම්පාදන යටිතල පහසුකම් ඔස්සේ අත්යවශ්ය නඩත්තු, අලුත්වැඩියා හෝ උසස් කිරීමේ කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා ය. බස්නාහිර පළාතේ ප්රජාවන් සේවය කරනු ලබන ජල බෙදාහැරීමේ ජාලයේ දිගුකාලීන විශ්වාසනීයත්වය හා ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීම සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය කාලාන්තරිකව මෙම වැඩ විරාම සකස් කරයි.
පදිංචිකරුවන් කළ යුතු දේ
- නියමිත කැපීමේ වේලාවට කල්තියා ප්රමාණවත් පානීය ජලය රැස් කර ගන්න.
- බාධාවට පෙර උඩු ටැංකි සහ අනෙකුත් ගබඩා භාජන පුරවා ගන්න.
- බලපෑමට ලක් වන කාලය තුළ අත්යවශ්ය නොවන ජල භාවිතය සීමා කරන්න.
- කාලසටහනේ වෙනස්කම් සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ නිල නිවේදන නිරීක්ෂණය කරන්න.
බාධාව අතරතුර ජනතාව ඉවසිලිවන්තව සිටින ලෙස ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ජනතාව දිරිගන්වා ඇති අතර, අවශ්ය කටයුතු සම්පූර්ණ වූ වහාම ජල සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් කරන බවට සහතික වී ඇත. නිවේදිත කාල රාමුව ඉක්මවා දිගු ප්රමාදයන් අත්විඳින පදිංචිකරුවන්ට, එහි පාරිභෝගික සේවා නාලිකා හරහා සෘජුවම මණ්ඩලය හා සම්බන්ධ වන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.