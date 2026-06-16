Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචිකරුවන් මේ අඟහරුවාදා පැය 19ක ජල කඩාකප්පල්වීමකට සූදානම් වෙති

16 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පදිංචිකරුවන් මේ අඟහරුවාදා පැය 19ක ජල කඩාකප්පල්වීමකට සූදානම් වෙති

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය (NWSDB) අඟහරුවාදා දිනයට නියමිත දිගුකාලීන ජල සම්පාදන බාධාවක් සනාථ කර ඇති බැවින්, ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක පදිංචිකරුවන්ට පෙරනිමි සූදානමක් ගන්නා ලෙස දැනුම් දෙනු ලැබේ.

දිගුකාලීන බාධාවක් සැලසුම් කර ඇත

ජල සම්පාදනය අත්හිටුවීම පැය 19ක කාලයක් පවතිනු ඇති අතර, එය දිස්ත්‍රික්කය තුළ ගණනාවක් ප්‍රදේශ වලට බලපානු ඇත. බාධාව ක්‍රියාත්මක වීමට පෙර ගෘහස්ථ, ව්‍යාපාරික හා ආයතනික අවශ්‍යතා සඳහා ප්‍රමාණවත් ජල ප්‍රමාණයක් රැස් කර ගැනීමට හැකිවන පරිදි, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය කල්තියා මෙම නිවේදනය නිකුත් කර ඇත.

ජල සම්පාදනය කපා හරින්නේ ඇයි?

මෙවැනි සැලසුම් සහගත බාධා සිදු කරනු ලබන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ජල සම්පාදන යටිතල පහසුකම් ඔස්සේ අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු, අලුත්වැඩියා හෝ උසස් කිරීමේ කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා ය. බස්නාහිර පළාතේ ප්‍රජාවන් සේවය කරනු ලබන ජල බෙදාහැරීමේ ජාලයේ දිගුකාලීන විශ්වාසනීයත්වය හා ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීම සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය කාලාන්තරිකව මෙම වැඩ විරාම සකස් කරයි.

පදිංචිකරුවන් කළ යුතු දේ

  • නියමිත කැපීමේ වේලාවට කල්තියා ප්‍රමාණවත් පානීය ජලය රැස් කර ගන්න.
  • බාධාවට පෙර උඩු ටැංකි සහ අනෙකුත් ගබඩා භාජන පුරවා ගන්න.
  • බලපෑමට ලක් වන කාලය තුළ අත්‍යවශ්‍ය නොවන ජල භාවිතය සීමා කරන්න.
  • කාලසටහනේ වෙනස්කම් සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ නිල නිවේදන නිරීක්ෂණය කරන්න.

බාධාව අතරතුර ජනතාව ඉවසිලිවන්තව සිටින ලෙස ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ජනතාව දිරිගන්වා ඇති අතර, අවශ්‍ය කටයුතු සම්පූර්ණ වූ වහාම ජල සැපයුම යථා තත්ත්වයට පත් කරන බවට සහතික වී ඇත. නිවේදිත කාල රාමුව ඉක්මවා දිගු ප්‍රමාදයන් අත්විඳින පදිංචිකරුවන්ට, එහි පාරිභෝගික සේවා නාලිකා හරහා සෘජුවම මණ්ඩලය හා සම්බන්ධ වන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ගෝලීය සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කිරීමට සෞදියා සහ ෆ්ලයිනාස් සමඟ උපායමාර්ගික සන්ධාන ගොඩනඟයි Sinhala

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් ගෝලීය සම්බන්ධතාව ශක්තිමත් කිරීමට සෞදියා සහ ෆ්ලයිනාස් සමඟ උපායමාර්ගික සන්ධාන ගොඩනඟයි

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් සමාගම සෞදි අරාබියේ ප්‍රධාන ගුවන් සේවා සමාගම් දෙකක් වන සෞදියා සහ ෆ්ලයිනාස් සමඟ වැදගත් උපායමාර්ගික හවුල්කාරිත්ව ගිවිසුම්締結 කර ඇති අතර,…

16 Jun 2026 Discuss
2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — කර්මාන්ත හා සේවා අංශ ප්‍රමුඛ වෙයි Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 5.1%කින් වර්ධනය වෙයි — කර්මාන්ත හා සේවා අංශ ප්‍රමුඛ වෙයි

කර්මාන්ත හා සේවා අංශවල ශක්තිමත් කාර්යසාධනය හේතුවෙන් 2026 වර්ෂයේ පළමු කාර්තුවේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 5.1%ක ශක්තිමත් වර්ධනයක් වාර්තා කර ඇති අතර, මෙය දිවයිනේ…

16 Jun 2026 Discuss
වාසවිලාන් රෝහල් ඉදිකිරීම නවතන ලෙස යාපනය ප්‍රාදේශීය සභාව හමුදාවෙන් ඉල්ලයි Sinhala

වාසවිලාන් රෝහල් ඉදිකිරීම නවතන ලෙස යාපනය ප්‍රාදේශීය සභාව හමුදාවෙන් ඉල්ලයි

වාසවිලාන් හි හමුදා රෝහලක් ඉදිකිරීම වහාම නතර කරන ලෙස වලිකාමම් උතුර ප්‍රාදේශීය සභාව යාපනය ආරක්ෂක හමුදා මූලස්ථානයෙන් නිල වශයෙන් ඉල්ලා සිටිති. උතුරු පළාතේ සිවිල්…

16 Jun 2026 Discuss