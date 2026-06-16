ගණකාධිකාරී භාණ්ඩාගාරයෙන් ඩොලර් මිලියන 2.5ක් සොරකම් කිරීමේ සිද්ධිය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු විමර්ශනයක් ඉල්ලා නිදහස් නීතිඥ ව්යාපාරය පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරයි
පසුගිය වසරේ භාණ්ඩාගාරයෙන් ඩොලර් මිලියන 2.5ක් සොරකම් කළ බවට කියන සිද්ධිය මුලින්ම හෙළිදරව් කළ සිවිල් සමාජ සංවිධානයක් වන නිදහස් නීතිඥ ව්යාපාරය, එම සිද්ධිය පිළිබඳව සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් සිදු කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් (PSC) පිහිටුවන ලෙස ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාටත්, කථානායක ආචාර්ය ජගත් වික්රමරත්න මහතාටත් විධිමත් ලෙස ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර තිබේ.
විසඳුමකින් තොරව රැඳී ඇති නඩුවක්
නිදහස් නීතිඥ ව්යාපාරය මෙම කුවිතාන්සු රහිත භාණ්ඩාගාර සොරකම බහුජනයාගේ අවධානයට යොමු කළ මුල්ම සංවිධානය වන අතර, එතැන් සිට වගවීම ඉල්ලා නොකඩවා ක්රියාකාරී වෙමින් සිටී. රාජ්ය මූල්ය සම්පත් විශාල ප්රමාණයක් අතුරුදහන් වූ සිද්ධිය වටා ඇති තත්ත්වයන් පරීක්ෂා කිරීම සඳහා කැප වූ පාර්ලිමේන්තු ආයතනයක් පත් කරමින් රට තුළ ඉහළම නායකත්වය තීරණාත්මක ක්රියාමාර්ග ගත යුතු බව සංවිධානය දැන් ඉල්ලා සිටී.
ජනාධිපතිවරයාටත්, කථානායකවරයාටත් ඉදිරිපත් කළ ඉල්ලීමේ දී, පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාවක් යනු, මෙම මුදල් අතුරුදහන් වූ ආකාරය පිළිබඳ ස්වාධීන හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් සිදු කිරීමටත්, ඉදිරි ගමන පිළිබඳ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමටත් වඩාත් සුදුසු යාන්ත්රණය බව සංවිධානය අවධාරණය කළේය.
වගවීම හා විනිවිදභාවය සඳහා ඉල්ලීම්
ව්යාපාරයේ මෙම ඉල්ලීම, රාජ්ය මූල්ය කළමනාකරණය හා රාජ්ය මූල්ය සම්බන්ධ නඩු විභාගවල ප්රගතිය ගැන සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර වැඩෙමින් ඇති කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි. භාණ්ඩාගාරයෙන් ඩොලර් මිලියන 2.5ක් සොරකම් කළ බවට කියන සිද්ධිය ශ්රී ලංකාවේ මූල්ය ආයතන තුළ ඇති අධීක්ෂණ යාන්ත්රණ සම්බන්ධව බරපතළ ප්රශ්න මතු කර ඇත.
ව්යවස්ථාදායකය හා විධායකය යන දෙකටම තම ඉල්ලීම යොමු කිරීමෙන්, නිදහස් නීතිඥ ව්යාපාරය ඉඟි කරන්නේ, රජයේ ඉහළම මට්ටම්වල දී මෙම කාරණයට අවධානය යොමු කළ යුතු බවත්, සාමාන්ය විමර්ශන ක්රියාවලීන් මහජනතාව සුදුසු ලෙස ලැබිය යුතු විනිවිදභාවය ලබා දීමට ප්රමාණවත් නොවිය හැකි බවත් ය.
වාර්තා කරන මොහොත වන විට, ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් හෝ කථානායකවරයාගෙන් කිසිදු නිල ප්රතිචාරයක් ලැබී නොතිබුණි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.