වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අවසන් ඕවරයේ ස්නායු කම්පන ජයග්රහණයකින් ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව T20I මාලාව හිමිකරගනී
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ශ්රී ලංකාවට එරෙහිව පැවති T20I මාලාව, අවසන් ඕවරය දක්වාම රසවත් ලෙස දිවෙමින් 2-1ක් ලෙස ජය ගැනීමට සමත් වූ අතර, එම තරඟය අවසන් බෝලය දක්වාම ක්රීඩාසාලු දේශීය රසිකයන් පපුව ගැස්සවූ අන්දමින් ජය ගත්හ.
අවසන් මොහොතේ තීරණය වූ මාලාව
කැරිබියානු කණ්ඩායම ඒකාන්ත ක්රීඩා අවස්ථාවල දී ඔවුන්ගේ සුවිශේෂී ශෛලිය ජනිත කරමින්, ශ්රී ලංකා ගෘහ කණ්ඩායමට එරෙහිව ස්නායු සන්සුන් ලෙස ගෙන ජය ගන්නා ලදී. එමඟින් තරඟ තුනකින් යුත් T20I මාලාව 2-1ක ජය ගබඩාවකින් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සතු කෙරිණ.
ශ්රී ලංකාව මාලාව පුරාම දරදඩු සටනක් ගෙන ගිය අතර, ආරම්භක පරාජයෙන් පසු ජය ලබා තීරකී තෙවන තරඟයට ඉඩ ප්රස්ථාව සකස් කළේය. අවසන් තරඟය ආතතිය දැඩිව දැනෙන ලෙස ජරාවකට ලක් වූ අතර, ජය ශ්රී ලංකාවෙන් ගැලවී යාම කෙතෙක් දුරටත් අවිනිශ්චිතව පැවතිණ.
ශ්රී ලංකාවේ හුරුපුරුදු දුර්වලතා
ස්වකීය රටේ ක්රීඩාංගණයේ දී මාලාව ජය ගැනීමට ඉතා ආසන්නව ගොස් එය සිදු නොවූ ශ්රී ලංකා කණ්ඩායමට මෙම පරාජය දැඩි ඛේදයක් ගෙනෙනු ඇත. අවසන් ඕවරයේ දී තරඟය අතින් ගිලිහීම, ඉදිරි කාර්යසාධනයන් කෙරෙහි ක්රීඩකයන් මෙන්ම කළමනාකාරිත්වයද ස්වයං විමසිල්ලකට ලක් කරවනු නිසැකය.
ප්රබල ගැහැණු කෙලිය සහ ප්රාරම්භිකව ලකුණු ගොඩ ගැනීමේ හැකියාව සඳහා ප්රකට වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම, ක්රිකට් ක්රීඩාවේ කෙටිම ආකෘතියේ ඉතාම භයානක කණ්ඩායමක් ලෙස ඔවුන් ඉස්මතු වන්නේ ඇයිදැයි නැවතත් ඔප්පු කළේය.
ඉදිරි ගමන
ශ්රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම දැන් නව ශක්තියකින් නැගිටිමින්, මෙම මාලාවේ දී හෙළිදරව් වූ දුර්වලතා ඉවත් කිරීමට ඉදිරි කාර්ය භාරය කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමේ සිටී. ශක්තිමත් වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායමකට එරෙහිව ස්වකීය රටේ දී මාලාව ජය ගෙන නිම කිරීමට නොහැකි වීම, පුහුණු කළමනාකාරිත්වය ඉක්මනින්ම පිළිතුරු දිය යුතු ප්රශ්නෝත්තර ගොඩකට ඉඩ ප්රස්ථාව සලසයි.
වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සඳහා, මෙම මාලා ජය T20I ඉතිහාසයට ශෝභාවත් නව පරිච්ඡේදයක් එකතු කරන අතර, ජාත්යන්තර දිනදර්ශනයේ ඉදිරි කාර්ය භාරයන් කරා ඔවුනට ඉමහත් විශ්වාසයක් ලබා දෙනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.