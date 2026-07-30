Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

එල් නිනියෝ තර්ජනයට මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් විය යුතුයි - විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවයි

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
එල් නිනියෝ තර්ජනයට මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් විය යුතුයි - විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවයි

එල් නිනියෝ තත්ත්වය ළඟා වෙත්දී දේශගුණ විශේෂඥයන් හදිසි සූදානම් පියවර ගන්නා ලෙස촉구 කරයි

එල් නිනියෝ කාලගුණ සංසිද්ධියෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සිදුවිය හැකි විනාශකාරී බලපෑම් සඳහා කල්තියා සූදානම් වන ලෙස දේශගුණ හා කාලගුණ විශේෂඥයන් දැඩි ලෙස 촉구 කරමින් සිටිති. සුදුසු පියවර කල්තියා නොගන්නේ නම් මෙම දිවයිනට දැඩි කැළඹීම්වලට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකි බව ඔවුහු අනතුරු අඟවති.

එල් නිනියෝ යනු කුමක්ද? එය ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

එල් නිනියෝ යනු මධ්‍යම හා නැගෙනහිර පැසිෆික් සාගරයේ මතුපිට ජලය අසාමාන්‍ය ලෙස උණුසුම් වීම මගින් සංලක්ෂිත වන වාරික දේශගුණ රටාවකි. ශ්‍රී ලංකාවට මෙවැනි සිදුවීමකින් ඇති විය හැකි ප්‍රතිවිපාක ඉතා දුරගාමී වේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉන් ඇතිවන්නේ දිගු නියඟ කාලපරිච්ඡේදයන්, ප්‍රධාන කෘෂිකාර්මික කලාපවල වර්ෂාපාත හිඟය සහ නියඟ අවදානම් ඉහළ යාමයි. මෙම තත්ත්වයන් ආහාර නිෂ්පාදනයට, ජල සැපයුමට සහ ග්‍රාමීය ජනතාවගේ ජීවනෝපායට දැඩි ලෙස බලපෑ හැකිය.

පෙර එල් නිනියෝ චක්‍රයන්හිදී ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකාර්මික අංශය, විශේෂයෙන් ස්ථිර මෝසම් වර්ෂාව මත බෙහෙවින් රඳා පවතින වී වගාව හා අනෙකුත් ප්‍රධාන බෝග ක්‍ෂේත්‍රය කැපීපෙනෙන කඩාකප්පල්කිරීම්වලට ලක් වූ බව දක්නට ලැබිණ.

විශේෂඥයන් සම්බන්ධීකෘත ජාතික ප්‍රතිචාරයක් ඉල්ලා සිටිති

එල් නිනියෝ සිදුවීමකින් සිදු විය හැකි සමාජ-ආර්ථික හානිය අවම කර ගැනීම සඳහා කල්තියා සූදානම් වීම ඉතා තීරණාත්මක බව මෙම ක්‍ෂේත්‍රයේ විශේෂඥයන් අවධාරණය කර ඇත. ඉදිරිපත් කෙරෙන ප්‍රධාන නිර්දේශ අතර ඇත්තේ:

  • අපේක්ෂිත නියඟ කාලපරිච්ඡේදවලට ආරක්ෂා ලෙස ජල සංරක්ෂණ හා ජලාශ කළමනාකරණ උපාය මාර්ග ශක්තිමත් කිරීම
  • නියඟ-ඔරොත්තු දෙන බෝග වර්ග හා විකල්ප වගා ක්‍රම පිළිබඳව ගොවීන් දැනුවත් කිරීම
  • වෙනස්වන කාලගුණ රටාවන් පිළිබඳව ප්‍රජාවන් දැනුවත් කිරීම සඳහා මුල් අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති නවීකරණය කිරීම
  • ඒකාබද්ධ ප්‍රතිචාරයක් සහතික කිරීම සඳහා රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශ, කාලගුණ ආයතන හා දිවයිනෙ කළමනාකරණ බලධාරීන් අතර සම්බන්ධීකරණය ශක්තිමත් කිරීම
සූදානම් වීම විකල්පයක් නොවේ — එල් නිනියෝ චක්‍රයක් තුළ අකර්මණ්‍යව සිටීමේ වියදම, කල්තියා සූදානම් වීමට අවශ්‍ය ආයෝජනයට වඩා සැමවිටම වැඩිය.

කෘෂිකාර්මික හා ජල අංශ වඩාත්ම අවදානමට ලක්ව ඇත

ශ්‍රී ලංකාවේ ගොවි ප්‍රජාවන්, විශේෂයෙන් උතුරු හා නැගෙනහිර පළාත්වල වියළි කලාප ප්‍රදේශවල ජනතාව, අඩු වර්ෂාපාතයේ බලපෑම්වලට ඉතා අවදානම් ලෙස සලකනු ලබයි. මෙම කෘෂිකාර්මික හදවත් බිම්වල ශාකෝදක ජල ජලාශ හා ජලාශය ජල නාලිකා පද්ධති, ඉදිරි‍පත් කෙරෙන ආකාරයට එල් නිනියෝ සිදුවීමක් තීව්‍ර වේ නම් දැඩි පීඩනයකට ලක් විය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ශක්ති මිශ්‍රණයේ සැලකිය යුතු කොටසක් සාදන ජලවිදුලි බලශක්ති නිෂ්පාදනයට ද ඇතිවිය හැකි ද්විතීයික බලපෑම් පිළිබඳව විශේෂඥයන් අවධානය යොමු කර ඇත. දිගු නියඟ කාලපරිච්ඡේදයක් ජලාශ මට්ටම් පහළ යාමට තුඩු දිය හැකි අතර, ඒ හේතුවෙන් විදුලි නිෂ්පාදනය අඩාල වී දැනටමත් පීඩාවට ලක්ව ඇති ජාතික විදුලි පද්ධතියට අමතර බරක් එකතු විය හැකිය.

රජය කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව ක්‍රියාත්මක වන ලෙස 촉구 කෙරේ

ගෝලීය කාලගුණ ආයතන වර්තමාන පැසිෆික් සාගර තත්ත්වයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින බැවින්, ඵලදායී සූදානම් සඳහා ඇති අවස්ථාව තවමත් විවෘතව ඇති නමුත් ස්ථිරවම ශාශ්වත නොවන බව විශේෂඥයන් පවසති. එල් නිනියෝ සිදුවීමක ඇති හැකියාව ඕනෑම වෙනත් ජාතික හදිසි අවස්ථාවකට සමාන හදිසිබවකින් සලකා, කිසිදු ප්‍රමාදයකින් තොරව සම්පත් හා මහජන දැනුවත් කිරීමේ ව්‍යාපාර ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස බල

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මවුන්ට් ලැවිනියා 암살 උත්සාහ පරීක්ෂණයේදී වයස අවුරුදු 48 කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

මවුන්ට් ලැවිනියා 암살 උත්සාහ පරීක්ෂණයේදී වයස අවුරුදු 48 කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට

මවුන්ට් ලැවිනියා ප්‍රදේශයේ වාර්තා වූ ඝාතන උත්සාහ නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් බස්නාහිර පළාත් දකුණු අපරාධ පරීක්ෂණ අංශය විසින් වයස අවුරුදු 48 ක කාන්තා සැකකාරියක්…

30 Jul 2026 Discuss
ඇමරිකානු ෆාස්ට් ෆුඩ් දිග්ගජයා වෙන්ඩිස් ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් හරහා ශ්‍රී ලංකාවට පිවිසෙයි Sinhala

ඇමරිකානු ෆාස්ට් ෆුඩ් දිග්ගජයා වෙන්ඩිස් ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් හරහා ශ්‍රී ලංකාවට පිවිසෙයි

එක්සත් ජනපදයේ අයිකොනික් බර්ගර් බ්‍රෑන්ඩය ශ්‍රී ලංකාවේ රඟට එයි ශ්‍රී ලංකාවේ ෆාස්ට් ෆුඩ් කර්මාන්තය තුළ සැලකිය යුතු වෙනසක් සිදුවීමට නියමිතව ඇති අතර, ඇමරිකානු…

30 Jul 2026 Discuss
මැදපෙරදිග ආර්ථික තර්ජනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝඩියාව ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 450ක් ප්‍රතිබද්ධ කරයි Sinhala

මැදපෙරදිග ආර්ථික තර්ජනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝඩියාව ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 450ක් ප්‍රතිබද්ධ කරයි

මැදපෙරදිගින් පවතින ගැටුම් හා අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට හා කාම්බෝඩියාවට ඇති විය හැකි ආර්ථික ප්‍රතිවිපාකවලින් ඒ රටවල් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන…

30 Jul 2026 Discuss