Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මැදපෙරදිග ආර්ථික තර්ජනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝඩියාව ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 450ක් ප්‍රතිබද්ධ කරයි

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මැදපෙරදිග ආර්ථික තර්ජනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝඩියාව ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 450ක් ප්‍රතිබද්ධ කරයි

මැදපෙරදිගින් පවතින ගැටුම් හා අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට හා කාම්බෝඩියාවට ඇති විය හැකි ආර්ථික ප්‍රතිවිපාකවලින් ඒ රටවල් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ඩොලර් මිලියන 450ක් දක්වා මූල්‍ය ආධාර ලබා දීමට සූදානම් බව නිවේදනය කර ඇත. මෙම ක්‍රියාමාර්ගය, අර්බුදයේ කලාපීය තරංග ආඝාත ගැන ගැඹුරු අවධානයක් ඇති බවේ සංඥාවකි.

ශ්‍රී ලංකාව අවධානයට ලක්වන්නේ ඇයි?

දශක ගණනාවකට පසු ඇති වූ භයානකතම ආර්ථික අර්බුදයෙන් මිදෙමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාව, බාහිර කම්පනවලට ඉතා සංවේදීව පවතී. ඉන්ධන ආනයනය, බොහෝ දෙනෙකු මැදපෙරදිග රටවල රැකියාවල නිරත ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන්ගේ විදේශ ප්‍රේෂණ සහ සංචාරක ආදායම් කෙරෙහි රට යැපෙන බැවින්, ඒ කලාපයෙන් දිගු කාලීන කැළඹිලි ඇති වුවහොත් ශ්‍රී ලංකාව ඊට ගොදුරු වීමේ ප්‍රවණතාව ඉහළය.

රතු මුහුද හරහා වූ නැව් මාර්ග හා ගෝලීය ඛනිජ තෙල් සැපයුම් දාමයන්ට සිදු වූ බාධාවන් ආනයනය මත යැපෙන ආසියානු ආර්ථිකයන් කෙරෙහි අමතර පීඩනයක් ගෙනැවිත් ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාව ඒ බලපෑම දැඩිව දැනෙන රටවල් අතර ඉදිරියෙන්ම සිටී.

ADB ආධාර පැකේජයේ අන්තර්ගතය

ඩොලර් මිලියන 450 ප්‍රතිබද්ධතාව, මූල්‍ය ආරක්ෂිත තීරයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීමට අදහස් කර ඇති අතර, රජයන් දෙකම සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය පවත්වා ගැනීමට, අත්‍යවශ්‍ය ආනයන නොකඩවා සිදු කිරීමට සහ මැදපෙරදිග තත්ත්වයේ වක්‍ර ප්‍රතිවිපාකවලින් අවදානමට ලක් ජනතාව ආරක්ෂා කිරීමට ඉවහල් වෙනු ඇත. ADB මෙම මැදිහත්වීම සංලක්ෂිත කර ඇත්තේ ආර්ථික පිරිහීමේ නව ත්‍රංගයක් ස්ථාපිත වීමට පෙර එය වැළැක්වීමේ ක්‍රියාශීලී ක්‍රමවේදයක් ලෙසිනි.

  • ගෙවුම් ශේෂ පීඩනයන් සහනයට අරමුදල් ක්‍රියා කිරීමට අපේක්ෂිතය
  • ශක්ති ආරක්ෂාව හා අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ ලබා ගැනීම සඳහා ආධාර යොමු කළ හැකිය
  • රටවල් දෙකෙහිම තනි ආර්ථික තත්ත්වයන්ට ගැලපෙන ආකාරයෙන් සකස් කළ ආධාර පැකේජ ලැබෙනු ඇත

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිසාධනයේ තීරණාත්මක මොහොත

ශ්‍රී ලංකාවට මෙම ආධාරය ලැබෙන කාලය ඉතා වැදගත්ය. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ගලවා ගැනීමේ වැඩසටහන යටතේ දිවයිනේ ආර්ථිකය ස්ථාවර කිරීම සඳහා සමීප ලෙස කටයුතු කළ ශ්‍රී ලංකාව, රටේ මුදලේ ස්ථාවරත්වය ළඟා කරගැනීමේදීත් විදේශ විනිමය සංචිත ගොඩනැගීමේදීත් කැපී පෙනෙන ප්‍රගතියක් ලබා ඇත. කෙසේ වෙතත්, ආර්ථික විශේෂඥයෝ බාහිර කම්පනයන් ඉතා අංශ දුර්වල ප්‍රතිසාධනයට ඇති ඒකම විශාලතම තර්ජනය ලෙස නිරන්තරව අනතුරු අඟවා ඇත.

ADB හි මැදිහත්වීම, ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික ප්‍රතිෂ්ඨාපනය ඉදිරියට ගමන් කරමින් තිබුණද, ගෝලීය හා කලාපීය අස්ථිරතාවයෙන් තවම ප්‍රමාණවත් ලෙස ආරක්ෂිත නොවන බවේ යථාර්ථය අවධාරණය කරයි.

ගල්ෆ් කලාපයේ රැකියාවල නිරත ශ්‍රී ලාංකික සේවකයන්ගේ විදේශ ප්‍රේෂණ රටේ විදේශ විනිමය ආදායමේ ඉතා නිර්ණායක ප්‍රභවයකි. සේවකයන් ජනාන්දොලනයට ලක්වීමට හෝ මූල්‍ය හුවමාරු කඩාකප්පල් වීමට හේතු වන ආකාරයෙන් මැදපෙරදිගේ ගැටුම් උත්සන්න වුවහොත්, ගෘහස්ථ ආදායම් හා ජාතික ආදායම් යන දෙකටම බරපතළ පහරක් එල්ල විය හැකිය.

කලාපීය සන්දර්භය

ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝඩියාව මෙම ආධාර පැකේජය යටතේ එකට ඇතුළත් කිරීමේ ADB හි තීරණය, ඔවුන්ගේ ජාතික සීමාවන්ගෙන් ඔබ්බෙහි ඇති භූ-දේශපාලනික අස්ථාවරතාවේ දාම ප්‍රතිවිපාකවලින් කුඩා හා වඩාත් අවදානම්සහගත ආසියානු ආර්ථිකයන් ශක්තිමත් කිරීමේ පුළුල් කලාපීය උපාය මාර්ගයක් පිළිබිඹු කරයි. ආනයන යැපීමේ ඉහළ ප්‍රවණතාවක් හා සීමිත රාජකෝෂ සංරක්ෂිත ශක්‍යතාවක් යන ලක්ෂණ දෙකටම රටවල

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මවුන්ට් ලැවිනියා 암살 උත්සාහ පරීක්ෂණයේදී වයස අවුරුදු 48 කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

මවුන්ට් ලැවිනියා 암살 උත්සාහ පරීක්ෂණයේදී වයස අවුරුදු 48 කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට

මවුන්ට් ලැවිනියා ප්‍රදේශයේ වාර්තා වූ ඝාතන උත්සාහ නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් බස්නාහිර පළාත් දකුණු අපරාධ පරීක්ෂණ අංශය විසින් වයස අවුරුදු 48 ක කාන්තා සැකකාරියක්…

30 Jul 2026 Discuss
එල් නිනියෝ තර්ජනයට මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් විය යුතුයි - විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවයි Sinhala

එල් නිනියෝ තර්ජනයට මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් විය යුතුයි - විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවයි

එල් නිනියෝ තත්ත්වය ළඟා වෙත්දී දේශගුණ විශේෂඥයන් හදිසි සූදානම් පියවර ගන්නා ලෙස촉구 කරයි එල් නිනියෝ කාලගුණ සංසිද්ධියෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සිදුවිය හැකි විනාශකාරී බලපෑම්…

30 Jul 2026 Discuss
ඇමරිකානු ෆාස්ට් ෆුඩ් දිග්ගජයා වෙන්ඩිස් ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් හරහා ශ්‍රී ලංකාවට පිවිසෙයි Sinhala

ඇමරිකානු ෆාස්ට් ෆුඩ් දිග්ගජයා වෙන්ඩිස් ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් හරහා ශ්‍රී ලංකාවට පිවිසෙයි

එක්සත් ජනපදයේ අයිකොනික් බර්ගර් බ්‍රෑන්ඩය ශ්‍රී ලංකාවේ රඟට එයි ශ්‍රී ලංකාවේ ෆාස්ට් ෆුඩ් කර්මාන්තය තුළ සැලකිය යුතු වෙනසක් සිදුවීමට නියමිතව ඇති අතර, ඇමරිකානු…

30 Jul 2026 Discuss