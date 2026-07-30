Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මවුන්ට් ලැවිනියා 암살 උත්සාහ පරීක්ෂණයේදී වයස අවුරුදු 48 කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මවුන්ට් ලැවිනියා 암살 උත්සාහ පරීක්ෂණයේදී වයස අවුරුදු 48 කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට

මවුන්ට් ලැවිනියා ප්‍රදේශයේ වාර්තා වූ ඝාතන උත්සාහ නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් බස්නාහිර පළාත් දකුණු අපරාධ පරීක්ෂණ අංශය විසින් වයස අවුරුදු 48 ක කාන්තා සැකකාරියක් අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමඟ කතාබහට ලක් වූ මෙම නඩු පරීක්ෂණයේ සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් අත්කර ගෙන ඇත.

සැකකාරිය අත්අඩංගුවට

බස්නාහිර පළාත් දකුණු අපරාධ පරීක්ෂණ අංශයට අනුයුක්ත නිලධාරීන් විසින් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කරන ලදී. ඔවුහු නඩුව සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාශීලීව සාක්ෂි හඹා යමින් සිටියහ. වයස අවුරුදු 48 ක මෙම කාන්තාව ඝාතන උත්සාහය හා සම්බන්ධ ප්‍රධාන සැකකාරියක් ලෙස හඳුනාගනු ලැබූ අතර, පරීක්ෂණයෙන් අනතුරුව ඇය අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

පරීක්ෂණය අඛණ්ඩව ගෙන යයි

ඝාතන උත්සාහය වටා පවතින තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ අංශය තම විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටින අතර, නඩුව නීතිමය ක්‍රියාදාමය ඔස්සේ ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

සිද්ධිය හා සම්බන්ධ සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ සම්බන්ධිත්වයේ සම්පූර්ණ විස්තරය තහවුරු කිරීමට විමර්ශකයන් කටයුතු කරන බැවින්, තවත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු විය හැකි බව බලධාරීන් බැහැර කර නොමැත.

බස්නාහිර පළාත් දකුණු අපරාධ පරීක්ෂණ අංශය විධිමත් නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යත්ම, සැකකාරිය නියමිත කාලයක් තුළ අදාළ අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව දැනගන්නට ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එල් නිනියෝ තර්ජනයට මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් විය යුතුයි - විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවයි Sinhala

එල් නිනියෝ තර්ජනයට මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් විය යුතුයි - විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවයි

එල් නිනියෝ තත්ත්වය ළඟා වෙත්දී දේශගුණ විශේෂඥයන් හදිසි සූදානම් පියවර ගන්නා ලෙස촉구 කරයි එල් නිනියෝ කාලගුණ සංසිද්ධියෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සිදුවිය හැකි විනාශකාරී බලපෑම්…

30 Jul 2026 Discuss
ඇමරිකානු ෆාස්ට් ෆුඩ් දිග්ගජයා වෙන්ඩිස් ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් හරහා ශ්‍රී ලංකාවට පිවිසෙයි Sinhala

ඇමරිකානු ෆාස්ට් ෆුඩ් දිග්ගජයා වෙන්ඩිස් ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් හරහා ශ්‍රී ලංකාවට පිවිසෙයි

එක්සත් ජනපදයේ අයිකොනික් බර්ගර් බ්‍රෑන්ඩය ශ්‍රී ලංකාවේ රඟට එයි ශ්‍රී ලංකාවේ ෆාස්ට් ෆුඩ් කර්මාන්තය තුළ සැලකිය යුතු වෙනසක් සිදුවීමට නියමිතව ඇති අතර, ඇමරිකානු…

30 Jul 2026 Discuss
මැදපෙරදිග ආර්ථික තර්ජනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝඩියාව ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 450ක් ප්‍රතිබද්ධ කරයි Sinhala

මැදපෙරදිග ආර්ථික තර්ජනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝඩියාව ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 450ක් ප්‍රතිබද්ධ කරයි

මැදපෙරදිගින් පවතින ගැටුම් හා අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට හා කාම්බෝඩියාවට ඇති විය හැකි ආර්ථික ප්‍රතිවිපාකවලින් ඒ රටවල් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන…

30 Jul 2026 Discuss