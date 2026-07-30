මවුන්ට් ලැවිනියා 암살 උත්සාහ පරීක්ෂණයේදී වයස අවුරුදු 48 කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට
මවුන්ට් ලැවිනියා ප්රදේශයේ වාර්තා වූ ඝාතන උත්සාහ නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් බස්නාහිර පළාත් දකුණු අපරාධ පරීක්ෂණ අංශය විසින් වයස අවුරුදු 48 ක කාන්තා සැකකාරියක් අත්අඩංගුවට ගැනීමත් සමඟ කතාබහට ලක් වූ මෙම නඩු පරීක්ෂණයේ සැලකිය යුතු ප්රගතියක් අත්කර ගෙන ඇත.
සැකකාරිය අත්අඩංගුවට
බස්නාහිර පළාත් දකුණු අපරාධ පරීක්ෂණ අංශයට අනුයුක්ත නිලධාරීන් විසින් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කරන ලදී. ඔවුහු නඩුව සම්බන්ධයෙන් ක්රියාශීලීව සාක්ෂි හඹා යමින් සිටියහ. වයස අවුරුදු 48 ක මෙම කාන්තාව ඝාතන උත්සාහය හා සම්බන්ධ ප්රධාන සැකකාරියක් ලෙස හඳුනාගනු ලැබූ අතර, පරීක්ෂණයෙන් අනතුරුව ඇය අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.
පරීක්ෂණය අඛණ්ඩව ගෙන යයි
ඝාතන උත්සාහය වටා පවතින තත්ත්වයන් සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ අංශය තම විමර්ශන කටයුතු අඛණ්ඩව සිදු කරමින් සිටින අතර, නඩුව නීතිමය ක්රියාදාමය ඔස්සේ ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සිද්ධිය හා සම්බන්ධ සියලු පාර්ශ්වයන්ගේ සම්බන්ධිත්වයේ සම්පූර්ණ විස්තරය තහවුරු කිරීමට විමර්ශකයන් කටයුතු කරන බැවින්, තවත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු විය හැකි බව බලධාරීන් බැහැර කර නොමැත.
බස්නාහිර පළාත් දකුණු අපරාධ පරීක්ෂණ අංශය විධිමත් නීතිමය කටයුතු ඉදිරියට ගෙන යත්ම, සැකකාරිය නියමිත කාලයක් තුළ අදාළ අධිකරණය හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව දැනගන්නට ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.