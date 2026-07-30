Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඇමරිකානු ෆාස්ට් ෆුඩ් දිග්ගජයා වෙන්ඩිස් ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් හරහා ශ්‍රී ලංකාවට පිවිසෙයි

30 Jul 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඇමරිකානු ෆාස්ට් ෆුඩ් දිග්ගජයා වෙන්ඩිස් ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් හරහා ශ්‍රී ලංකාවට පිවිසෙයි

එක්සත් ජනපදයේ අයිකොනික් බර්ගර් බ්‍රෑන්ඩය ශ්‍රී ලංකාවේ රඟට එයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ෆාස්ට් ෆුඩ් කර්මාන්තය තුළ සැලකිය යුතු වෙනසක් සිදුවීමට නියමිතව ඇති අතර, ඇමරිකානු රෙස්තෝරාන් දාමය වන වෙන්ඩිස්, දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම සංස්ථා සමූහයක් වන ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස් (JKH) සමඟ හවුල්කාරිත්වයෙන් දේශීය වෙළඳපොළට ප්‍රවේශ වන බව තහවුරු වී තිබේ.

බලසම්පන්න හවුල්කාරිත්වයක්

කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ ලැයිස්තුගත බ්ලූ-චිප් සමාගමක් වන සහ ශ්‍රී ලංකාවේ බහු අංශයන් හරහා ප්‍රමුඛ බලවේගයක් ලෙස සිටින ජෝන් කීල්ස් හෝල්ඩිංග්ස්, ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් වෙන්ඩිස් බ්‍රෑන්ඩය රටට හඳුන්වාදෙන දේශීය හවුල්කරු ලෙස කටයුතු කරනු ඇත. මෙම පියවර, ශ්‍රී ලංකාවේ යළි නැගී සිටින පාරිභෝගික ආර්ථිකය කෙරෙහි වර්ධනය වන විශ්වාසය සහ දේශීය පාරිභෝගිකයන් අතර ජාත්‍යන්තර ආහාර අත්දැකීම් සඳහා පවතින ඉල්ලුම පිළිබිඹු කරයි.

වෙන්ඩිස්: පක්ෂපාත රසිකයන් රැසක් සිටින ගෝලීය නාමයක්

1969 දී එක්සත් ජනපදයේ ආරම්භ වූ වෙන්ඩිස්, ලොව තෙවන විශාලතම හැම්බර්ගර් ෆාස්ට් ෆුඩ් දාමය වන අතර, එය හතරැස් හරක් මස් පැටිස්, සම්භාව්‍ය ෆ්‍රොස්ටි අතුරු පසින් සහ සුවිශේෂ විනෝදජනක බ්‍රෑන්ඩ් පෞරුෂත්වය නිසා පුළුල් ලෙස ප්‍රසිද්ධය. මෙම දාමය ලොව පුරා දහස් ගණනක් රෙස්තෝරාන් පවත්වාගෙන යන අතර, ශ්‍රී ලංකාවට එය පැමිණීම රටව, බ්‍රෑන්ඩය ශක්තිමත් පැවැත්මක් ගොඩනඟා ඇති ආසියානු කලාපීය වෙළඳපොළ අතරට ඇතුළත් කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ෆාස්ට් ෆුඩ් අංශයේ තරඟය උණුසුම් වෙයි

වෙන්ඩිස්ගේ ප්‍රවේශය, මැක්ඩොනල්ඩ්ස්, KFC, පිසා හට් සහ බර්ගර් කිං වැනි ස්ථාපිත ජාත්‍යන්තර බ්‍රෑන්ඩ් දිගටම ව්‍යාප්ත වෙමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ දැනටමත් තරඟකාරී ෆාස්ට් ෆුඩ් වෙළඳපොළට බලවත් නව ක්‍රීඩකයෙකු එකතු කරයි. පාරිභෝගික තේරීම් පුළුල් වීමත් සමඟ දේශීය ආහාර දාම ද තරඟකාරී පීඩනයට ලක්වනු ඇත.

JKH සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, ෆ්‍රැන්චයිස් ගිවිසුම නියෝජනය කරන්නේ ආහාර හා පාන සිල්ලර අංශයට උපායමාර්ගික විවිධාංගීකරණයකි. එහිදී ගෘප්ය සමාගමේ පුළුල් මෙහෙයුම් යටිතල පහසුකම් සහ දිය়නිය පුරා ව්‍යාප්ත ජාලය ඵලදායී ලෙස යොදාගනිමින් බ්‍රෑන්ඩය රටපුරා ව්‍යාප්ත කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට මෙයින් ඇති වාසිය කුමක්ද?

ශ්‍රී ලාංකික ආහාර රසිකයන්ට සහ ෆාස්ට් ෆුඩ් පෙමිවතුන්ට, දිගු කලක් තිස්සේ ජාත්‍යන්තරව පක්ෂපාත රසිකයන් රැසක් ආකර්ෂණය කරගත් වෙන්ඩිස්ගේ සිග්නේචර් මෙනු රස විඳීමේ අවස්ථාව ළඟාවෙමින් තිබේ. ශාඛා විවෘත කිරීමේ ස්ථාන සහ දියත් කිරීමේ කාලසීමා පිළිබඳ නිශ්චිත විස්තර තවමත් නිල වශයෙන් නිවේදනය කර නොමැති නමුත්, ඉදිරි කාලය තුළ රට පුරා ශාඛා කිහිපයක් ආරම්භ කිරීමට හවුල්කාරිත්වය අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවල අභියෝගවලින් මිදී ආර්ථික යළි මුහුණලාමේ ගමනේ ඉදිරියට යන මෙම අවස්ථාවේ, විදේශ බ්‍රෑන්ඩ් නැවත ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි උනන්දු වීමේ ධනාත්මක සංඥාවක් ලෙස මෙම වර්ධනය ආයෝජකයන් සහ කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් දෙඅංශයෙන්ම සමීපව අධ්‍යයනය කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මවුන්ට් ලැවිනියා 암살 උත්සාහ පරීක්ෂණයේදී වයස අවුරුදු 48 කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට Sinhala

මවුන්ට් ලැවිනියා 암살 උත්සාහ පරීක්ෂණයේදී වයස අවුරුදු 48 කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට

මවුන්ට් ලැවිනියා ප්‍රදේශයේ වාර්තා වූ ඝාතන උත්සාහ නඩුවක් සම්බන්ධයෙන් බස්නාහිර පළාත් දකුණු අපරාධ පරීක්ෂණ අංශය විසින් වයස අවුරුදු 48 ක කාන්තා සැකකාරියක්…

30 Jul 2026 Discuss
එල් නිනියෝ තර්ජනයට මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් විය යුතුයි - විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවයි Sinhala

එල් නිනියෝ තර්ජනයට මුහුණ දීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් විය යුතුයි - විශේෂඥයන් අනතුරු අඟවයි

එල් නිනියෝ තත්ත්වය ළඟා වෙත්දී දේශගුණ විශේෂඥයන් හදිසි සූදානම් පියවර ගන්නා ලෙස촉구 කරයි එල් නිනියෝ කාලගුණ සංසිද්ධියෙන් ශ්‍රී ලංකාවට සිදුවිය හැකි විනාශකාරී බලපෑම්…

30 Jul 2026 Discuss
මැදපෙරදිග ආර්ථික තර්ජනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝඩියාව ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 450ක් ප්‍රතිබද්ධ කරයි Sinhala

මැදපෙරදිග ආර්ථික තර්ජනයෙන් ශ්‍රී ලංකාව හා කාම්බෝඩියාව ආරක්ෂා කිරීමට ADB ඩොලර් මිලියන 450ක් ප්‍රතිබද්ධ කරයි

මැදපෙරදිගින් පවතින ගැටුම් හා අස්ථාවරත්වය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට හා කාම්බෝඩියාවට ඇති විය හැකි ආර්ථික ප්‍රතිවිපාකවලින් ඒ රටවල් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ආසියානු සංවර්ධන…

30 Jul 2026 Discuss