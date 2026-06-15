ශ්රී ලංකාවේ PTA යටතේ දෙමළ රැපර් කලාකරුවෙකු සිරගත කිරීම නිදහස් අදහස් ප්රකාශනය පිළිබඳ නව සංශයන් අවදි කරයි
දේශපාලනිකව සංවේදී යැයි සැලකෙන සංගීතය හේතුවෙන් කලාකරුවෙකු පුළුල් ත්රස්තවාද විරෝධී නීතිය යටතේ රඳවා ගනු ලැබේ
ශ්රී ලංකාවේ දෙමළ රැපර් කලාකරුවෙකු රට ත්රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) යටතේ සිරගත කර ඇති අතර, මෙය ජාතික ආරක්ෂාවේ සැබෑ මෙවලමක් ලෙසට නොව දේශපාලනික弾압හල් කිරීමේ උපකරණයක් ලෙස මානව හිමිකම් ක්රියාකාරීන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ හෙළා දකිනු ලැබූ නීතියක භාවිතය පිළිබඳ කෝලාහලකාරී විවාදය නැවතත් ජ්වලනය කර ඇත.
මෙම නඩුව දේශීය හා ජාත්යන්තර වශයෙන් සැලකිය යුතු අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇති අතර, කලාකරුවෙකුගේ සංගීතයේ අන්තර්ගතය හේතුවෙන් PTA ක්රියාත්මක කිරීම බලධාරීන් විසින් සිදු කරනු ලබන කනස්සල්ලට පත් කරවන බල අපයෝජනයක් සහ යුද්ධින් පසු ශ්රී ලංකාවේ අදහස් ප්රකාශනයේ නිදහස මෙත් කෙළින්ම ගෙල සිර කිරීමක් බව විචාරකයෝ තර්ක කරති.
මතභේදාත්මක උරුමයක් සහිත නීතියක්
ශ්රී ලංකාවේ දශක ගණනාවක් පුරා පැවති සිවිල් ගැටුමේ උච්චතම අවස්ථාවේදී සම්පාදනය කරන ලද PTA, බොහෝ විට අවම අධිකරණ අධීක්ෂණයක් සහිතව අත්අඩංගුවට ගැනීමේ හා රඳවා ගැනීමේ පුළුල් බලතල බලධාරීන්ට ලබා දෙයි. සන්නද්ධ ගැටුම 2009 දී නිල වශයෙන් අවසන් වී බොහෝ කලකට පසුවද, සිවිල් ජනතාව, ක්රියාකාරීන් සහ දැන් කලාකරුවන් ඇතුළු දෙමළ පුද්ගලයන් වෙත මෙම නීතිය අසම ලෙස ඉලක්ක කරන බව විචාරකයෝ නැවත නැවතත් පෙන්වා දී ඇත.
මානව හිමිකම් සංවිධාන, ශ්රී ලංකා රජය PTA අහෝසි කළ යුතු බව හෝ සැලකිය යුතු ලෙස ප්රතිසංස්කරණය කළ යුතු බව වසර ගණනාවක් තිස්සේ 촉구 කරමින්, මෙය ජනතාවගේ ආරක්ෂාවට ඇති සැබෑ තර්ජන ආමන්ත්රණය කිරීම වෙනුවෙන් විරෝධය නිහඬ කිරීමටත් සුළු ජාතීන්弾압කිරීමටත් දිගටම අපයෝජනයට ලක්වෙමින් ඇතැයි අනතුරු ඇඟවීය.
දේශපාලනික ක්රියාවක් ලෙස සංගීතය
රැපර් කලාකරුවා රඳවා ගැනීම, විශේෂයෙන් අනන්යතාව, ඓතිහාසික පැමිණිලි හෝ දේශපාලනික අභිලාෂයන් ස්පර්ශ කරන දෙමළ සංස්කෘතික ප්රකාශනය සමඟ රාජ්යය කටයුතු කරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාව තුළ පවතින පුළුල් 緊張 තතත්ත්වයක් යටි ඉකිබිඳින. දෙමළ ප්රජාවේ බොහෝ දෙනෙකු සඳහා, සංගීතය හා කලාව යුද්ධයේ කම්පනය සැකසීමට හා පිළිගැනීම සහ සංහිඳියාව සඳහා දැක්මක් ප්රකාශ කිරීමට ඉතාම වැදගත් මාධ්යයන් ලෙස ක්රියා කර ඇත.
රඳවාගෙන සිටින කලාකරුවාගේ සහාය දක්වන්නන් තර්ක කරන්නේ, ඔහුගේ ගීතිකා කෙතරම් තීව්ර හෝ අභියෝගාත්මක වුවත්, ඒවා ශ්රී ලාංකේය නීතිය යටතේ ද ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් ප්රමිතීන් යටතේ ද ආරක්ෂිත කලාත්මක ප්රකාශනයේ සීමාවන් තුළ පැහැදිලිවම ස්ථානගත වන බවයි.
සංගීතඥයෙකුට එරෙහිව PTA භාවිත කිරීම මෙරට සෑම දෙමළ කලාකරුවෙකුටම, ලේඛකයෙකුටම හා ක්රියාකාරියෙකුටම සීතල ඇඟිලිලා දැනෙන පණිවිඩයක් යවනවා — නිර්මාණශීලී ප්රකාශනයම අපරාධ ක්රියාවක් ලෙස සැලකිය හැකි බවට.
ප්රතිසංස්කරණ ඉල්ලීම් තීව්ර වෙයි
මෙම සිදුවීම, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්, නීති විශේෂඥයන් සහ විපක්ෂ දේශපාලනඥයන් විසින් ජවිලා ව්යවස්ථාදායක ප්රතිසංස්කරණ සඳහා ඉල්ලීම් නැවතත් ඉස්මතු කිරීමට හේතු වී ඇත. රජය ඊට පෙර PTA සංශෝධනය කිරීමේ අභිප්රාය ඇඟවුම් කළ ද, අර්ථවත් වෙනස්කම් ක්රියාත්මක වීම සෙමෙන් සිදු වෙමින් ඇති අතර, රාජ්ය බලයේ ප්රබල හා පුළුල් ලෙස විවේචනයට ලක් වූ මෙවලමක් ලෙස නීතිය ක්රියාත්මකව පවතී.
ශ්රී ලංකාවේ දෙමළ ප්රජාව සඳහා, ගීත ගැයීම හේතුවෙන් රැපර් කලාකරුවෙකු සිරගත කිරීම හුදෙකලා සිදුවීමක් නොව හඳුනාගත හැකි රටාවක කොටසකි — රටේ සියලු පුරවැසියන්ගේ සිවිල් නිදහස ආරක්ෂා කිරීම සහ ශාශ්වත සංහිඳියාව කරා සැබෑ ප්ර
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.