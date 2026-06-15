බුලත්සිංහල සිදුවූ සැක සහිත දෙමළ මරණ සිදුවීමක් පොලිස් පරීක්ෂණයකට
බුලත්සිංහල ප්රදේශයේ අභිරහස් තත්ත්වයන් යටතේ පිරිමියකු සහ ස්ත්රියක මියගිය බව සොයාගත් අධිකාරීන් විසින් නිල පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇතැයි පොලිසිය තහවුරු කළේය.
යුවළගේ මෘතදේහ එම ප්රදේශයේ පරිශ්රයක ඉහළ මහලේදී සොයාගන්නා ලද අතර, එය ප්රාදේශීය වාසීන් සහ නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිලධාරීන් අතර ක්ෂණික සැලකිල්ලට ලක් විය. මරණවල නිශ්චිත ස්වභාවය තවමත් තහවුරු වී නොමැති බැවින්, පරීක්ෂකයින් මෙම සිද්ධිය සැක සහිත ලෙස සලකමින් කටයුතු කරනු ලැබේ.
පරීක්ෂණය ක්රියාත්මකයි
පොලිසිය සිද්ධිස්ථානය වටලා ඇති අතර, මෘතදේහ සොයාගත් ස්ථානය සම්පූර්ණ පරීක්ෂාවකට ලක් කරනු ලැබේ. සාක්ෂි රැස් කිරීම සහ මරණයේ හේතුව හා ස්වභාවය තීරණය කිරීම සඳහා වෛද්ය විද්යාත්මක කණ්ඩායම් යෙදවීමට කටයුතු කර ඇත.
පරීක්ෂකයින් තවමත් තෙවන පාර්ශ්වයක් සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව බැහැරකර නොමැති අතර, දෙදෙනාගේ මරණයට හේතු වූ සිදුවීම් සොයා නිලධාරීන් කටයුතු කරන බැවින් නඩුව විවෘතව පවතී.
ප්රජාව කලබල තත්ත්වයේ
මෙම සොයාගැනීම බුලත්සිංහල ප්රාදේශීය ප්රජාව කලබලයට පත් කර ඇති අතර, ගම්වාසීන් සිද්ධිය පිළිබඳ කනස්සල්ල ප්රකාශ කරති. නඩුව සම්බන්ධ ඕනෑම තොරතුරක් දන්නා අය ඉදිරිපත් වී පවත්වාගෙන යන පරීක්ෂණයට සහාය දෙන ලෙස අධිකාරීන් ඉල්ලා සිටී.
මරණාධාර පරීක්ෂණ සිදු කෙරෙමින් සහ පොලිසිය මෙම කලකිරීම් ඇති කළ සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශන ඉදිරියට ගෙනයන විට, වැඩිදුර විස්තර අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.