Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බුලත්සිංහල සිදුවූ සැක සහිත දෙමළ මරණ සිදුවීමක් පොලිස් පරීක්ෂණයකට

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බුලත්සිංහල සිදුවූ සැක සහිත දෙමළ මරණ සිදුවීමක් පොලිස් පරීක්ෂණයකට

බුලත්සිංහල ප්‍රදේශයේ අභිරහස් තත්ත්වයන් යටතේ පිරිමියකු සහ ස්ත්‍රියක මියගිය බව සොයාගත් අධිකාරීන් විසින් නිල පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇතැයි පොලිසිය තහවුරු කළේය.

යුවළගේ මෘතදේහ එම ප්‍රදේශයේ පරිශ්‍රයක ඉහළ මහලේදී සොයාගන්නා ලද අතර, එය ප්‍රාදේශීය වාසීන් සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් අතර ක්ෂණික සැලකිල්ලට ලක් විය. මරණවල නිශ්චිත ස්වභාවය තවමත් තහවුරු වී නොමැති බැවින්, පරීක්ෂකයින් මෙම සිද්ධිය සැක සහිත ලෙස සලකමින් කටයුතු කරනු ලැබේ.

පරීක්ෂණය ක්‍රියාත්මකයි

පොලිසිය සිද්ධිස්ථානය වටලා ඇති අතර, මෘතදේහ සොයාගත් ස්ථානය සම්පූර්ණ පරීක්ෂාවකට ලක් කරනු ලැබේ. සාක්ෂි රැස් කිරීම සහ මරණයේ හේතුව හා ස්වභාවය තීරණය කිරීම සඳහා වෛද්‍ය විද්‍යාත්මක කණ්ඩායම් යෙදවීමට කටයුතු කර ඇත.

පරීක්ෂකයින් තවමත් තෙවන පාර්ශ්වයක් සම්බන්ධ වීමේ හැකියාව බැහැරකර නොමැති අතර, දෙදෙනාගේ මරණයට හේතු වූ සිදුවීම් සොයා නිලධාරීන් කටයුතු කරන බැවින් නඩුව විවෘතව පවතී.

ප්‍රජාව කලබල තත්ත්වයේ

මෙම සොයාගැනීම බුලත්සිංහල ප්‍රාදේශීය ප්‍රජාව කලබලයට පත් කර ඇති අතර, ගම්වාසීන් සිද්ධිය පිළිබඳ කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කරති. නඩුව සම්බන්ධ ඕනෑම තොරතුරක් දන්නා අය ඉදිරිපත් වී පවත්වාගෙන යන පරීක්ෂණයට සහාය දෙන ලෙස අධිකාරීන් ඉල්ලා සිටී.

මරණාධාර පරීක්ෂණ සිදු කෙරෙමින් සහ පොලිසිය මෙම කලකිරීම් ඇති කළ සිද්ධිය සම්බන්ධ විමර්ශන ඉදිරියට ගෙනයන විට, වැඩිදුර විස්තර අනාවරණ වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අවසන් ඕවරයේ ස්නායු කම්පන ජයග්‍රහණයකින් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව T20I මාලාව හිමිකරගනී Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අවසන් ඕවරයේ ස්නායු කම්පන ජයග්‍රහණයකින් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව T20I මාලාව හිමිකරගනී

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පැවති T20I මාලාව, අවසන් ඕවරය දක්වාම රසවත් ලෙස දිවෙමින් 2-1ක් ලෙස ජය ගැනීමට සමත් වූ අතර, එම තරඟය අවසන් බෝලය දක්වාම…

15 Jun 2026 Discuss
භරතනාට්‍යම් නර්තකයන් 5,000කට අධික පිරිසක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගිනස් ලෝක වාර්තාවක් තබයි Sinhala

භරතනාට්‍යම් නර්තකයන් 5,000කට අධික පිරිසක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගිනස් ලෝක වාර්තාවක් තබයි

භරතනාට්‍යම් නර්තකයන් 5,000කට අධික පිරිසක් එක්ව සම්භාව්‍ය ඉන්දීය නර්තනයේ විස්මිත දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ගිනස් ලෝක වාර්තාවක් ස්ථාපිත කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත්…

15 Jun 2026 Discuss
ඇමෙරිකා-ඉරාන ගිවිසුම ගෝලීය වෙළෙඳපොළ මනෝභාවය ඉහළ නැංවීමත් සමඟ කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළට Sinhala

ඇමෙරිකා-ඉරාන ගිවිසුම ගෝලීය වෙළෙඳපොළ මනෝභාවය ඉහළ නැංවීමත් සමඟ කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළට

ධනාත්මක ජාත්‍යන්තර වර්ධනයන් මත දේශීය කොටස් ලාභ ලබයි එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර න්‍යෂ්ටික ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලද බවට වාර්තා වීම හේතුවෙන් ගෝලීය ආයෝජක මනෝභාවය…

15 Jun 2026 Discuss