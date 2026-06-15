ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වසර ශක්තිමත් ලෙස ආරම්භ කරයි — GDP වර්ධනය 5.1%
ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වසරේ පළමු කාර්තුවේදී ශක්තිමත් ආරම්භයක් සටහන් කර ඇති අතර, නිල දත්තවලට අනුව කර්මාන්ත හා සේවා අංශ දෙකෙහිම ප්රබල කාර්යසාධනය මත පදනම්ව දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය සියයට 5.1 කින් ව්යාප්ත වී ඇත.
කර්මාන්ත අංශය ඉදිරියෙන්ම
කර්මාන්ත අංශය එම කාලපරිච්ඡේදය තුළ සියයට 7.2 ක් යන ඉහළ වර්ධනයක් වාර්තා කරමින් ප්රධාන වර්ධන ප්රභවය ලෙස ඉස්මතු විය. මෙම කාර්යසාධනය රටේ නිෂ්පාදන පදනමෙහි අර්ථවත් යථා තත්ත්වයකට පත්වීමක් හා ශක්තිමත් වීමක් පිළිබිඹු කරයි. එකී නිෂ්පාදන පදනම පසුගිය වසරවල ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ සැලකිය යුතු පීඩනයකට ලක් වී තිබිණ.
සේවා අංශය ද සමස්ත වර්ධන අගයට ධනාත්මකව දායක වූ අතර, ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීම බහු අංශ දිශාවන් ඔස්සේ සැබෑ ගතිමත් භාවයක් ලබා ගනිමින් ඇති බවට මෙය තවදුරටත් සාක්ෂියක් සපයයි.
තිරසාර යථා තත්ත්වයේ සලකුණු
පළමු කාර්තු ප්රතිඵලය ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික ස්ථාවරකරණ උත්සාහයන් ඵල ගෙන දෙමින් ඇති බවට ආශ්වාදජනක තහවුරු කිරීමක් සපයයි. නූතන ඉතිහාසයේ බරපතළම මූල්ය අර්බුදවලින් එකක් අත්විඳ සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට රට කටයුතු කර ඇති අතර, අඛණ්ඩ කාර්තු වර්ධනය ආයෝජකයන් හා පොදු ජනතාව යන දෙපාර්ශ්වයේම විශ්වාසය නැවත ගොඩ නඟා ගැනීමට හේතු වී ඇත.
සියයට 5.1 ක GDP වර්ධනයක් ශ්රී ලංකාව කලාපය තුළ තරගකාරී තත්ත්වයක් තුළ ස්ථානගත කරන අතර, ණය ප්රතිව්යුහගත කිරීම හා IMF සහාය ලත් වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස ගෙන ගිය ව්යූහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ ගොඩිනිය හැකි ආර්ථික ප්රතිදානයක් බවට පරිවර්තනය වෙමින් ඇති බව ද යෝජනා කරයි.
ශ්රී ලාංකිකයන්ට මෙයින් අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
කර්මාන්ත හා සේවා අංශ දෙකෙහිම තිරසාර වර්ධනය රැකියා, ගෘහස්ථ ආදායම් හා රජයේ ආදායම සඳහා සෘජු ඇඟවීම් සාමාන්යයෙන් ඇති කරයි. 2026 වසරේ ඉතිරි කාර්තු තුළ ද මෙම ධනාත්මක ගමන් මඟ පවත්වා ගෙන යනු ලැබේ දැයි විශ්ලේෂකයෝ සැලකිල්ලෙන් නිරීක්ෂණය කරනු ඇත. විශේෂයෙන්ම ගෝලීය ආර්ථික අවිනිශ්චිතතා හා දේශීය ජීවන වියදම් පීඩනය සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට බලපෑම් කරමින් තිබෙන සන්දර්භය තුළ මෙය වැදගත් වේ.
රජය පළමු කාර්තු අංකයන් සිය ආර්ථික කළමනාකරණ උපාය මාර්ගයේ妥当 තහවුරු කිරීමක් ලෙස ඉදිරිපත් කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, විවේචකයන් හා ස්වාධීන ආර්ථික විශේෂඥයන් ප්රවේශම් වීමට 촉구 කරමින් සමාජයේ සියලු ස්ථරවලට ව්යාප්ත ලෙස දැනෙන වර්ධනයක් ඉල්ලා සිටීමට ඉඩ ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.