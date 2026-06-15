Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

භරතනාට්‍යම් නර්තකයන් 5,000කට අධික පිරිසක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගිනස් ලෝක වාර්තාවක් තබයි

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
භරතනාට්‍යම් නර්තකයන් 5,000කට අධික පිරිසක් සමඟ ශ්‍රී ලංකාව ගිනස් ලෝක වාර්තාවක් තබයි

භරතනාට්‍යම් නර්තකයන් 5,000කට අධික පිරිසක් එක්ව සම්භාව්‍ය ඉන්දීය නර්තනයේ විස්මිත දර්ශනයක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ගිනස් ලෝක වාර්තාවක් ස්ථාපිත කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සමත් වූ අතර, එය ඓතිහාසික සංස්කෘතික ජයග්‍රහණයක් ලෙස ප්‍රශංසාවට ලක්ව ඇත.

සම්භාව්‍ය නර්තකයන්ගේ ඓතිහාසික එකතුවීමක්

මෙම අපූර්ව අවස්ථාවේදී දහස් ගණනක් භරතනාට්‍යම් නර්තකයන් එකම වේදිකාවක් මත එකතු වී, දකුණු ආසියානු උරුමය තුළ ගැඹුරු මූලයන් ඇති මෙම පුරාණ සම්භාව්‍ය නර්තන ශිල්පය සමමිතිකව ඉදිරිපත් කළහ. මෙම සමූහායනයේ අසාමාන්‍ය විශාලත්වය, දිවයිනේ ඉතිහාසයේ දක්නට ලැබූ වඩාත්ම අසාමාන්‍ය සංස්කෘතික දර්ශනයන්ගෙන් එකක් බවට එය පත් කළේය.

දකුණු ඉන්දියාවේ දෙමළ නාඩුවෙන් උපත ලබා ඇති, පැරණිතම හා වඩාත්ම ගෞරවාදරයට පාත්‍ර සම්භාව්‍ය නර්තන සම්ප්‍රදායන්ගෙන් එකක් වන භරතනාට්‍යම්, ශ්‍රී ලංකාවේ දෙමළ ප්‍රජාව අතර මෙන්ම පුළුල් දකුණු ආසියානු ප්‍රවාස ජනගහනය අතරද සැලකිය යුතු සංස්කෘතික වැදගත්කමක් දරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්කෘතික අනන්‍යතාවයේ සන්ධිස්ථානයක්

මෙම වාර්තා බිඳීමේ සාධනය, දෙමළ ප්‍රජාවට පමණක් නොව, ශ්‍රී ලංකාවට සමස්තයක් ලෙස ද ආඩම්බරාත්මක මොහොතක් ලෙස ජනව්‍යාප්ත ලෙස සමරනු ලබන අතර, ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ රටේ පොහොසත් හා විවිධාකාර කලාත්මක උරුමය ප්‍රදර්ශනය කරයි.

සංවිධායකයන් මෙන්ම සහභාගිවූවන් ද මෙම ජයග්‍රහණය ගැන අති විශාල ආඩම්බරයක් ප්‍රකාශ කළ අතර, සංස්කෘතික එකමුතුකම හා කලාත්මක කැපවීමේ බලය විදහා දැක්වූ ජීවිත කාලයේ එකවරක් පමණක් ලැබෙන අත්දැකීමක් ලෙස බොහෝ දෙනා එය විස්තර කළහ.

ගෝලීය පිළිගැනීම

නිල ගිනස් ලෝක වාර්තා සහතිකය මගින් කාර්යසාධනයේ ඓතිහාසික ස්වභාවය තහවුරු කරනු ලැබූ අතර, මලේසියාව හා ඉන් ඔබ්බෙහි දකුණු ආසියානු ප්‍රවාස ප්‍රජාව ඇතුළු කලාපය පුරා සංස්කෘතික ප්‍රජාවන් හා මාධ්‍ය ආයතනවල අවධානය ආකර්ෂණය කර ගත්තේය.

මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාව පුරා ඉදිරි පරම්පරාවේ සම්භාව්‍ය නර්තකයන් අනුප්‍රාණිත කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, රටේ සංස්කෘතික රටාවේ අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් ලෙස සාම්ප්‍රදායික කලා ආකාර සංරක්ෂණය කිරීමේ හා ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ වැදගත්කම තහවුරු කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අවසන් ඕවරයේ ස්නායු කම්පන ජයග්‍රහණයකින් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව T20I මාලාව හිමිකරගනී Sinhala

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් අවසන් ඕවරයේ ස්නායු කම්පන ජයග්‍රහණයකින් ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව T20I මාලාව හිමිකරගනී

වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට එරෙහිව පැවති T20I මාලාව, අවසන් ඕවරය දක්වාම රසවත් ලෙස දිවෙමින් 2-1ක් ලෙස ජය ගැනීමට සමත් වූ අතර, එම තරඟය අවසන් බෝලය දක්වාම…

15 Jun 2026 Discuss
ඇමෙරිකා-ඉරාන ගිවිසුම ගෝලීය වෙළෙඳපොළ මනෝභාවය ඉහළ නැංවීමත් සමඟ කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළට Sinhala

ඇමෙරිකා-ඉරාන ගිවිසුම ගෝලීය වෙළෙඳපොළ මනෝභාවය ඉහළ නැංවීමත් සමඟ කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළට

ධනාත්මක ජාත්‍යන්තර වර්ධනයන් මත දේශීය කොටස් ලාභ ලබයි එක්සත් ජනපදය සහ ඉරානය අතර න්‍යෂ්ටික ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලද බවට වාර්තා වීම හේතුවෙන් ගෝලීය ආයෝජක මනෝභාවය…

15 Jun 2026 Discuss
ගෝලීය වෙළඳපොළ මිල ඉහළ යාමත් සමඟ කොළඹ රන් මිල තියුණු ලෙස ඉහළට Sinhala

ගෝලීය වෙළඳපොළ මිල ඉහළ යාමත් සමඟ කොළඹ රන් මිල තියුණු ලෙස ඉහළට

ජාත්‍යන්තර මිල ඉහළ යාමේ රැල්ල දේශීය රන් වෙළඳපොළට දැනේ බදාදා (15) දින ශ්‍රී ලංකාවේ රන් මිල සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ගිය අතර, එය ජාත්‍යන්තර වටිනා ලෝහ වෙළඳපොළවල පුළුල්…

15 Jun 2026 Discuss