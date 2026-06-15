Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsCrimeBusinessGeneralTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම උණුසුම් ගැටුමකින් රත් වූ නාටකීය සුපර් ඕවරයකින් ඉන්දියා A කණ්ඩායම කම්පා කරයි

15 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම උණුසුම් ගැටුමකින් රත් වූ නාටකීය සුපර් ඕවරයකින් ඉන්දියා A කණ්ඩායම කම්පා කරයි

ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම, තරඟ පිටියේ රත් වූ ගැටුමකින් අඳුරු වූ, ත්‍රාසජනක සුපර් ඕවර් අවසානයකදී ඉන්දියා A කණ්ඩායමට එරෙහිව 짜릿한 ජයග්‍රහණයක් ලබා ගනිමින්, මෑත කාලීන ද්විපාර්ශ්වික A කණ්ඩායම් ක්‍රිකට් ඉතිහාසයේ වඩාත්ම නාටකීය මොහොතක් ගොඩනැගීය.

කුඩු වූ තරඟයක්

පිතිකරණයෙන් හා පන්දු යැවීමෙන් දැනටමත් අධික 緊張ාව ජනනය කර තිබූ මෙම තරඟය, සුපර් ඕවරය අවසන් වීමට පෙර දෙපාර්ශ්වයේ ක්‍රීඩකයින් අතර කෝපය ඉතිරී යෑමත් සමඟ ආන්දෝලනයකට හේතු විය. මෙම ඝර්ෂණ අවස්ථාව, දැනටමත් දැඩි ලෙස තරඟ වදිමින් තිබූ මෙම මුණගැස්මට අනපේක්ෂිත තියුණු බවක් එක් කළ අතර, ලැබූ ප්‍රතිඵලයට ඔබ්බෙන් ද පුළුල් අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගත්තේය.

කලහය හා සුපර් ඕවර් අවසානකරුගේ පීඩනය මධ්‍යයේ වුවද, ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායම ඉතා දක්ෂ ලෙස ස්ථාවරව සිට, අධි අවදානම් තනි ඕවර් ශූට්අවුට් තරඟාවලියේදී ඉන්දියන් ප්‍රතිවාදීන් අභිබවා ජයග්‍රහණය තහවුරු කරගෙන අමතකවිය නොහැකි ජයක් ලබා ගත්තේය.

සුපර් ඕවර් නාටකය

ප්‍රධාන තරඟය සමතයකින් අවසන් වූ අතර, ඒ හේතුවෙන් දෙකණ්ඩායම තීව්‍ර සුපර් ඕවර් ආකෘතියට යොමු විය. එහිදී සෑම බෝලයක්ම අතිවිශාල වටිනාකමක් දරයි. ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමේ පිතිකරුවන් අවස්ථාවට මනාව ප්‍රතිචාර දක්වමින්, ලබා දුන් බෝල හයේ දී තරඟකාරී ලකුණු ප්‍රමාණයක් රැස් කළ අතර, ඉන් අනතුරුව ඔවුන්ගේ පන්දු යවන්නන් ඉන්දියා A කණ්ඩායමේ ප්‍රතිචාරය සීමා කිරීමෙන් ජයග්‍රහණය ලබා ගත්හ.

මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමට සැලකිය යුතු විශ්වාසයක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඉදිරි ජාත්‍යන්තර කාර්යභාරයන් ඉදිරියේ ජ්‍යෙෂ්ඨ ජාතික කණ්ඩායමට ඇතුළත් වීම සඳහා ඔවුන්ගෙන් බොහෝ දෙනෙකු දැඩි ලෙස සටන් කරමින් සිටිති.

ගැටුම ප්‍රධාන මාතෘකාව බවට පත් වෙයි

ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලාංකික සහාය කරුවන් සඳහා සැමරුමට හේතුවක් වූ අතර, පිටිය මත ඇති වූ ගැටුම ම පුළුල් සාකච්ඡාවකට තුඩු දුන්නේය. ක්‍රීඩකයන් අතර ඇති වූ ගැටුම ක්‍රීඩා තරඟය අඳුරු කිරීමට තර්ජනය කළ අතර, ඝර්ෂණ අවස්ථාවේදී දෙපාර්ශ්වයම සැලකිය යුතු ලෙස උද්දීපනය වී සිටි බව පෙනිණ. තරඟය නිගමනය කරා ගෙන යෑමට නිලධාරීන් ඇතුළු වී සාමය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට සිදු විය.

වාර්තා කිරීමේ වේලාව වන විට කිසිදු විධිමත් විනය ක්‍රියාමාර්ගයක් තහවුරු කර නොතිබූ නමුත්, තරඟ නිලධාරීන් තරඟයෙන් පසු පැය කිහිපය තුළ සිදුවීම සමීපව විමර්ශනය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකා A කණ්ඩායමගේ ප්‍රකාශනීය ජයග්‍රහණය

ශ්‍රී ලංකාව සඳහා, සාම්ප්‍රදායිකව උප මහාද්වීපයේ වඩාත්ම පොරොන්දු සහිත හා පළපුරුදු දාර ක්‍රීඩකයින් ඇතුළත් ඉන්දීය A කණ්ඩායමක් පරාජය කිරීම සැලකිය යුතු ප්‍රතිෂ්ඨාවක් දරයි. මෙම ජයග්‍රහණය, ශ්‍රී ලංකාවේ නැගී එන ක්‍රීඩකයන්ගේ සංචිතය සම්පූර්ණ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් සීමාවෙන් පහළ ඉහළම මට්ටමේ තරඟ කිරීමේ හැකියාව ඇති බව සංඥා කරයි.

දූපත පුරා සිටින සහාය කරුවන් හා ක්‍රිකට් විශේෂඥයන් මෙම ජයග්‍රහණය උණුසුමෙන් ගිනිකොනදිගින් පිළිගනු ඇතැයි ඉඩ ඇත. විශේෂයෙන්ම, ජයග්‍රහණයේ නාටකීය හා දැඩි ස්වභාවය ගැන සැලකිල්ලට ගත් කල. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මණ්ඩලය, මෙම තරඟාවලියෙන් ලැබෙන ගතිවේගය A කණ්ඩායම හා ජ්‍යෙෂ්ඨ කණ්ඩායම යන දෙකෙහිම ඉදිරි කාර්යභාරයන් කරා ගෙන යෑමට ප්‍රත්‍යාශා කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

එක්සත් ජනපද-ඉරාන ගනුදෙනුව ගෝලීය ආයෝජක විශ්වාසය ඉහළ නංවා කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ 3.43%කින් ඉහළට Sinhala

එක්සත් ජනපද-ඉරාන ගනුදෙනුව ගෝලීය ආයෝජක විශ්වාසය ඉහළ නංවා කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ 3.43%කින් ඉහළට

සඳුදා දින ශ්‍රී ලංකාවේ කොටස් වෙළෙඳපොළ තීව්‍ර ලෙස ඉහළ ගොස් වසන් වූ අතර, එක්සත් ජනපදය හා ඉරානය අතර ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමේ නිවේදනය අනුගාමීව ඇති වූ ආයෝජක…

15 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වසර ශක්තිමත් ලෙස ආරම්භ කරයි — GDP වර්ධනය 5.1% Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වසර ශක්තිමත් ලෙස ආරම්භ කරයි — GDP වර්ධනය 5.1%

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථිකය 2026 වසරේ පළමු කාර්තුවේදී ශක්තිමත් ආරම්භයක් සටහන් කර ඇති අතර, නිල දත්තවලට අනුව කර්මාන්ත හා සේවා අංශ දෙකෙහිම ප්‍රබල කාර්යසාධනය මත පදනම්ව දළ…

15 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ කෆිර් සුපිරි යුධ ගුවන් යානා අහසේ තබා ගැනීමට ඊශ්‍රායල් ඒරොස්පේස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් සමාගම එකඟ වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ කෆිර් සුපිරි යුධ ගුවන් යානා අහසේ තබා ගැනීමට ඊශ්‍රායල් ඒරොස්පේස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් සමාගම එකඟ වෙයි

මුල් යානය නිර්මාණය කළ රාජ්‍ය අයිතිය හිමි ආරක්ෂක දැවැන්තයා වන ඊශ්‍රායල් ඒරොස්පේස් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් (IAI) සමාගම සමඟ ආධාරක ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ…

15 Jun 2026 Discuss